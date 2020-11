Nuevo Citroën ë-Jumpy y Vanesa Travieso, la solución definitiva para una mudanza fácil y sin agobios

Disponer de un vehículo como el nuevo Citroën ë-Jumpy, un furgón compacto 100% eléctrico con un volumen de carga de hasta 6,6 m3 y una carga útil de 1.275 kg, es la solución definitiva para poder recorrer la ciudad, incluso el centro, con la casa a cuestas, con una marcha confortable, fluida y silenciosa. Pero a la hora de hacer una mudanza, también hay muchos otros factores a tener en cuenta, especialmente el orden, capaz de convertir lo que a priori pudiera parecer una pesadilla en una experiencia cómoda y placentera.

La organizadora profesional Vanesa Travieso, formada en EEUU con la famosa gurú del orden Marie Kondo, ha decidido aprovechar su condición de madrina del nuevo Citroën ë-Jumpy y dar las claves para realizar un cambio de domicilio sencillo y ordenado. “Tener la mudanza bien organizada puede ser la diferencia entre vivirla muy estresadx y agobiadx o disfrutar del cambio y la nueva etapa en tu nueva casa”, asegura la experta, que considera la planificación como uno de los pasos fundamentales para conseguir este objetivo.

En primer lugar, la creadora de ‘Pon orden’ nos recomienda conocer muy bien la casa a la que nos mudamos para planificar dónde va a ir cada mueble y tomar bien sus medidas para evitar sorpresas.

Además, organizarla con la antelación suficiente nos dará la oportunidad de ir haciendo cajas y no dejar esta labor para última hora. Según Travieso, “lo que conseguiremos con esto es no agobiarnos, eso sí, sin prisa, pero sin pausa, cada día haz cajas”. Además, recomienda empaquetar primero las cosas que sabemos que no necesitaremos, como libros, sábanas y toallas, ropa de otra temporada, algunos utensilios de cocina, juguetes, etc, e identificar cada bulto con pegatinas o colores que nos permitan identificar su contenido a simple vista. Así conseguiremos llegar al día de la mudanza con todo listo y sin agobios.

Otra de las recomendaciones de la popular organizadora profesional es aprovechar este momento para hacer limpieza, descartar, tirar y donar todo aquello que hemos acumulado durante años y no usamos. “Dejemos que fluya la energía en la nueva casa y deshazte de todo lo que estaba estancado y almacenado”, aconseja.

Tips de Vanesa Travieso para conseguir una mudanza fácil y sencilla:

Si haces la mudanza con una empresa especializada no te olvides de pedir “cajas perchero”. Toda la ropa colgada va en esas cajas y sólo has de volver a colgarlas en el nuevo armario. Si no tienes esa posibilidad, coge una bolsa de las grandes, haz montones de ropa en perchas, cúbrelas de arriba abajo y haz un nudo en la parte superior.

Utiliza cajas pequeñas para los libros.

Aprovecha para envolver las cosas delicadas con sábanas y toallas.

Haz una caja o maleta con lo que necesitas para el primer día.

Identifica con una etiqueta o cinta los cables de todos los aparatos electrónicos o bien sujétalos con cinta aislante directamente al aparto en cuestión.

Prepara una lista con las cosas que vas a necesitar del supermercado.

Intenta consumir toda la comida que ya tienes en la nevera y no compres más cosas durante la semana previa a la mudanza.

Lleva contigo las cosas más importantes como documentos, joyas, dinero etc.

Por último, si estás solx, pide ayuda a tus amigxs y familiares.

Finalmente, Travieso reserva unos consejos para transportar los enseres de la mudanza en un vehículo especializado, como el nuevo Citroën ë-Jumpy que ella misma amadrina:

Piensa en vertical: muebles en vertical intentando encajar unos con otros para aprovechar bien los espacios y huecos existentes.

Deja para el final lo que necesitas primero: “en mi opinión haría muebles primero y cajas al final”.

Sobre el nuevo Citroën ë-Jumpy

El Nuevo Citroën ë-Jumpy continúa con la ofensiva eléctrica de la marca que comercializará 6 modelos electrificados en 2020 incluyendo Ami, SUV C5 Aircross Hybrid, ë-C4, ë-Jumpy y ë-SpaceTourer. La gama de vehículos comerciales estará 100% electrificada en 2021.“Inspired by Pro”, el Citroën ë-Jumpy propone una gama a medida de cada necesidad, disponible en 3 longitudes y que se adapta a todos los oficios.

Dispone de todas las características que han convertido al Jumpy en un éxito en el mercado de los furgones compactos, como su volumen de carga de hasta 6,6 m3 o su carga útil de 1.275 kg.

Propuesto con dos niveles de autonomía (hasta 330 km según el ciclo de homologación WLTP), permite a lxs profesionales circular sin problemas tanto en trayectos cortos en las zonas urbanas de bajas emisiones (etiqueta 0 de la DGT), como en trayectos más largos.

Rebosante de carácter y con 15 tecnologías pensadas para facilitar su uso cotidiano, supone una nueva definición de confort gracias, sobre todo, a la fluidez de conducción y al silencio de marcha.