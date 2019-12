Nuevo Volkswagen Passat, un paso más hacia la conducción autónoma

Volkswagen ha presentado en España el nuevo Passat. La marca ha realizado una profunda actualización de la octava generación presentada en 2014, y que ahora incorpora la máxima tecnología en cuanto a conducción semiautónoma y conectividad.

Se estrenó en 1973 y hoy, ocho generaciones después, ya cuenta con nada menos que 30 millones de unidades vendidas. El Volkswagen Passat es la berlina de más éxito del mundo y el segundo Volkswagen más vendido de todos los tiempos, sólo superado por el Golf con 35 millones de unidades vendidas.

Han sido muchos los progresos que se han ido produciendo en cada una de las generaciones, y ahora, el nuevo Passat, se presenta como el más innovador y tecnológico de todas las generaciones.

Incorpora los sistemas de infotainment de última generación (MIB3) que ofrecen una conexión permanente a Internet para disfrutar de las nuevas e innovadoras funciones y servicios a bordo.

"IQ.DRIVE", la nueva marca global de Volkswagen que agrupa todos los sistemas de asistencia, incorpora las tecnologías que dan un paso más hacia la conducción autónoma.

El nuevo Passat es el primer Volkswagen que utiliza el sistema de asistencia "Travel Assist" que, con un "click", permite conducir el vehículo de forma semiautónoma prácticamente a cualquier velocidad, fusionando al mismo tiempo asistentes como el Lane Assist y el ACC predictivo.

Tecnología y conectividad

Volkswagen apuesta por el uso intuitivo y por el funcionamiento parcialmente automatizado de las tecnologías. En este contexto, el nuevo Passat es el primer Volkswagen del mundo que incorpora un volante capacitivo, sensible al tacto del conductor y que forma una interfaz interactiva con sistemas como el "Travel Assist" que a su vez combina el Lane Assist, el ACC predictivo y el Asistente para Obras.

Otro de los elementos que estrena el nuevo Passat es el "VW Digital Cockpit" con nuevas funciones y mejoras en la calidad de los gráficos, así como diferentes configuraciones de pantalla que ahora se pueden personalizar presionando una sola tecla ("View") en el nuevo volante multifunción.

También recibe mejoras técnicas el sistema de mantenimiento de carril "Lane Assist" que incorpora una nueva cámara de múltiples usos. Otra de las novedades son los nuevos "faros matriciales LED IQ.LIGHT" heredados del Touareg, que ofrecen un plus de seguridad y confort.

Coincidiendo con el estreno del nuevo Passat, se lanza la tercera generación del sistema modular de infotainment (MIB3), que incluye numerosas funciones nuevas de conectividad como "Wireless AppConnect" para conectar un smartphone sin cables, por ejemplo, a través de "Apple CarPlay".

De ahora en adelante, el Passat podrá estar permanentemente conectado a Internet, ya que los nuevos sistemas de infotainment MIB3 están equipados de serie con una unidad de control del módulo de llamada de emergencia y la unidad de comunicación (OCU) que incluye una tarjeta eSIM.

Además de los servicios mejorados para la navegación, que disponen de información en tiempo real, el nuevo Passat incorpora los servicios del ecosistema "Volkswagen We" que permite acceder a nueva información relevante para el conductor a través de los servicios móviles online integrados de "We Connect", "We Connect Plus", "We Park" y "We Deliver".

También se incluye control por voz natural enriquecido con contenidos online, así como la personalización, a través de la nube, de la configuración del vehículo. Los smartphones (modelos compatibles de Samsung) se podrán utilizar asimismo, por primera vez, como una llave móvil para abrir y arrancar el Passat.

Nuevo diseño

En cuando a novedades de diseño, Volkswagen ha rediseñado los parachoques delantero y trasero, la parrilla del radiador y la inscripción Passat, dispuesta ahora en el centro de la parte trasera.

Además, los nuevos faros LED, las luces de conducción diurna LED, los faros antiniebla LED y las luces traseras LED garantizan un diseño de iluminación inconfundible. Otra novedad del Passat son los colores "Azul eléctrico", "Verde botella" y "Dorado Niquel".

Además, se ofrecen cuatro nuevas llantas de aleación de 17, 18 y 19 pulgadas. El interior también ha sido renovado con un diseño más digitalizado y se puede personalizar con hasta 30 colores diferentes y elegir la intensidad de la luz en las diferentes zonas del habitáculo.

Nuevos acabados

La nueva estructura de equipamiento del nuevo Passat ofrece 4 acabados diferentes:

"Passat" - la versión de acceso ofrece de serie Lane Assit, Front Assit con sistema de detección de peatones y faros LED delanteros y traseros.

- la versión de acceso ofrece de serie Lane Assit, Front Assit con sistema de detección de peatones y faros LED delanteros y traseros. "Business" - la versión intermedia, que además incorpora Climatronic de 3 zonas, Park Pilot, luces automáticas y sensor de lluvia.

- la versión intermedia, que además incorpora Climatronic de 3 zonas, Park Pilot, luces automáticas y sensor de lluvia. "Executive" - El acabado más elegante añade de serie llantas de 17", ACC Predictivo, Wireless AppConnect, sistema de carga inductiva para smartphones y sistema Discover Media de 8 pulgadas, entre otros elementos.

- El acabado más elegante añade de serie llantas de 17", ACC Predictivo, Wireless AppConnect, sistema de carga inductiva para smartphones y sistema Discover Media de 8 pulgadas, entre otros elementos. "R-Line" - El tope de gama, que ofrece de serie el sistema de navegación Discover Pro de 9,2", los paquetes R-Line interior y exterior, VW Digital Cockpit, cámara trasera y llantas de 18".

- El tope de gama, que ofrece de serie el sistema de navegación Discover Pro de 9,2", los paquetes R-Line interior y exterior, VW Digital Cockpit, cámara trasera y llantas de 18". Versiones

"Alltrack" - El nuevo Passat también se ofrece en versión "Alltrack" con tracción total y capacidad offroad, para los más aventureros que no quieren renunciar al confort. Esta versión incorpora parachoques frontal con estética deportiva offroad, faros antiniebla, carcasas de retrovisores cromadas, llantas de 18 pulgadas Kalamata y logos Alltrack en la parrilla frontal, laterales y parte trasera.

- El nuevo Passat también se ofrece en versión "Alltrack" con tracción total y capacidad offroad, para los más aventureros que no quieren renunciar al confort. Esta versión incorpora parachoques frontal con estética deportiva offroad, faros antiniebla, carcasas de retrovisores cromadas, llantas de 18 pulgadas Kalamata y logos Alltrack en la parrilla frontal, laterales y parte trasera. "GTE" - Destaca la versión híbrida enchufable mejorada "Passat GTE" con etiqueta Cero. Es el primero de una nueva generación de modelos híbridos enchufables de Volkswagen con una autonomía considerablemente mayor, gracias a una batería con una capacidad de 13 kWh, un 31% más que la versión anterior, y que ofrece una autonomía eléctrica de 57 km WLTP (que equivale a 70 km NEDC, 20 km más que su predecesor). Esto sitúa al Passat GTE como el vehículo prefecto para la movilidad del día a día en ciudad con cero emisiones y para largos recorridos disfrutando de un motor eficiente con hasta 160 kW/218 CV.

- Destaca la versión híbrida enchufable mejorada "Passat GTE" con etiqueta Cero. Es el primero de una nueva generación de modelos híbridos enchufables de Volkswagen con una autonomía considerablemente mayor, gracias a una batería con una capacidad de 13 kWh, un 31% más que la versión anterior, y que ofrece una autonomía eléctrica de 57 km WLTP (que equivale a 70 km NEDC, 20 km más que su predecesor). Esto sitúa al Passat GTE como el vehículo prefecto para la movilidad del día a día en ciudad con cero emisiones y para largos recorridos disfrutando de un motor eficiente con hasta 160 kW/218 CV. "R-Line Performance" - El nuevo Passat también estrena versión deportiva, la edición limitada "Passat R-Line Performance" con motor 2.0 TSI de 200 kW, 272 CV con un aspecto exclusivo y deportivo que incorpora pintura especial Gris Ceres, Paquete Black con llantas Pretoria R de 19 pulgadas y la máxima tecnología: Travel Assist High, IQ Light Matrix LED y sistema de navegación Discover Pro de 9,2".

Motores

TDI - En cuanto a motores diésel, el Passat ofrece cuatro potencias de 88 kW/120 CV, 140 kW/190 CV y 176 kW/240 CV. El cuarto motor es el nuevo 2.0 TDI Evo de 110 kW/150 CV, totalmente nuevo y pionero de una nueva generación de motores diésel de cuatro cilindros que reduce considerablemente las emisiones de CO2 en comparación con su predecesor.

- En cuanto a motores diésel, el Passat ofrece cuatro potencias de 88 kW/120 CV, 140 kW/190 CV y 176 kW/240 CV. El cuarto motor es el nuevo 2.0 TDI Evo de 110 kW/150 CV, totalmente nuevo y pionero de una nueva generación de motores diésel de cuatro cilindros que reduce considerablemente las emisiones de CO2 en comparación con su predecesor. TSI - La gama de los motores de gasolina incluye tres TSI con 110 kW/150 CV, 140 kW/190 CV y 200 kW/272 CV.

Todos los motores TSI están equipados con un filtro de partículas de gasolina y todos los motores TDI están equipados con un filtro de partículas diésel y un catalizador SCR. Además, todos los motores cumplen con la norma de emisiones de gases de escape Euro 6d-TEMP.

El precio de partida del nuevo Passat es de 30.600 € PVP, y corresponde al acabado "Passat" con motor 1.5 TSI 150 CV y cambio manual.