Los Peugeot e-208 y e-2008, disponibles con cargador de embarcado de 11 kW trifásico

Para PEUGEOT, The Power of Choice” significa dar a los clientes la máxima capacidad de elección en materia de motorización para que no tengan que sacrificar prestaciones, equipamiento, seguridad, funciones de ayuda a la conducción, confort o habitabilidad.

La marca extiende esta filosofía a las alternativas de sistemas de carga ofreciéndoles, como opción, el cargador embarcado de 11 kW trifásico y varias estaciones de carga y cables que llegan hasta los 22kW; además del cable convencional reforzado Green Up de 3,7 kW que se comercializa de serie.

Este cargador embarcado de 11 kW, compatible con cargadores de pared que pueden instalarse en hogares y centros de trabajo, con el asesoramiento de la Red de Concesionarios PEUGEOT, hace que el tiempo de carga en uno de estos dispositivos trifásicos de pared sea de 5 horas, un 30% menos que el cargador de serie monofásico de 7,4 kW, que realiza esta operación en condiciones similares en una red monofásica en unas 7h30m.

Actualmente, los PEUGEOT e-208 y e-2008 destacan por su compatibilidad con todo tipo de sistemas de carga. Gracias a su sistema de refrigeración líquida, figuran entre los pocos vehículos del segmento B que pueden utilizar estaciones públicas de corriente continua de 100 kW, lo que permite recargar al 80% sus baterías de 50 kWh en sólo media hora.

PEUGEOT cuenta con un asesoramiento personalizado a través de su proveedor GIC que incluye un diagnóstico para evaluar la instalación eléctrica necesaria según las necesidades de carga doméstica o laboral de cada cliente.

Por otra parte, la conectividad de los PEUGEOT e-208 y e-2008 permite acceder a servicios especialmente diseñados para ellos desde el móvil. Así, por medio de la aplicación MyPeugeot, se puede comprobar el nivel de la batería, iniciar una carga remota o programarla para una hora determinada, además de accionar el climatizador para encontrarse el automóvil a una temperatura ideal.

Por otra parte, la app Free2Move ofrece la funcionalidad Charging Pass, que da acceso a casi 200.000 puntos de carga en toda Europa, y la herramienta Trip Planner, que permite planificar un viaje teniendo en cuenta las electrolineras y estaciones de carga disponibles en el trayecto, algo muy práctico en recorridos largos.