5 razones por las que se debería vender una propiedad de inversión según hormicasa.es

Es de sobra conocido que una variedad de propiedades ayuda a mitigar el

riesgo, con esa red de seguridad tan importante que mantiene las cosas

avanzando, si hubiera una vacante inesperada o retroceso. Por ello, el

dicho popular 'no meter los huevos en la misma cesta' tiene tanto

sentido aplicado a las propiedades de inversión. Generalmente los

inversores inmobiliarios compran y mantienen sus inversores

inmobiliarias, y no tienen en mente vender hasta no haber obtenido toda

la rentabilidad esperada de dichas propiedades.

Pero a veces, necesitan hacer cambios en su cartera y recortar algunas

propiedades de inversión, que han dejado de ser tan buena inversión,

para no tener perdidas. O tal vez vender propiedades siempre fue parte

de su plan.

Pero, ¿dónde está ese punto de corte? ¿Cómo saber cuándo es

suficiente? Invertir en bienes raíces ( para quién no sepa lo que son,

se refiere a la tierra, así como a cualquier propiedad física o

mejoras colocadas en esta, incluyendo jardines, casas, pozos, etc. A su

vez, una propiedad se trata de un bien que se une al suelo de manera

inseparable, de forma física y legal. Edificios y terrenos son bienes

raíces. ) tiene que ver con la estrategia, y tener un buen olfato para

saber cuándo comprar y cuándo vender, que son una parte crucial de una

estrategia efectiva.

5 razones por las que se debería vender una propiedad de inversión:

1. El plan original siempre fue vender.

Un error importante cometido por muchos inversores inmobiliarios es no

desarrollar metódica y pacientemente un plan sobre cómo quieren

invertir en bienes inmuebles. La impaciencia a menudo conduce a errores.

El error, aunque pueda parecer lo contrario, nunca es saber si está en

la pista, fuera de la pista o cuándo hacer ajustes.

Los inversores exitosos, sin importar cuál sea la medida utilizada, son

inversores que elaboran un plan antes de comenzar a invertir y se ciñen

estrictamente a ese plan. Eso incluye vender activos 'buenos' que pueden

estar funcionando como se esperaba. Tal vez el plan del inversor

consistió en realizar ciertos movimientos en determinados plazos, y eso

puede incluir mantener propiedades para siempre y vender propiedades

cuando todos los demás piensan que está loco.

Siempre se puede cambiar ese plan en cualquier momento, pero si no se

hace un plan desde el principio, carece de estrategia.

2. Genera consistentemente un flujo de efectivo negativo.

Hay escenarios donde un inversor debe hacer siempre un cambio, ya sea

parte de su plan o no. Este debería ser obvio, pero no es tan fácil

como cabría pensar.

El flujo de efectivo puede variar mes a mes a medida que los gastos

fluctúan, lo que puede hacer que no quede claro si la propiedad está

resultando ser un fracaso o si se está en un período temporal difícil

que pasará.

El flujo de efectivo negativo consistente es la razón número uno para

vender una propiedad de inversión: no genera ingresos para el inversor,

por lo que no vale la pena mantenerlo.

Si la propiedad no genera ingresos y es necesario venderla, siempre es

bueno recurrir a la ayuda de una inmobiliaria para que ayude a vender la

propiedad lo más rápido posible.

3. La propiedad es más problemática de lo que en principio parecía.

Si la propiedad está plagada de problemas, que no cesan, como los

problemas de cimientos, moho, daños por plagas, vecindarios malos,

inundaciones, problemas eléctricos u otros problemas que puedan

necesitar atención constante. Sobretodo, si no se tienen los recursos

necesarios para mantener la propiedad de inversión en perfecto estado,

como por ejemplo, puede ocurrir cuando el inversor se encuentra en otra

comunidad autónoma, o que el inversor esté en la península y la

propiedad este sita en las Islas Canarias. Encargar la venta de la

propiedad problemática a una inmobiliaria en Lanzarote sería buena

idea para agilizar la venta en la Islas Canarias.

A veces vale la pena no preocuparse y ahorra energía y no dedicar más

recursos de los necesarios.

Si los números no tienen sentido y son todo quebraderos de cabeza,

¿qué sentido tiene mantenerlo?

4. Es mejor invertir en otro lugar.

La diversificación es buena. Sin embargo, hay situaciones en las que

habrá que elegir entre el mercado actual y las nuevas oportunidades, ya

sea debido a recursos limitados o acceso a capital. Tal vez la cartera

actual ha permitido 'subir de nivel' y ahora acceder a un mercado, que

meses atrás, estaba fuera del alcance, gracias a la equidad que se ha

construido.

Quizás la economía está creciendo en un mercado nuevo y no en el

actual, y es preferible invertir los esfuerzos en un lugar con

oportunidades claras. Se trata de su estrategia personal y de decidir

qué se desea hacer con las inversiones.

5. Las prioridades de inversión han cambiado.

Con el tiempo, muchos inversores inmobiliarios descubren que quieren

hacer algo un poco diferente. Muchos inversionistas nuevos, por ejemplo,

comienzan con una sola propiedad, generalmente una barata, y tratan de

ser propietarios. Esto normalmente no les da los rendimientos que

soñaron, ni es una gran estrategia, sólo es 'ahorrar dinero'.

O, por otro lado, tal vez se lanzaron y decidieron que ese enfoque no

era lo que les gustaba. Y quieren ser libres otra vez.

En cualquier caso, las prioridades y estrategias cambian con el tiempo.

Se aprende, mejora, y cambia, y las carteras también cambian en el

proceso. ¡A veces eso significa reordenar el portafolio para reflejar y

cumplir nuevos objetivos!

No importa el motivo de la venta, lo importante es tomar la decisión

cuando se sepa que es necesaria.

Y es interesante echar mano de las inmobiliarias que ayudarán a vender

la propiedad en el menor tiempo posible, además de aconsejar las

posibles reformas que la propiedad necesita, o 'el lavado de cara' que

es necesario realizar en la propiedad, para venderla a tiempo y no

perder dinero con ellas.

Si se quieren resultados, se deberá ser proactivo. Si se sabe lo que se

quiere para el futuro financiero, hay que intentar alcanzarlo.

Perseguirlo. Ya lo decía Albert Einstein: 'Si lo que estás haciendo no

funciona, haz algo diferente'