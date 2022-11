Alfonso Cáceres Marzal y Carlos Rodicio de Soto, expertos en auditoría de cuentas y valoración de empresas: "El entorno actual tan cambiante necesita nutrirse de profesionales que ayuden a optimizar las estructuras de las empresas y les generen confianza”

Nos encontramos en un momento del ciclo económico distinto al que veníamos viviendo. No es ni bueno ni malo, es distinto. Por lo tanto, ante la incertidumbre actual, las organizaciones tienen que ser ágiles para poder adaptarse al nuevo mercado.

Situaciones no convencionales como la pandemia, guerras, conflictos y distintos pactos políticos entre partidos muy dispares (especialmente en España) han provocado una situación convulsa, que afecta a la economía, y a las expectativas futuras.

Además, las cargas sociales y los costes laborales también se encuentran al alza. Muchas empresas tendrán que reducir sus estructuras de costes para poder afrontar el presente y el futuro a corto plazo.

Profesionales que optimicen las empresas

Para ello, las compañías necesitan profesionales que ayuden a optimizar sus estructuras y conseguir que sigan siendo rentables.

Confidencial Digital ha entrevistado a Alfonso Cáceres (auditor y experto en valoración de empresas) y Carlos Rodicio, (experto en auditoría de empresas) dos de los socios de Alesco Partners, una firma de auditoría, valoración de empresas, y otros servicios financieros (concursal, pericial, consolidaciones, liquidaciones, outsorcing, fiscal, etc.), que nació en 2015 con la idea de abarcar el mercado de la mediana empresa, y que desde entonces se ha mantenido en un continuo crecimiento año a año. Formado por unos 25 profesionales, está encabezados por 6 socios, la mayoría de ellos procedentes de Big-Four.

Servicios de auditoría y consultoría

En este tiempo tan convulso y cambiante, ¿qué cambios habéis detectado en los requerimientos de servicios profesionales en vuestro sector, por parte de las empresas?

Si nos centramos principalmente en tres áreas: auditoría, valoraciones y, por último, liquidación de empresas/concursal.

Auditoría: El efecto que nos estamos encontrando es diverso. Por una parte, es cierto que hay empresas, que, debido a la difícil situación actual, disminuyen sus ingresos y sus resultados, pudiendo tener que dejar de auditarse por no llegar a los límites que requiere la Ley, y llegando algunas incluso a la liquidación y desaparición. Esta situación efectivamente conlleva una posible pérdida de clientes. Pero, por otra parte, también es cierto que muchas empresas no obligadas a auditarse, deciden hacerlo voluntariamente para sentirse más seguras de cara a bancos, inversores, proveedores, o por el simple hecho de que un profesional externo compruebe la correcta ejecución de sus procedimientos internos, llevados a cabo por sus departamentos correspondientes.

Valoraciones: En lo que respecta a las DueDilgences o valoraciones, el principal cambio que se ha producido en las operaciones, suele estar ligado al método utilizado para valorar las compañías. Históricamente se ha venido utilizando en muchos casos, y además se ha considerado como método más fiable, el descuento de flujos a futuro, mientras que la realidad tan convulsa que vivimos, ha hecho que los inversores, compradores y vendedores, vayan orientando en la actualidad sus preferencias a métodos estáticos como el de múltiplos de Ebitda, basados en cifras presentes y reales, en lugar de arriesgarse a proyectar, con tasas de descuento y primas de riesgo que, en realidad, son difíciles de estimar. La situación actual hace complicado predecir el futuro en términos de rentabilidad prevista. Nuestro consejo a los clientes va también en esa línea a la hora de valorar. En estos momentos, es muy importante la prudencia.

Liquidación de empresas/ concursal. En esta pata de nuestro portfolio de servicios, y relacionada con el punto anterior, la empresa que por desgracia muere o se liquida, también requiere de servicios profesionales, por lo que, en ese sentido, y aunque no es lo ideal, estos momentos de crisis conllevan el incremento de este tipo de servicios profesionales.

Alesco Partners.

Claves ante la evolución del mercado

Sin tener la varita mágica para conocer la evolución del mercado en los próximos meses ¿qué claves principales deben conocer los empresarios ante la situación actual de inflación y recesión?

“Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…..” es un refrán que podemos aplicar en este momento. Está claro que el miedo está en los mercados, pero, por otra parte, también hay muchas oportunidades si estás en el momento adecuado. Y hay que saber detectarlo. El consejo que podemos dar a este respecto no es más que el que nos darían nuestros padres cuando éramos niños: la contención del gasto.

Pero la contención del gasto que sea prescindible. No se debe recortar en retribuciones al personal, puesto que es la base de la mejora y la formación, por no hablar de la motivación, y sin eso, no tendríamos nada. El equipo de trabajo de cualquier compañía es la base sobre la que se sustenta todo. El famoso teletrabajo, tan de moda hoy en día, es un tema muy importante precisamente para poder recortar en gastos de oficina, de seguridad, etc., y que además sirve para mejorar la conciliación familiar. El futuro va por ahí, y por aquí deben empezar los ahorros en las empresas.

¿Es tiempo de ahorrar o de invertir?

Como hemos mencionado, la prudencia y la contención del gasto es lo que tiene que primar en estos momentos, pero esto no está reñido con la inversión. En cuanto a las oportunidades de inversión, lo que vemos es que toma fuerza el sector primario y energético, como era de esperar. Parece que gran parte de la población, especialmente los más jóvenes, se han dado cuenta ahora de lo importante que es producir lo básico (alimentación o calor), que parecía que lo teníamos por derecho propio. Muchos fondos de inversión están adquiriendo explotaciones agrícolas desde hace unos años, sector que es clave, que en Alesco conocemos de primera mano, y que consideramos que seguirá creciendo en importancia.

Servicios orientados a la empresa

Vuestros servicios están orientados a la mediana empresa. ¿qué diferencia existe entre Alesco y las Big-Four?

Nuestro servicios suelen ser los mismos que los prestados por las Big Four, pero con una atención más personalizada del socio. Esta es una de las razones por las que nació Alesco.

La realidad actual, tanto de la empresa como del mercado en general, nos muestra una evolución enfocada al incremento de los requerimientos formales y normativos. Tanto la auditoría de cuentas como las valoraciones o DueDiligences realizadas por expertos independientes, si bien son mercados diferentes, han evolucionado a ser imprescindibles para los terceros, ya sean inversores, compradores, vendedores o meras entidades financieras que requieran darle fiabilidad a las cifras antes de conceder financiación.

Esto hace que el mercado esté abierto, no solo para las Big Four, sino para el resto de despachos profesionales, produciéndose en muchos casos colaboraciones entre nosotros, principalmente por incompatibilidades a la hora de prestar servicios a clientes ya cautivos, o por la carga de trabajo existente. En este sentido, nuestra relación y colaboración con algunas de las Big Four es excelente.

Además de ofrecer un trato más personalizado, ¿vuestras tarifas son más económicas que las cuatro grandes consultorías?

Así es. Lógicamente, nuestro ratio/hora, es más bajo que una Big Four, por el simple hecho de que nuestros costes de estructura son menores. Nuestra estructura se encuentra optimizada y esto nos permite poder dar una rapidez en el servicio a nuestros clientes que dentro de otras estructuras suele ser más lento. Nuestra interrelación con nuestros clientes es muy cercana, siempre cumpliendo con los requisitos de independencia del sector.

Aun así, nuestro posicionamiento desde el comienzo de Alesco, como hemos indicado antes, está basado en dos pilares fundamentales: por una parte el trato personalizado, y por otra parte, la calidad del servicio por encima del volumen. Creemos firmemente que dedicar más horas a los proyectos, aunque los encarezca, es mucho más útil para el cliente, que basarse en el volumen a un ratio más bajo, lo cual es contraproducente, empobrece la calidad del trabajo, y tiene un mal futuro aunque el presente pueda ser más atrayente. Con nuestra experiencia y estrategia hemos comprobado que nuestros clientes no solo amplían luego el alcance de sus encargos, sino que además se convierten en nuestros prescriptores, ya que nos recomiendan a otros clientes de su sector.

Sector privado y público

Prestáis servicios tanto para el sector privado como para organismos públicos…

Trabajamos para el sector privado (empresas), tanto nacionales como extranjeras (actualmente y cada día en aumento, nos contratan multinacionales que quieren que revisemos sus filiales en nuestro país, así como valoraciones para inversores extranjeros), y también para Ministerios u Organismos Públicos.

Y respecto a la Administración Pública. ¿Qué aspectos concretos se pueden mejorar con la aportación de una consultoría?

Si la administración contara con los despachos profesionales para realizar distintas tareas como revisiones presupuestarias, revisiones de entidades públicas, o auditorias de subvenciones y entes públicos se conseguiría un gran ahorro en términos de plazos para el ciudadano, así como un descenso de la carga de trabajo en las administraciones.