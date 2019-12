La alternativa más lucrativa, invertir en CFDs

Invertir en CFDs proporciona una infinidad de ventajas. No obstante, conociendo la vasta cantidad de engaños que tienen lugar en el internet, puede ser un poco complicado discernir entre los portales web maliciosos y los confiables.

CFDs son siglas que hacen referencia a los “Contratos por Diferencias”, y son de origen inglés, cuya traducción original es Contract for Difference. Como sucede en todo medio financiero, existen recursos de fácil comprensión y otros que requieren de muchos conocimientos para poder entenderlos; los CFDs son de los primeros, puesto que únicamente se debe estar al pendiente de la varianza de precio cuando se apertura y cuando se cierra el contrato.

Beneficios de optar por los CFDs

Por un lado tenemos que esta clase de inversión brinda oportunidades alternantes, motivo por el cual el propietario goza de total rentabilidad en ambos sentidos: cuando el costo incrementa y cuando disminuye. Cuando ocurre este último efecto, los CFDs se consideran potencialmente favorables porque es notoria la simpleza de su uso en comparación con otros instrumentos financieros. Asimismo, como se trata de un producto que fluctúa constantemente, no caduca nunca, algo que se aprecia desde todo punto de vista.

Como característica base del instrumento, podemos recalcar el apalancamiento implícito en la actividad del mismo. Con esto decimos que una reducida cifra monetaria podría convertirse en fondos significativos, permitiéndonos formar estrategias de compra y venta pertinentes, al igual que los inversores veteranos. Desde luego, es importante mencionar que el simple hecho de ser tomado en cuenta como un producto apalancado implica mucho riesgo, debido que puede causar la pérdida total de la inversión. Sin embargo, es un espléndido producto asociado a la gestión de riesgos, los métodos de apertura y cierre de contratos pueden intuirse en función del apalancamiento presente en tiempo real, de manera que contribuyan a producir un buen ingreso en nuestra cartera de valores. A su vez, es importante saber que los CFDs son extractos que no pertenecen a un mercado regulado, así que se recomienda estar atento al bróker de CFDs al que se acuda.

Opera con los CFDs fácilmente

En primer lugar, para comenzar a operar con CFDs se debe contar con un bróker especializado que sea totalmente confiable y, de igual manera, conceda las medidas requeridas para poder ingresar el dinero con seguridad. Al contar con esto, simplemente se debe entender adecuadamente el funcionamiento de la herramienta.

Un claro ejemplo sería una inversión de 1,000 euros, la cual se destina a un bróker confiable. En caso de que las acciones tengan un costo de 10 euros, con mucha facilidad se podría comprar 100 acciones. Ahora, esto es una compra del tipo convencional, si se emplea CFDs para la compra de las acciones, al contener un gran apalancamiento, se tendría acceso al triple de las acciones o mucho más.

Situaciones adversas

Cada aumento en el porcentaje del apalancamiento, también resulta en el incremento de los riesgos implícitos en la operación, por lo que se estima que estos dos factores son directamente proporcionales. Entonces, si las acciones tienen sentido contrario a la operación realizada y constan de un 10%, la inversión será tomada como pérdida. Al acudir a las transacciones tradicionales, la única forma de perder la totalidad del capital sería que las acciones disminuyeran de 10 a 0 euros, pero al contar con CFDs, la reducción debería llegar tan sólo a 9. La vía más factible de prevenir este peligro inminente es fijar un límite de pérdidas. Para los inversores que no desean verse sorprendidos, lo más efectivo es un stop loss. Ahora bien, existen portales webs que prácticamente excluyen a sus clientes cuando han perdido todos sus fondos. Resulta que esto no ocurre siempre, los brókers van acumulando la deuda que pidieron en un principio como aval, y posteriormente exigirán un reembolso de las mermas generales que presente el inversor.

¿Cómo sé si un bróker es confiable?

La seguridad en estas operaciones no puede verse quebrantada, muchos inversores dedican todos sus ingresos a este campo, por lo que sería fatal una pérdida de grandes proporciones no justificada.

Para reconocer los brókers transparentes y confiables, hay que considerar lo siguiente:

Seguimiento legal: Casi todos los brókers de CFDs están al tanto del miedo de ser timado que abraza a la población. Ante esto, una plataforma confiable portará y expondrá sus regulaciones y las medidas de seguridad que contiene. Lo crucial es determinar qué autoridad competente gestiona los movimientos del bróker. Del mismo modo, para laborar en territorio español, se recomienda que el operador esté registrado en la CNMV.

Datos generales: Obviamente, las empresas fantasmas dedicadas a generar estafas no promueven ni proveen datos referentes a su dirección real. Toda compañía de buena reputación contará con una dirección física real y demás datos administrativos.

Sistema de seguridad: Una empresa que sea confiable, pero que no ostente los lineamientos de seguridad adecuados, es inservible, puesto que de qué nos sirve la confianza si nuestros datos estarán a merced de terceros. Entonces, las operaciones deben estar acopladas a un cifrado SSL.

Políticas de la empresa: En este punto se sugiere que toda entidad financiera cuenta con ciertos términos y condiciones que se deben revisar con antelación, sobre todo si vamos a aceptar alguna promoción u oferta vigente. Las empresas más destacadas proyectan sus políticas para fácil acceso del público en general.

Vías de pago: Verificar la identidad de los usuarios es la obligación primordial de los brókers, ya que si algo no figura bien, no se aprobará el retiro del dinero. Si un bróker no lleva a cabo el proceso de corroboración de identidad, sería acusado de generar un acto ilícito.

Soporte técnico: El servicio de atención al cliente puede dejar mucho que desear en varios brókers, pero hay otros que cuentan con un personal capacitado que propicia la ayuda necesaria. Por esto y mucho más es que con un soporte técnico de calidad, jamás habrá malentendidos.