Los beneficios de los enlaces web. Conoce a Te Blogueo

El marketing se podría definir como un conjunto de estrategias que busca dar difusión de marca con el fin de obtener rentabilidad. Esta idea, que clásicamente se aplicaba a negocios relativamente tangibles, converge, en la actualidad, en las nuevas formas de comercio en línea y plataformas de difusión de contenidos varios, sean, por ejemplo, un blog o un foro.

Aunque en esencia esto podría llevar a la idea de que basta con volver atractivo el producto a ofrecer e invertir en anuncios, la realidad es que se corre el riesgo de no llegar a despegar nunca, puesto que prácticamente en todos los sectores prevalece una masificación de medios que compiten por aparecer en primera página de resultados y de ese modo lograr captar el grueso de los usuarios en internet.

En consecuencia, el mantra de todo empresario y creador de contenido termina enfocándose en la necesidad de mejorar el posicionamiento web de forma natural y efectiva. Y justo ante esta necesidad surgió hace un año Te Blogueo, una empresa de compra-venta de backlinks (enlaces salientes) cuyo nombre ha logrado hacerse sonar a nivel internacional.

El inicio de Te Blogueo

Hace un año, un grupo de emprendedores andaluces se planteaba el modo de fusionar sus vastos conocimientos en marketing digital con el fin de asegurar un posicionamiento web efectivo y amigable con los buscadores.

Partiendo de la idea de que lo fácil es encontrar profesionales en SEO On Page, pero no tanto en SEO Off Page, se plantearon qué ocurriría si precisamente apoyaran la industria del SEO On Page mediante un adecuado SEO Off Page. Esto se tradujo en una de las estrategias de Linkbuilding más potente hasta la fecha.

La idea en cuestión, emula una página de contactos en la que es posible comprar enlaces en sitios web relevantes. De este modo, medios con elevada autoridad como blogs y periódicos en línea, se ofrecen para “publicitar” medios de menor autoridad que desean llegar a un gran número de potenciales clientes.

¿Pero por qué la estrategia de Te Blogueo?

El Linkbuilding propiamente dicho no es invento de Te Blogueo, pero lo que sí lo es, es la forma tan amigable en la que operan. La naturalidad del contenido, la adecuación de los anchor texts y, evidentemente, la correcta gestión de enlaces para evitar bucles dentro de la web de destino, garantiza no solo la transmisión de autoridad desde el medio relevante hasta medio citado, sino, además, que los usuarios disfruten de la experiencia online y se fidelicen, naveguen por las distintas páginas y que, como respuesta, los buscadores se animen a rastrear a lo largo de las mismas.

Justo llegados a este punto en el que el usuario entra en la página que se esconde tras el anchor, es cuando se pone en marcha la potencialidad del SEO On Page, que es en gran medida lo que evalúan los algoritmos en el momento de decidir indexar el contenido. Por esto, es afirmable que el SEO Off Page favorece el SEO On Page.

Clásicamente comprar enlaces ha estado mal visto con motivo de las técnicas Black Hat, que promovían la emisión de cadenas de enlaces spam en medios de dudosa calidad. Esto llevaba a un SEO negativo y duras penalizaciones de los buscadores. Pero con Te Blogueo esto no pasa, puesto que solo se trabaja con medios de elevada autoridad y con contenido correctamente redactado y congruente con la temática del medio de destino.

Los resultados de esta estrategia amigable de Linkbuilding sumada a una previa estrategia de SEO On Page, garantiza que el sitio web que se lo proponga logre ser competitivo dentro de su sector.

¿Cómo funciona la plataforma de Te Blogueo?

Acceder a Te Blogueo es fácil y rápido. Basta con registrarse de forma gratuita y se tendrá acceso a infinidad de medios entre los que elegir. Resultan especialmente interesantes las promociones y ofertas que llevan a cabo, ya que con precios muy asequibles resulta posible acceder a medios nacionales e internacionales con muy buena reputación.

Como se decía en un comienzo, anunciantes y medios se ven catalogados en una interfaz sencilla e intuitiva que agiliza el proceso de toma de decisiones, el cual se ve apoyado por el asesoramiento de un equipo de expertos en Linkbuilding.