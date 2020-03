¿Quieres conocer el mundo de la bolsa? Encuentra la información que necesitas en Bolsa24

Durante años el mundo bursátil ha sido un interrogante para gran parte de la sociedad de a pie. Operaciones, caídas de bolsa, cotizaciones, acciones y otros conceptos nos parecían no hace mucho tiempo atrás vocabulario demasiado complejo como para poder utilizarlo, siendo este relegado a ejecutivos o grandes empresarios conocedores de un mundo que siempre se nos ha antojado de otro nivel. Pero el contexto actual ha dibujado un escenario diferente en el que, por primera vez, la accesibilidad es totalmente real en casi todos los aspectos. La digitalización de servicios y actividades ha acercado el mundo de la bolsa a usuarios de todas las edades, competencias y niveles socioeconómicos.

La información a la hora de practicar esta actividad es lo más importante para no cometer errores que pueden costarnos, literalmente, una fortuna. Debemos tener en cuenta que aunque su acceso se haya multiplicado mucho en los últimos años, tener un conocimiento acerca de lo que vamos a hacer es primordial, en un sector que mueve mucho dinero. Y es que no hacerlo nos puede traer consecuencias muy negativas que vale la pena evitar.

¿Cómo informarse de todo tipo de operaciones y recomendaciones sobre el mundo bursátil? Una de las páginas de más renombre que impera en Internet es Bolsa24.net, un portal que contiene un gran catálogo de artículos informativos que tienen por objetivo concienciar e informar a los usuarios inversores de qué pasos deben seguir. Asimismo, en su interfaz podemos encontrar guías sobre cómo invertir en un sector concreto o opciones que nos vas a redirigir a páginas en las que podremos directamente comprar acciones de algunas de las empresas más importantes de la actualidad a escala mundial.

Compra y vende acciones de empresas como Netflix, Amazon o Apple

Los sectores más favorecidos por la venta y compra de acciones no pueden ser otros que los gigantes tecnológicos, audiovisuales y comerciales representados por las compañías Apple, Netflix y Amazon, respectivamente. Se trata de empresas que han conseguido posicionarse como referentes en su sector, reuniendo unas cifras de ventas e ingresos absolutamente impresionantes. Esto hace que sean muchos los usuarios que, al estar estas en bolsa, se animen a apostar por ellas en un momento como el actual.

No obstante, y aunque cualquier individuo puede hacerlo, volvemos a lo mismo: la información es poder, y saber cuándo es el mejor momento para apostar es crucial si no nos queremos enganchar los dedos. Evidentemente, lo que busca todo broker a la hora de satisfacer al cliente es comprar las acciones al menor precio para después poderlas vender a uno superior, consiguiendo de este modo el máximo beneficio posible. Para ello debemos esperar a que las acciones de una empresa estén lo más baratas posibles y venderlas cuando su valor hayan subido lo más que podemos esperar. Pero el mercado está en constante fluctuación y de ello dependen muchos factores que no podemos prever. Lo que sí está en nuestra mano - o en la de los brokers - es tener la máxima información posible acerca de las compañías en las que invertimos para conocer su actividad, su modus operandi y el contexto en el que se mueve, ya que esto nos va a permitir tener una idea más certera sobre su viabilidad en el mercado. Aún y así, las reglas exactas en el mercado bursátil no existen; es decir, siempre habrá algo de riesgo. Pero quién no se arriesga no gana, ¿no?

¿Dónde puedo encontrar los mejores brokers en España?

Como hemos dicho, la operación que decida realizar el broker va a marcar el beneficio que te vas a llevar. Este perfil define qué momento es el mejor para pasar a la acción y comprar y vender activos, a partir de un análisis previo del mercado que le ha servido para llegar a esa conclusión: comprar y vender acciones no es algo que se deba tomar a la ligera, y si no que se lo pregunten a ellos.

Si quieres encontrar los mejores perfiles para que tengas más posibilidades de multiplicar tu inversión, lo mejor que puedes hacer es encontrar comparativas que te expliquen ventajas e inconvenientes de cada plataforma como las que podrás encontrar en Bolsa24. Uno de los más populares hoy en día es eToro, uno de los brokers de inversión social y trading más confiables que existen, con la garantía de comprar acciones en empresas tan famosas como Coca Cola o Google. ¿Su valor añadido preferido por los usuarios? Se trata de una alternativa totalmente gratuita. Además, funciona como una red social y está catalogada como la primera plataforma de comercio social a nivel mundial, permitiendo que los usuarios interactúen entre ellos en vivo. Si quieres conocer otras opciones, Copy Trading o 24option también pueden ser la opción que buscas.