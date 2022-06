¿Por qué merece la pena invertir en criptoactivos durante un mercado bajista?

Recordemos qué es una criptomoneda: se trata de dinero digital también llamado criptodivisa. Es decir, las transacciones se realizan a través de internet sin monedas ni billetes físicos y se almacenan en una cartera digital, un software o aplicación donde es posible enviar y recibir criptomonedas.

El mercado de las criptomonedas ha crecido exponencialmente, pero con sus ventajas e inconvenientes. Actualmente, las criptomonedas se están convirtiendo en un medio de pago aceptable, gracias al desarrollo de ciertas tecnologías seguras.

En la actualidad, cada vez es menos peligroso invertir en criptoactivos siempre y cando se invierta en un criptobanco que les proporcione un acompañamiento personalizo para minimizar los riesgos y optimizar el rendimiento en el proyecto de inversión.

Oportunidad para los inversores

La guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo un impacto cada vez más amplio en la economía internacional. El declive del mercado de criptoactivos no es ajeno a este dramático contexto. Pero esta curva descendente de los mercados sigue siendo más bien una oportunidad para los inversores, ya sean particulares o empresas. ¿Por qué? Te lo explicamos.

Entender el significado de un mercado bajista o "bear market" es primordial para el inversor. En 2022, debido a la guerra y a otros factores, nos encontramos en un periodo de tiempo en el que la tendencia del mercado es a la baja. Esto significa que la oferta es mayor que la demanda.

¿Cuánto tiempo durará este mercado a la baja? Los expertos aseguran que es muy difícil predecir la duración de una tendencia bajista, que, por lo general, se sitúa entre 3 y 18 meses.

Mercado cíclico

Sin embargo, un mercado bajista no tiene por qué ser una desventaja. Los expertos en inversiones observan también oportunidades para invertir tanto a corto como a largo plazo. De hecho, es mejor comprar un activo cuando su precio está en su punto más bajo que en su punto más alto. Por lo tanto, invertir en criptoactivos en el contexto actual, es una oportunidad para los inversores.

Y lo mismo ocurre en el mercado de las criptomonedas, que al igual que otros, es cíclico. En el mundo de los criptoactivos, la tendencia del mercado al alza se produce cuando el bitcoin se reduce a la mitad cada 4 años, lo que hace que este activo digital sea cada vez más raro.

Recordemos qué es un bitcoin: es una criptomoneda y un sistema de pago​​ sin banco central o administrador único.​​ En principio, los usuarios de bitcoin pueden transferir dinero entre sí a través de una red entre iguales usando software libre y de código abierto.

DCA, la estrategia menos arriesgada

Más allá́ de cada inversión, hay una técnica que ha demostrado su eficacia tanto en los mercados tradicionales como en los mercados cripto. Esta técnica se llama "dollar-cost averaging" (DCA).

Se trata de la estrategia de inversión más segura y menos arriesgada. Consiste en invertir una cantidad fija y regular. Esto permite suavizar la inversión repartiendo el riesgo, tanto si se está́ en un periodo bajista como alcista.

Invertir en una plataforma de confianza

Para aquellos inversores particulares o empresas que buscan invertir a largo plazo sin complicarse demasiado, esta estrategia es la adecuada. A lo único que no se pueden arriesgar es a invertir en una plataforma dudosa. Esta es la clave: invertir en una plataforma de confianza.

Y es que, las criptomonedas no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada para el control de estas transacciones.

Por esta razón, los profesionales de las finanzas o de la bolsa e inversores deben investigar qué criptobanco le proporciona más confianza y seguridad, además de rentabilidad.

Criptobanco líder en Europa

Uno de ellos es Coinhouse el primer criptobanco líder de Europa y primera plataforma en registrarse como PSAN (Proveedor de Servicios para Activos Digitales) por la Autoridad Financiera en Francia (Autorité des Marchés Financiers, AMF).

Uno de los objetivos principales de este criptobanco es democratizar el acceso a las criptomonedas, ofreciendo a particulares y empresas la posibilidad de invertir en 48 criptomonedas a través de su plataforma, y su reciente App multilingüe.

Desde 2021, Coinhouse opera más fuerte que nunca en España, y se ha propuesto lanzar nuevos productos para ampliar su gama y facilitar la entrada al mundo de las criptomonedas.

Invertir con seguridad

Los analistas financieros y expertos consideran que el mercado de las criptomonedas se revalorizará, por lo que particulares y empresas se preguntan: ¿Cómo afecta la inversión en criptomonedas a las empresas? ¿Puedo invertir en criptos sin riesgos?

Coinhouse analiza todas las criptomonedas que ponen a disposición del inversor. “En Coinhouse hacemos accesible el futuro de las finanzas, creando nuevos métodos para que, tanto particulares como inversores, puedan interactuar con los servicios financieros descentralizados. Además, les acompañamos durante todo el proceso de inversión”, explican desde Coinhouse, el primer servicio de Private Banking en cripto.

Coinhouse ofrece un servicio al cliente personalizado y multilingüe: servicios de compra, venta e intercambio de más de 50 criptoactivos servicio Premium y Platinium, carteras de activos, Asset Management, cartilla cripto y app de Coinhouse.

“En Coinhouse, nuestro objetivo es facilitar el acceso a los criptoactivos a todo el mundo”, afirma Nicolas Louvet CEO @Coinhouse.

Los valores de Coinhouse son transparencia y sencillez, para un servicio óptimo.

Las claves de la inversión

Si finalmente particulares y empresas se están planteando invertir en criptomonedas, un tipo de inversión que está de moda, ya que en muchas ocasiones generan mayor rentabilidad que la que ofrecen los mercados tradicionales, es necesario conocer el secreto de este mercado.

Criptobancos como Coinhouse analizan e investigan todas las criptomonedas y ofrece los proyectos más sólidos del mercado y con fundamentos para invertir con mayor rentabilidad a largo plazo. Además, se aseguran de que se invierte en el momento adecuado.

Como decíamos anteriormente, las criptomonedas almacenadas en Internet no tienen la misma protección que el dinero depositado en una cuenta bancaria. Esta es una razón de peso para abrir una cuenta segura en un criptobanco reconocido y fiable.

Portales especializados

Además, no hay que perder de vista que el valor de la criptomoneda cambia constantemente. El lema de oro de las inversiones es: no invertir dinero que no podamos permitir perder.

Otro consejo a la hora de invertir en criptomonedas: hay que tener ciertos conocimientos ya su operatividad es compleja.

Cómo abrir una cuenta segura

Si estamos decididos, lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta, pero una cuenta segura. Para ello, hay que elegir una plataforma que garantice seguridad y que esté regulada por una autoridad financiera competente. Coinhouse ofrece esta garantía y acompaña en todo el proceso de apertura para confirmar la seguridad de la cuenta: blindaje de billetera digital para almacenar criptomonedas, clave privada, código secreto y sistemas de almacenamientos seguros a modo de caja fuerte digital.