Economía mundial en el 2021. La perspectiva de Joao Vale e Azevedo

La impensada pandemia Covid-19 que se instaló en todos los rincones del mundo, sigue marcando pauta, no sólo por la cantidad de vidas que ha cobrado, sino porque ha traído consigo consecuencias inimaginables para las que ningún país estaba preparado.

Hablar de Covid-19 es sin duda hablar de cambio. Todo cambió. La vida de todas las personas ya no es igual, algunos ya no están y para otros, el pensamiento se ha transformado. Hay temor, incertidumbre, cansancio y una suerte de ansiedad porque todo vuelva a la “normalidad”, pero bajo la sospecha de que ese momento puede no llegar.

Una de las mayores fracturas que ha generado la pandemia ha sido en la economía mundial. Para muchos, el Covid-19 figura emulando un enorme huracán que ha arrastrado todo a su paso, dejando a las naciones con pocas posibilidades para salir a flote. Joao Vale e Azevedo, presidente de la firma de capital de riesgo Kunst Global, que actualmente cuenta con sedes en Londres, Ginebra y Luxemburgo, ve con poco optimismo la rápida recuperación de la economía mundial, dada la ausencia de estrategia y de políticas gubernamentales de alto alcance para hacer frente a este cambio de época. “Estamos en una situación en la que, en la mayoría de las grandes economías del mundo occidental, los Estados todavía están interviniendo con subsidios y medidas extraordinarias: en consecuencia, no tenemos un cuadro objetivo de la situación, especialmente desde el punto de vista laboral y social”, asegura.

La gran interrogante que esboza en el contexto actual es cómo se ve el panorama mundial, cuando mientras América Latina ha llegado al nivel más alto de pobreza en los últimos 12 años, y países ricos de Reino Unido y Europa continental ven sus economías estancadas, la influencia de las grandes multinacionales crecerá aún más, gracias a la supremacía económica que se va generando entre Estados Unidos y China, lo que puede resultar una buena noticia para algunos, pero una menos alentadora para otros que deberán lidiar con la crisis, sin recursos. Vale e Azevedo, reafirma su teoría en la que piensa que “paradójicamente, la globalización se fortalecerá, tanto económica como políticamente y que con la crisis, la influencia de las grandes multinacionales crecerá aún más”.

Mientras el aumento de la pobreza es inminente, el desempleo sigue reinando en millones de hogares en el mundo, pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas y los gobiernos reducen los subsidios en el intento por no debilitar aún más el presupuesto de Estado, China y Corea del Sur han logrado suprimir los efectos del Covid-19 levantando su economía, al tiempo que desarrollan enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas comerciales hacia Europa y África.

Ante esta realidad surgen las preguntas: ¿Hay ganadores y perdedores tras el Covid-19? ¿Estará el resto del mundo listo para iniciar el camino hacia la recuperación o se afianzará la desigualdad post pandemia? Las proyecciones muestran un contexto poco alentador e incierto, dejando entrever tiempos aún más difíciles por venir.