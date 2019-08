Las empresas SEO en auge ante la demanda de las empresas de obtener mayor visibilidad en internet

La competencia en todo tipo de negocios se ha vuelto más dura que nunca. Es innegable. Cada vez hay más gente creando empresas desde su propia casa, por Internet, y haciéndolos crecer con buenas estrategias de marketing. Ahora, más que nunca, es imprescindible adquirir visibilidad. Eso es lo que importa, aunque se tenga una brillante idea o un producto revolucionario. Se trata también de ganar credibilidad, reputación y reconocimiento de marca.

Para conseguir superar la barrera inicial de visibilidad, contamos con los consejos de una empresa SEO de Valencia que ha ayudado a muchos negocios estancados por no adaptarse a la era de Internet.

Es posible para cualquier empresa hacer uso de estrategias SEO y marketing de guerrilla, pero no todo es coser y cantar. Aunque muchos deciden aplicar la técnica coloquialmente conocida como “Juan Palomo”, lo cierto es que contar con un profesional del sector marcará una gran diferencia.

Tener una estrategia SEO

Hoy por hoy, es casi una obligación saber qué es el SEO. Pero la realidad es que muchos nuevos empresarios no saben que es una disciplina compleja y muy amplia, que se encarga de poner el sitio web de su empresa en los mejores resultados posibles dentro del buscador de Google.

¿Qué hacemos todos cuando necesitamos saber algo? ¿Dónde acudimos a encontrarlo? La mayoría de las veces se realiza una búsqueda en Google, donde hay que elegir entre cientos y miles de resultados pero casi siempre se eligen los primeros. Ahí es donde están las páginas web de los negocios que tienen visibilidad y aplican una buena estrategia SEO.

Claro está, ahí no acaba todo. Cuando un usuario entra en el sitio web debe ser persuadido a realizar alguna acción de valor para el negocio. Puede tratarse de la compra de un producto, la contratación de un servicio, la suscripción a una newsletter, etc. Otro desafía añadido. Pero ahí también es donde se nota el trabajo de una agencia SEO.

Crear buen contenido

Tener un calendario editorial es fundamental. No importa cuánto se publique ni la frecuencia, pero sí la regularidad. Aunque, evidentemente, cuanto más contenido se publique de forma estratégica, mejor será. Esto es así porque el contenido tiene 2 ventajas a la hora de adquirir visibilidad y relevancia, que, a su vez, ayudan al posicionamiento web.

En primer lugar, el contenido optimizado ayuda a que Google le asigne relevancia para las búsquedas de los usuarios. Eso mejora las posiciones naturales en las SERP (resultados de búsqueda).

Por otro lado, cuando el usuario accede al sitio, consume la información, navega por otras páginas y realiza una compra, ayuda directamente al crecimiento del negocio en cuestión.

Los sitios web que trabajan bien la curación de contenidos llegan a obtener resultados excelentes. Algunos incluso llegan a conseguir la posición 0 de Google, es decir, que Google muestre un extracto de su contenido antes de mostrar los resultados orgánicos. Eso es muy positivo porque da credibilidad al usuario y ayuda a conseguir más visitas.

Responder a los comentarios y opiniones de los clientes

Aunque este aspecto no está directamente relacionado con el posicionamiento web, sí lo está con el posicionamiento o reputación de marca. Es tan importante como la visibilidad. Porque, ¿de qué serviría tener visibilidad pero que esta fuese negativa? Sería contraproducente.

Hoy en día, lo primero que se hace antes de comprar un producto es investigar en Internet la opinión de la gente. Y, en base a los comentarios, se toma una decisión y otra.

No se trata de conseguir solamente opiniones positivas, sino también de saber responder a los comentarios negativos. No se puede evitar que alguien deje un comentario negativo, pero algo que la empresa puede hacer siempre es dejar una buena respuesta. No es malo reconocer un error. Todo lo contrario, da la sensación de buena comunicación. Y si un posible cliente tiene dudas, verá una empresa con la que se puede comunicar en caso de tener algún problema.

Tener las vías de comunicación abiertas es bueno también para ganar visibilidad en redes sociales y en el boca a boca de la gente en la calle.

Por lo tanto, independientemente de lo bueno que sea un productos o servicio, si no hay visibilidad y credibilidad, la gente pasará a buscar alternativas. Hay que hacer uso del SEO, del marketing y la buena comunicación para ganarse la confianza del mercado.