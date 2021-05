Evalúa en 5 minutos si debes crear una Sociedad Limitada

Últimamente se habla mucho de la huída de capitales a otros paraísos fiscales desde que algunos Youtubers han decidido optar por esta vía porque sienten que pagan demasiados impuestos como autónomos.

Esto es así, porque a partir de cierto nivel de renta los autónomos, que tributan por el IRPF, pueden llegar a pagar un porcentaje cercano al 50%.

Muchos autónomos, por tanto, se plantean alternativas a su tributación pero por ética o por falta de recursos, no pueden o no quieren irse a paraísos fiscales. Pero esto no significa que algunos autónomos no puedan optimizar mucho su tributación con un simple movimiento: crear una Sociedad Limitada.

¿Tienes dudas de si puede ser tu caso? Respóndete a estas preguntas, si alguna de las respuestas es positiva, no dudes en agendar sin compromiso con nosotros, porque muy probablemente estás tributando de más.

¿Pagas cercano a 2000€ en el modelo trimestral de IRPF? Estamos hablando de la prueba más contundente, probablemente tus rendimientos anuales sean alrededor de 40.000€ y por tanto, la respuesta es clara

¿La diferencia entre tus ingresos mensuales y tus gastos es cercana a 3000€? Esta prueba también es contundente

¿Emites facturas con retención al 15% y al final de año aún así te toca pagar en la renta? Aunque depende en buena medida de otras variables, ten en cuenta que esto significa que tributas cercano al 20-25% que es el tipo máximo de impuesto que pagarías como Sociedad Limitada

Estas son más relevantes, pero si tus respuestas no te terminan de convencer, aquí te dejamos un par de preguntas bonus que pueden hacer que la balanza se incline

¿Tienes socios con los que podrías emprender el proyecto o incluir más actividades en tu portfolio de servicios? Si es así, además, durante los dos primeros años de Sociedad Limitada, podrías no tener que pagar el 25% sino el 15%, al poder considerarse una Empresa de Nueva Creación

¿Tienes trabajadores? Si tienes una estructura empresarial ya y tú tienes un cargo no retribuido, podrías tener algún ahorro extra en tu cuota de la Seguridad Social

Por cierto, ¿has oído hablar de la Tarifa Plana para Autónomos verdad? Pues desde hace unos meses, también aplica si eres Autónomo Societario

Por último, debemos tener en cuenta que no solo puede haber beneficios fiscales cuando cambias de autónomo a sociedad. Lo bueno de crear una sociedad limitada, entre otras cosas, es que si algo va mal nunca responderás con tu patrimonio personal sino con el de la empresa y tu responsabilidad, como bien dice el nombre, será limitada.