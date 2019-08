La sociedad veloz, la importancia de la velocidad en la supervivencia en comunidad

La sociedad ha cambiado y sigue haciéndolo a un ritmo trepidante, apenas nos reconocemos en nuestra forma de actuar, de concebir y de relacionarnos con el mundo si miramos atrás apenas unas décadas. Y es, precisamente, ese ritmo incesante y veloz lo que marca la forma de vida en estos momentos, ese es el único punto en común que a todos nos ata y empuja.

La velocidad de las acciones, la premura con la que todo se mueve, hemos creado una situación que no nos permite la posibilidad de quedarnos quietos o de no permanecer a la misma velocidad que los demás. Si tan siquiera lo intentásemos, seríamos expulsados irremediablemente de esta civilización, condenados a vivir fuera del orden social.

Esta velocidad se ve más claramente cuando observamos atentamente todo el universo económico que se desarrolla a nuestro alrededor, es en el dinero y su uso donde mejor se observa la importancia de ser rápidos, de adaptarse o morir a la velocidad que imprime nuestro sistema.

La velocidad del dinero

En la economía familiar o en la empresarial, el dinero viene y va, desaparece rápidamente y se cambia de manos a una velocidad de verdadero infarto. Para la mayoría de las familias, la realidad de su economía consiste en que del día 5 al día 10 llegan los pagos de las nóminas y el día 15 ya queda solo lo justo, a veces ni eso, para llegar a fin de mes, y vuelta a empezar en una rueda de ratón que nos desgasta y de la que parece que no podemos salir. Pero para que el consumo crezca y se mantenga estable, dando fuerza al país, se necesita de un medio seguro al que acudir para recibir financiación cuando sea necesario.

Las empresas, sobre todo las de pequeño y mediano tamaño, existen en dilatada persecución de los beneficios, como no cabe otra opción, y de la financiación, pues cuando no llegan los primeros se debe recurrir a la otra vía para subsistir. El dinero de las empresas también circula a todo tren y, al parecer, cuanto más rápido se mueve, mayores beneficios produce. Por este motivo no puede pararse en ningún caso la maquinaria de la producción, necesitando, al igual que las familias, un método infalible al que recurrir para conseguir hacerse con dinero de forma rápida y segura.

Es por todo esto que la financiación de las familias y de las empresas juega un papel de gran importancia en el equilibrio económico del país, una financiación que se adapte a los tiempos y velocidades que se han establecido en el sistema como norma, pues si los préstamos o la financiación de ayudas se retrasa por el motivo que sea, se pierden oportunidades, se cierran negocios o las familias se ven precarizadas.

La importancia de los préstamos rápidos

Como es bien sabido, la banca tradicional ha dejado de financiar a las familias y a las pymes con la facilidad con que solía hacerlo en el pasado. Las diversas crisis económicas han provocado su cierre en banda para solo prestar dinero a las grandes corporaciones o a aquellos que certifiquen sólidamente su capacidad financiera. Por otra parte, si se accede a estos créditos, sus procesos de resolución y concesión suelen ser enormemente lentos debido a su burocracia y exigencias, por lo que si se necesita dinero para solucionar algún tema, este llegará tarde.

Es por esto que han aparecido las agencias de préstamos rápidos online, que ofrecen cantidades de dinero al instante y sin grandes exigencias, es decir, sin aval, sin nómina, sin papeleos, y pudiendo disponer del dinero al instante, aproximadamente 10 minutos después de aprobarse la petición que se realiza al rellenar un sencillo formulario online.

Empresas como Creditosrapidos10min se han especializado en ofrecer listado de compañías que garantizan seguridad y confianza en estos trámites, la mejor solución para acceder al dinero de forma urgente con el que solucionar todo tipo de incidencias, tanto personales (pagar servicios básicos, llenar la nevera, irte de vacaciones…) como profesionales (pagar empleados, proveedores, una nueva inversión…)

El Fintech, la revolución que une velocidad, economía y tecnología

Las agencias de créditos rápidos mencionadas anteriormente pertenecen a estos sistemas de financiación que se apoyan en internet para hacer negocio. El Fintech trata de agilizar las operaciones económicas de las empresas, organizaciones, corporaciones y personas gracias al uso de plataformas específicas basadas en tecnología financiera.

La tarjeta revolut gratis es un buen ejemplo de Fintech, si haces clic en este enlace que acabamos de sugerir, podrás conseguir un cupón y un código de descuento con el que se puede conseguir esta tarjeta de crédito gratis, ahorrándote los 10 euros que cuesta la tarjeta revoult.

Una tarjeta que como todos sabemos está considerada como la tarjeta perfecta, sobre todo para aquel que está acostumbrado a viajar, puesto que es una tarjeta de débito Mastercard o Visa con la que es posible, a través de su aplicación, comprar y / o sacar dinero en cualquier cajero del mundo, e incluso enviar dinero o cambiar a otra divisa y sin comisiones.