Invertir en bolsa mediante productos financieros indexados, ¿quieres aprender a hacerlo?

El mundo de la bolsa es uno bastante más peligroso y complejo de lo que parece a simple vista. Detrás de todas esas gráficas con subidas y bajadas, de todas esas decisiones de compra y de venta, e incluso de esos grandes beneficios que obtienen los mejores brokers, hay todo un mundo repleto de variables y estadísticas. Un sector que permite la entrada a cualquiera, pero en el que solo sobreviven los que realmente saben prepararse y subirse a una ola que podría devorarlos.

Uno en el que, además, se pueden explorar campos alternativos para asegurarse el éxito. ¿Sabías que existe la posibilidad de invertir en bolsa usando productos financieros indexados? Aquí te vamos a explicar cómo hacerlo, como también te ayudaremos a entender exactamente qué son y por qué son tan interesantes.

Antes de empezar, ¿qué son los productos financieros indexados?

Los fondos de inversión indexados, los roboadvisors, los ETFs y otras muchas opciones tienen algo en común, y es que se engloban dentro de lo que se conoce como producto indexado. Pero, ¿qué significa? Los más novatos en este terreno pueden tener esa duda frente a sus narices, sobre todo cuando se les asegura que son un buen camino a seguir para profundizar en el sector bursátil. De hecho, son especialmente interesantes para aquellos que están empezando en el mundillo de las finanzas.

Los productos indexados son un tipo de producto bursátil que puede aplicarse a los de renta fija y a los de renta variable. Pasivos que replican el comportamiento y desarrollo de los activos a los que se vinculan, aunque muestran una evolución diferente a los más convencionales. El motivo de esto es que reflejan con mayor exactitud la evolución de los mercados, siendo una muy buena opción para empezar invertir porque no traen consigo un riesgo extra. En otras palabras, se trata de productos financieros que invierten en todo el mercado en vez de apostar a una selección pasivos (p.ej. acciones)

Pensados para dar más rentabilidad a los ahorros a largo plazo. Su eficacia, además, ha hecho que cada vez se abran a más frentes y, además, que sean la alternativa más segura para los nuevos en este campo. Como veremos en el siguiente apartado, al invertir en bolsa tendrás que evitar errores como no diversificar o dejarte llevar por las emociones, y más errores comunes que puedes ver en esta guía. Ahí es donde vuelven a destacar estos productos indexados, y es que te ayudan a asumir menos riesgos ya que invierten en todo el mercado, haciendo que el error humano desaparezca. Hay estudios que demuestran que a largo plazo el 90% de los gestores de fondos no obtiene mejores rentabilidades que su índice de referencia por lo que los fondos indexados suelen ganar la partida.

¿Cómo invertir en productos indexados?

Para dar las pautas adecuadas sobre cómo invertir en productos indexados, vamos a centrarnos en los fondos indexados, ya que son lo más habituales y los que mejores resultados dan. Llegados a este punto, cabe mencionar también la presencia de gestoras como Fidelity, Amundy o Vanguard, especializadas en este ámbito y capaces de dar una ayuda crucial para ir con mayor seguridad en este campo. Pueden ser un gran apoyo, aunque todo el peso recae, como siempre, en uno mismo.

Definición de la cartera de inversión

Lo primero que debes hacer en este campo es definir tu cartera de inversión. Para ello tienes que tener en cuenta el riesgo que estás dispuesto a correr y tus circunstancias. En base a eso, tendrás que determinar el porcentaje de renta fija o bonos y de renta variable o acciones. Una buena forma de hacer una buena aproximación es en base a tu edad, el tiempo que estimes adecuado para la inversión, tu estabilidad laboral y, por supuesto, el riesgo que seas capaz de tolerar.

También es buena idea hacer los tests de robo advisors como Finizens o Indexa Capital, de los más populares de España. Con unos datos sencillos, pueden darte directamente la cartera más adecuada para tu caso.

Elección de los fondos adecuados

Con la cartera ya establecida, es el momento de escoger los fondos indexados de inversión. Hay muchas combinaciones posibles, por lo que nuestro principal consejo es que escojas una que tenga una buena diversidad geográfica para reducir riesgos. Es buena idea repartir la inversión por todo el mundo para tener un extra de seguridad. A partir de ahí, puedes probar con fondos regionales o mundiales, teniendo muy en cuenta los índices bursátiles predominantes.

Por otro lado seguramente te conviene un fondo de acumulación, estos son los que reinvierten las ganancias y no reparten beneficios. De esta forma, no tendrás que pagar impuestos sobre los intereses que cobres hasta que retires toda tu inversión.

Ojo con el bróker

Si vas a utilizar un bróker, la opción más aconsejable, debes tener muy en cuenta sus características y requisitos. Asegúrate de que no cobre comisiones de mantenimiento, comprueba que tenga buenas referencias y, por supuesto, que te permita invertir en los fondos indexados sin poner por delante unos mínimos elevados. Esto último, además, debe compaginarse con unos fondos con comisiones bajas.

Mantén las proporciones

Cuando ya hayas hecho la inversión, deberás asegurarte de mantener las proporciones periódicamente, algo que también se conoce como rebalancear la cartera. Debido a las diferencias entre la rentabilidad de la parte variable y la fija, es probable que sus porcentajes vayan cambiando con el paso del tiempo. Es tu deber asegurarte de mantenerlos para que así la estrategia se sostenga y puedes mantener la rentabilidad deseada.

No es difícil empezar, y eso es algo que hace especialmente extraño que en España todavía no se hayan popularizado estos productos indexados. Su potencial es altísimo, de hecho, muchas personas habrían podido llevar mucho mejor la anterior crisis financiera española si hubieran apostado por este camino dentro del sector bursátil. No en vano, en Estados Unidos, los fondos indexados ya acaparan el 45% de todos los fondos de inversión presentes en el país.