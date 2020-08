Nueva convocatoria de Correos 2020: 3421 plazas

A finales del pasado mes de julio salía a la luz una esperada y sorprendente publicación sobre la convocatoria de Correos para este año, donde se exponía los requisitos de los y las participantes a las algo más de tres mil cuatrocientas plazas que se ofertarán, así como los diversos sistemas de selección, como las diversas fases, pruebas y las valoraciones deseadas.

Con esta Nueva convocatoria de Correos publicada el 30 de julio, además de los requisitos -específicos y generales-, también reúne otros detalles como la confección de las diferentes pruebas en un primer desarrollo, el tipo de composición del órgano de selección, la formalización de los contratos, así como en un segundo desarrollo las bases de la oferta de puestos de trabajo en cada provincia y sus características, así como las modalidades de contratación, reconocimientos médicos y plazos generales.

Principales requisitos para esta convocatoria de Correos

Entre los principales Requisitos para Correos 2020 se encuentran la de haber cumplido la edad legal para optar a determinados puestos de trabajo, contar con el título de Graduado Escolar, Enseñanza Secundaria Obligatoria o titulación oficial que la sustituya, o contar con las aptitudes que atestiguan y equiparen la capacidad de desempeñar esos trabajos. Además se ha de cumplir los requisitos contractuales de cada contrato al que se opta.

Igualmente, no se ha de mantener actualmente ningún tipo relación laboral fija en Correos, ni estar apartado o inhabilitado por un despido disciplinario dentro del Grupo, además de no haber tenido un contrato previo que se haya extinguido por la no superación de un período de prueba dentro de Correos.

Temarios Oposiciones Personal Laboral Correos

Aquellas personas que desean preparar esta convocatoria a Correos, cuentan con un profesional Índice para Correos 2020 donde se reúnen los temarios para estas oposiciones, además de los cursos enfocados a esta oposición, con el contenido y productos digitales a utilizar para estudiar, cómo los eBooks, que permitirán a los opositores estudiar en profundidad la materia apropiadamente y realizar diferentes tests online, así como verdaderos simulacros de exámenes.

Diferentes pruebas en esta convocatoria de Correos

En la documentación reflejada en el Primer desarrollo de la convocatoria de Correos se establece que los candidatos tendrán que realizar dos tipos de pruebas diferentes que dependen del tipo de puesto al que se opte -es posible presentarse a ambas-, dependiendo si es para trabajar en “Reparto y Agente de Clasificación” o si se opta a “Atención al Cliente”.

Para esta convocatoria presencial se establece que el examen cuente con unas cien preguntas -de las cuales diez serán psicotécnicas- con cuatro diferentes respuestas cada una, donde solo una será válida y en el que los fallos no restará puntuación. Los candidatos tendrán cerca de las dos horas para poder rellenar el examen.

Con esta convocatoria de Correos se pretende cumplir los deseos de varios miles de personas que llevaban tiempo reclamando una oposición con amplias ofertas de plazas por todo el país. Una convocatoria que presenta unos requisitos muy atractivos y accesibles para muchos candidatos, con un temarios a estudiar amplios pero completos, gracias a los índices, contenidos, herramientas online y facilidades para preparar la oposición de la mejor manera.