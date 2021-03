Opiniones Holaluz

Holaluz es una conocida compañía de la luz que ofrece diferentes planes para adaptarse a las necesidades reales de los consumidores. Así no tendrás que pagar de más, pero te asegurarás de cubrir con los requisitos energéticos adaptados a tu hogar, empresa, así como a cualquier otro tipo de emplazamiento.

● Con la tarifa clásica lo tendrás fácil para controlar lo que gastas en cada factura. Gracias a la llegada de una prefactura antes de que termine el mes, sabrás cuanto debes pagar.

● La tarifa sin sorpresas te propone acceder a una cuota fija que se afrontará de manera mensual. Cuando se termina el año, se hacen las rectificaciones oportunas. Es una buena tarifa para todos aquellos que no quieren encontrarse con ningún gasto demasiado elevado que desbarate sus cálculos en cada mes.

● La tarifa justa es aquella modalidad de Holaluz que te permite acceder a una cuota plana, evitando sobrecostes.

Además, la compañía nos ofrece estas prestaciones:

● Está comprometida con el medio ambiente, por lo que podrás acceder a energía 100% verde.

● Podrás personalizar tu tarifa con todo detalle.

● Accederás a un precio competente.

● Podrás aportar tu pequeño granito de arena reduciendo tu impacto en el medio.

Opinión Holaluz

Como tantos otros usuarios, era reacio a cambiar de compañía de la luz. Pensaba que será mucho más complicado que lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, pero pronto me di cuenta que hacer el cambio es cuestión de minutos.

Me gustaría describiros mi opinión Holaluz, por si acaso estáis pensando en hacer el cambio a una compañía de electricidad, y todavía no os habéis decidido por ninguna.

A través de su página web puedes encontrar toda la información que buscas, tanto como de tarifas, como de las preguntas más habituales que se suelen tener. Además, la interfaz es sencilla y amigable: todos los costes están claramente indicados para que luego no haga ningún problema.

Una de las razones de porque mi opinión Holaluz es tan favorable está en sus tarifas: puedes elegir hasta 3 diferentes y personalizarlas como quieras. Y todo queda clarito, sin letra pequeña ni costes ocultos. Por ejemplo, si te interesa la discriminación horaria, para ahorrar más en horario nocturno, tendrás claramente las indicaciones que debes seguir para contratarla.

El principal aliciente para hacer el cambio desde mi compañía actual era por el precio. Desde hacía mucho tiempo, mi factura de la luz no paraba de subir. A diferencia de lo que veía en otras compañías, mi operador actual no me daba ningún descuento.

La opinión general de Holaluz también es muy positiva debido a que tienes la opción de calcular lo que vas a pagar, por lo menos de forma aproximada. Esto lo puedes encontrar a través de un botón en la página inicial (calcula tu cuota). Tan solo tendrás que introducir información simple, como la relación que tienes con tu inmueble (vivienda habitual, comunidad de vecinos, negocio o empresa), la dirección o CUPS, entre otros datos y podrás tener una cuota bastante aproximada a la realidad.

Lo cierto es que fue precisamente el precio de la cuota lo que hizo que me decidiese por hacer el cambio. Cuando llegó la factura pude comprobar que era prácticamente el mismo importante, y esto mejoró todavía más mi opinión de Holaluz.

Tenía algunas dudas sobre el proceso de cambio (como he comentado, era la primera vez que contrataba una tarifa en una eléctrica), así que decidí llamar a su número de atención al cliente (900 67 07 07). Tuve que esperar algunos minutos, pero a partir de ahí el trato fue impecable. Contestaron a todas mis dudas, incluso inicié el proceso de contratación a través de ese medio (aunque también se podía hacer a través de Internet).

Después de remitirles todo lo que me pedían y en unos pocos días ya tenía el cambio hecho. En las condiciones de Holaluz se indica que el proceso de cambio se podría alargar un máximo de 60 meses, pero yo no tuve que esperar tanto.

Reconozco que viví un poco de miedo antes de que me llegase la factura. Al fin y al cabo, las subidas en este sector son constantes y no sabía si Holaluz iba a cumplir con todo lo que cuentan en sus anuncios publicitarios.

Efectivamente, en el primer mes ya había reducido mi factura de la luz más de un 20%. Pero justamente coincidió con un mes muy frío en el que puse mucho tiempo la calefacción. Mi opinión Holaluz fue todavía mejor en cuanto me llegaría la segunda factura, con un ahorro de un 33%.

Si queréis ahorrar de verdad, os recomiendo hacer los cálculos con el simulador de Holaluz. Veréis como os cuadra y hacéis el cambio a una compañía que realmente se preocupa por vuestro bolsillo.

Las opiniones que se encuentran en la red

● Pablo: es la mejor proveedora de electricidad 100% verde. Después de haber leído innumerables opiniones Holaluz, me decidí por el cambio de la compañía. Utilicé un código de descuento y me dieron 50€ solo por hacerme cliente. Por invitar a un amigo me dieron otros 50€. El resultado es que los dos primeros meses no pagué nada de luz.

● Mónica: llevó ya 6 meses con ellos y no tengo ninguna queja. Me convenció el hecho de que no impusieran el clásico compromiso de permanencia, así que me decidí a probar. El ahorro en las facturas es considerable. Además, su servicio técnico es impecable: siempre que he tenido alguna duda, me la han resuelto inmediatamente.

● Jose: tuvimos algunos problemas para dar de alta el servicio, aunque el responsable era nuestro antiguo operador. A partir de ese momento no hemos tenido más dolores de cabeza, por lo que nos sumamos a las opiniones Holaluz positivas. Miro cada factura con lupa y no he encontrado ningún fallo. En casa somos 6 y consumimos mucha calefacción (vivimos en una zona fría de España). A pesar de que la calefacción está encendida todo el día, pagamos muy poco.

● Vanesa: Tengo la tarifa clásica y funciona perfectamente. Hemos cumplido el año con la compañía y en casa estamos todos muy contentos. Tenemos contratados 4.6 kwh de potencia y el coste es de poco más de 60? al mes (antes pagamos entre 60-70? con nuestra anterior compañía). Si consigues invitar a amigos, te ahorras un dinerillo importante en la factura mensual.

● David: Buscaba una forma efectiva de reducir mi factura de gas. En casa no lo ponemos mucho, pero las facturas iban en aumento mes a mes. Estuvimos leyendo las opiniones Holaluz y nos convencieron. Y como no tenía permanencia, hicimos el cambio. Ha valido completamente la pena, en las facturas se ve claramente el ahorro.

● Azucena: me gusta estar en esta compañía porque se que estoy aportando mi pequeño granito de arena a la conservación del medio ambiente. Además, la plataforma es muy intuitiva, super útil. No tardas en encontrar lo que buscas.

● Rosa: desde hace 2 meses estamos con Holaluz en la oficina y no tenemos ninguna pega. Se acabaron los cortes de luz, las facturas altas y tener que cruzar los dedos cada vez que llamábamos a atención al cliente para que nos dieran una solución.

Ahora ya sabemos porque lasson tan buenas. Es una empresa que puede ayudarte a ahorrar más de lo que piensas, además de darte soluciones prácticas ante diferentes problemas.