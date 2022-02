Profesionales de la limpieza revelan sus secretos para conseguir más clientes

Hoy en día, los clientes buscan la solución a sus necesidades en internet y allí encuentran empresas o proveedores de servicios que responden a sus dudas. Cuando se necesita contratar a profesionales de limpieza, lo primero que hacen es abrir el buscador para encontrar a los que están en su ciudad.



Por eso, si usted tiene una pequeña o mediana empresa de limpieza debe estar presente en la red, tanto en Google como en las redes sociales, pues de eso dependerá aumentar el alcance a nuevos clientes interesados en sus servicios y, por consecuencia, impactará en sus ventas.

Tener un sitio web es imprescindible para hacer crecer su negocio

Un sitio web correctamente desarrollado puede convertirse en el principal responsable de las ventas de su empresa. La web de su negocio debe describir con claridad los servicios que ofrece, la propuesta de valor, la garantía de servicio, cómo realizar la reserva, y de ser posible, el precio de la oferta. Además, los clientes consideran importante contactar a la empresa en caso de dudas, por lo que debe tener visible el email de contacto, el número de teléfono y las redes sociales de su empresa.



A través de su sitio web profesional, usted podrá aparecer en Google cuando un cliente busque temas relacionados con su negocio, de modo que será su carta de presentación, el primer contacto con un potencial usuario que en ese momento decidirá si llamar o no hacerlo.

Profesionalizar el trato al cliente para aumentar las ventas

Las grandes empresas tienen software de gestión de contactos (programas CRM) que les permite profesionalizar y automatizar todo lo referente a la relación con los clientes.



Para el caso de los autónomos, también existen plataformas que pueden estar a su alcance y son fundamentales, ya que ahorran una gran cantidad de tiempo en el trato al cliente, haciendo la comunicación y el seguimiento de ventas más eficiente y profesional, y centralizando todos los datos en el programa que siempre hace una copia de seguridad en la nube.



Esto permite no perder ningún teléfono, ningún mail, poder contactar de manera automática, programar recordatorios sobre los trabajos pendientes, para dar presupuestos, etc.

Atraer clientes a través de las redes sociales

La gran mayoría de personas en España y el mundo tienen redes sociales, incluso muchas personas tienen más de una cuenta, por lo que es un lugar ideal para contactar con los posibles clientes.



Aquí usted puede llegar con mayor facilidad a su público objetivo. Asegúrese de crear contenido de valor y de manera constante explicando los servicios que ofreces y el diferencial de la empresa. A través de las redes sociales usted podrá interactuar con los seguidores, resolverles dudas, colgar consejos, vídeos de nuestros trabajos, etc.

Limpiezas Express es el aliado ideal en la digitalización de profesionales y empresas del sector multiservicios

Actualmente, existe un gran número de profesiones y empresas de limpieza no suelen tener implementadas soluciones digitales como parte de su negocio, pues muchas veces no lo ven viable por falta de conocimientos, presupuesto, tiempo, etc.



Es aquí en donde entra Limpiezas Express, la marca referente en el sector multiservicios con más de 15 años de experiencia gestionando su negocio con herramientas digitales, gracias a todas las herramientas adquiridas a través de los años. Limpiezas Express se especializa en ayudar a profesionales y emprendedores del sector multiservicios en aumentar sus ventas y hacer crecer sus negocios con soluciones digitales como gestión páginas web, CRM o software de gestión de contactos y redes sociales.

Soluciones tecnológicas sin necesidad de grandes conocimientos informáticos

Uno de los principales problemas de los emprendedores del mundo de la limpieza es la falta de conocimientos informáticos; sin embargo, esto ya no es un impedimento para desarrollar una óptima presencia digital gracias a que las herramientas disponibles en el mercado son cada vez más intuitivas y fáciles de usar. Además, es clave tener un aliado como Limpiezas Express que le ayude con las gestiones más avanzadas y le asesore con su experiencia.

¿Por qué contratar los servicios de Limpiezas Express?

La mejor razón es que aumenta tus ventas. Su empresa ganará más dinero sin necesidad de trabajar más ni de invertir mucho dinero en soluciones tecnológicas complicadas que no sirven para las pequeñas empresas.