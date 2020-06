Qonto continúa revolucionando el sector bancario con su cuenta negocio dirigida a empresas y autónomos

Ante la nueva situación en la que nos encontramos, la banca tradicional está evidenciando su, cada vez más compleja, situación dentro del sector. Las nuevas tendencias económicas están imperando para que se produzca un cambio a la hora de entender y gestionar las finanzas y, por su parte, la banca, tal y como se conoce, no está dando solución a las principales necesidades de los usuarios.

Empresas y autónomos son los más damnificados en este escenario, ya que no obtienen respuesta ante una situación cada vez más exigente. Comisiones ocultas, usuarios desatendidos e inoperatividad al no contar con la totalidad de oficinas físicas abiertas, son solo algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar. La realidad es que la imagen de la banca tradicional no es muy favorecedora.

Qonto, el neobanco para pymes, startups y autónomos llegó hace un año a España de la mano de Carles Marcos i Guàrdia, Country Manager de la compañía en nuestro país, con el objetivo de superar, precisamente, estas limitaciones. Desde julio de 2017, cuando se fundó en Francia, Qonto ha tenido un crecimiento sin precedentes en el sector consiguiendo simplificar la gestión financiera de más de 75.000 empresas. Estas sorprendentes cifras son consecuencia de la inversión en innovación tecnológica, compromiso y superación que desarrolla Qonto actualmente en 4 países (Francia, Italia, España y Alemania). Desde su creación, su modelo de negocio ha levantado más de 136 millones de euros, emplea a 200 trabajadores y ha conseguido el apoyo de varios inversores como Valar, Alven, el Banco Europeo de Inversión, Tencent y DST Global. También ha contado con el apoyo de Peter Thiel (cofundador de Paypal y Palantir) y Taavet Hinrikus (cofundador y CEO de Transferwise), entre otros.

Un servicio innovador con la seguridad de cualquier banco

Es una realidad, el sector financiero tiene nuevos protagonistas; las fintech. Según el último estudio desarrollado por Qonto, el 70% de las pymes y startups que se han planteado cambiar de banco en los últimos seis meses considera abrir una cuenta en un neobanco. No es de extrañar este dato cuando las nuevas necesidades, que pasan por la digitalización de las empresas, insten a los usuarios a buscar alternativas que les ofrezcan soluciones 100% tecnológicas.

El compromiso de Qonto, ahora aún más, se centra en estar a lado de empresas y autónomos ayudándolos en la gestión diaria de sus finanzas. Ofreciéndoles un servicio 100% online y accesible a través de ordenador y móvil. Tareas tan tediosas como llevar a cabo transferencias o habilitar permisos están al alcance de los usuarios de Qonto en cuestión de minutos. Además, los clientes cuentan con el servicio digital innovador propio de una startup y, a su vez, la misma seguridad que podría ofrecerles cualquier banco.