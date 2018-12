Raúl Pardo-Geijo, una muralla murciana en derecho penal

Recién nombrado como mejor abogado penalista, el único de Murcia, por la honorable revista estadounidense “Best Lawyers” en su edición del año 2019, siendo votado por sus propios compañeros de profesión de todos los países y encontrándose en el selectísimo club de los mejores abogados de España, este abogado penalista murciano acumula en su vitrina un innumerable elenco de galardones (3 veces seguidas ganador del premio de la ley reconociendo su destacada labor de abogado penalista a nivel nacional, otras tantas de estrella de oro a la excelencia profesional del IEP por sus actuaciones penales en España, galardón del El Suplemento como mejor letrado penalista y procesalista de España, ISDE, etc.) que ya quisieran muchos profesionales de élite.

Las actuaciones en Defensa de este destacado abogado penalista murciano, dicen fuentes judiciales pero también sus propios compañeros, son tan sólidas como los cimientos de un edificio, cimientos que, sin embargo, no tiene empacho en destruir con suma facilidad, cuando ejerce de Acusación, pues todo consiste, según ha referido en varias entrevistas, en “dar con la pieza clave”. Raúl Pardo Geijo nunca se pronuncia sobre este aspecto, reiterando en varias ocasiones, para esquivar cualquier respuesta, que todo abogado penalista merece recibir un premio por la dureza de la profesión.

La última absolución conseguida por el abogado penalista murciano (apenas hace un mes), tan sonada como criticada, fue la de una diputada y senadora del PP, imputada por más de 5 delitos (prevaricación, fraude, malversación, falsedad, etc), a la que toda la prensa nacional daba ya por condenada (algo que ocurrió igualmente en otro asunto judicial contra la misma senadora en el año 2014). Libre de polvo y paja: ese fue el resultado que consiguió el letrado de la exalcaldesa de Cartagena que, por cierto, sorprendió a los otros tantos imputados que, con menos delitos, siguen encausados en la Audiencia Nacional por similares hechos que los investigados a la primera. Sin duda utilizarán sus argumentos. Afirmó a los medios en su día, cuando le fue preguntado por los métodos que utiliza, que “la estrategia fáctica es tan importante como la jurídica pero sin la primera la segunda deviene estéril” o, dicho en otras palabras, todo es cuestión de la estrategia con la que se enfoque cada asunto.

Ha conseguido anular innumerables procedimientos por tráfico de drogas de escala internacional, desmontar hace unos meses el mayor fraude de la zona de levante de venta de cobre ilegal (con varios investigados por delitos de receptación, blanqueo de capitales y hacienda pública), absolver o sobreseer a cargos públicos (alcaldes, tenientes, presidentes, diputados) por detalles en los que solo un curtido abogado podría haber reparado. Hasta logró una multa simbólica (unos 15.000 euros) para el máximo exponente de Canal 9 (RTVV) al que le pedían más de 30 años de prisión, con la consiguiente decepción de todos aquellos manifestantes que, a las puertas del palacio de justicia, solicitaban su ingreso en prisión.

Ante tal escenario, miedo deben tener sus clientes, o muchos de ellos, a los honorarios de este penalista murciano. Es lógico. En alguna ocasión, ante tal pregunta, ha afirmado que cobra “lo justo y preciso para llevar el caso con las debidas garantías” y siendo preguntado por el volumen de sus éxitos, sostiene “nunca garantizo o aventuro resultados procesales, sólo trabajo, mucho trabajo, pues lo contrario, además de una temeridad, es engañar al cliente”. Ejerciente en un gran número de asuntos penales en las ciudades de Madrid o Barcelona, destacando obviamente su labor como abogado penalista en Murcia, no quita que ejerza en ciudades tan dispares como Almería, Alicante, Albacete Cádiz, Valencia o, por ejemplo, en Melilla o Baleares. En definitiva, su actuación como abogado es en toda España, puede verse en su página web donde, también, dice ajustar sus honorarios según el caso, además de tener a varios profesionales expertos en las diversas materias que establece (constitucional, civil, procesal, administrativo…).

Tan cercano con los medios cuando de sus asuntos jurídicos se refiere (nunca tiene un mal gesto con los periodistas, aunque siempre vaya con excesiva prisa y pretenda comentar “lo mínimo” del asunto en cuestión) como tan lejano cuando se le pregunta sobre asuntos jurídicos que son noticia en el momento (esquiva hablar de ellos porque considera imprudente opinar sobre lo que no conoce, según refiere en alguna de sus entrevistas), es un abogado forjado a sí mismo, dicen algunos de sus colegas, pues salió de la Universidad y lo primero que hizo es estudiar Derecho Penal y Procesal por su cuenta, encerrándose horas y horas –hasta en agosto- mientras con éxito desarrollaba sus asuntos judiciales.

Casos como Malaya, Gurtel, Umbra, Ninnete, Púnica, Pokemon, Tosca, Novo Cartago, Limusa, Adif, Lienzo, Biblioteca, Lingotes, Sakura, César o Dreams, son sólo alguno de sus éxitos que, por sonados, han podido ser conocidos pues, dado su carácter hermético, en otros muchos asuntos de relevancia ha intentado pasar desapercibido, lográndolo en varias ocasiones. Pero parece no tener un patrón claro: lleva cualquier tipo de delito (un violador reconocido logró pasar tan sólo un año en prisión, una de las penas más bajas de España) eso sí, y es conocido por todos sus compañeros, los asuntos los lleva él personalmente (no concibe delegar asuntos), no distingue entre el nivel del riqueza de sus clientes (no diferencia un simple robo de un fraude a hacienda) y pasa casi todos los días más de 12 horas trabajando porque, como ha afirmado en varios discursos, no quiere, “que baje un ápice la calidad de la defensa que merece el justiciable” eso sí, añadimos nosotros, “el justiciable que le contrata”.