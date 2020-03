¿Qué opina el sector alimentario tras el aplazamiento de Alimentaria y Hostelco?

Recientemente se hacía pública la noticia de que Fira de Barcelona trasladaba una de las ferias de alimentación más importantes a nivel internacional en el sector de la alimentación, Alimentaria y Hostelco, al próximo mes de septiembre.

El motivo de este aplazamiento obedece a las inseguridades que el sector presentaba de acuerdo a la situación internacional en lo relacionado con la presencia del COVID-19. Una decisión con la que la organización persigue el objetivo de garantizar una celebración a la altura del impacto que tiene la misma en el sector. Con el objetivo de analizar la situación y conocer a fondo cuál es la opinión de los principales agentes que participan en la misma, Proveedores.com ha encuestado 700 profesionales del sector.

Un 62% de los encuestados aplauden la decisión

La opinión tanto por parte de los expositores como de los visitantes versa en torno a la misma línea, la industria ha aplaudido la decisión final por la que se ha decantado la organización. Proveedores.com se ha encargado de realizar una encuesta a profesionales de la hosteleria y usuarios de la plataforma, tratando de conocer la opinión de todos los agentes que conforman la ecuación, tanto de los propios hosteleros como a los proveedores de este ámbito. Los resultados demuestran que hasta el 62% de los profesionales están de acuerdo con el aplazamiento del evento.

Por otra parte la un gran número de los asistentes encuestados, aún estando de acuerdo con el aplazamiento, manifiestan que no hubiesen cancelado sus planes y habrían asistido al evento. Todos los encuestados son proveedores de hostelería o profesionales de los diferentes establecimientos hosteleros que conforman el sector.

Proveedores.com, portal líder B2B del sector Horeca

Proveedores.com demuestra su posición de liderazgo en el sector del que forma parte, contando con un total de más de 10.000 proveedores del sector Horeca, acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías. Su impacto en este sector, actuando como nexo de unión entre los principales agentes que forman parte de este ámbito, se se consolida año tras año gracias a lo dinámica de su propuesta, con una gran cantidad de aspectos que aglutina en su carta de servicios.

Encuestas como la mencionada anteriormente es una muestra más del papel especialmente relevante que ofrece a todos los miembros del sector al que pertenece. Actuando como espacio de intercambio de opiniones en el que analizar la situación actual. Este cuestionario es especialmente relevante, puesto que hasta ahora no había habido ningún medio de comunicación ni organización que hubiese analizado en profundidad la opinión de los protagonistas del este evento. Siendo Proveedores.com pioneros en este sentido.

Como hemos podido ver en esta ocasión, la industria de la alimentación celebra la responsabilidad demostrada por la organización del evento, siempre manteniéndose fiel al objetivo de proteger en todo momento la salud y el bienestar de todos los agentes que forman parte de este ámbito.

Un impacto de 200 millones

Alimentaria es un salón bianual sobre la industria de la alimentación que se celebra junto a Hostelco, la feria de equipamiento para restauración y hostelería más importante a nivel internacional. En total, se estima que el impacto que iban a tener ambas ferias en la ciudad de Barcelona se situaba en torno a los 200 millones. En total, Alimentaria y Hostelco 2020 iba a contar con la presencia de un total de 4.500 empresas expositoras, con una presencia de más de 70 países diferentes, aglutinando 150.000 visitantes, de los cuales un 30% iban a ser de origen extranjero.

No obstante, no es la primera vez que Fira de Barcelona decide tomar una decisión de similares características como consecuencia de la situación actual que atraviesa el panorama internacional. Hace apenas unos meses, fue el Mobile World Congress, el evento que se canceló por los mismos motivos en este caso, el impacto económico se situaba en torno a los 500 millones. All contrario de lo que ocurrió en el anterior caso, ha sido posible agendar la celebración de la feria en este mismo año. Minimizando el impacto económico y aplazándolo para unos meses más tarde, cuando la situación se encuentre más tranquila en nuestro país. La mayoría de los agentes que participan en la feria han aplaudido la decisión, mostrando un profundo respeto por la preocupación que la organización muestra hacia su comunidad.