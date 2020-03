Cómo funcionan los servicios de atención al cliente durante el estado de alarma

La alarma sanitaria por el coronavirus ha producido un parón global en España, al igual que en otros países. Oficinas y empresas han tenido que cerrar para evitar el contagio, y la responsabilidad de los ciudadanos es quedarse en casa. Pero gracias a las nuevas tecnologías que hacen posible teletrabajar desde el hogar, España se mantiene operativa en la medida de sus posibilidades.

En estos días, muchos usuarios necesitan estar en contactos con distintas compañías para hacer sus reclamaciones, preguntar en sus bancos, resolver dudas de internet, hablar con las compañías telefónicas o áreas, Renfe…un sinfín de gestiones que los clientes quieren resolver en este momento.

Incluso muchos ciudadanos se preguntan en estos días qué hacer con su DNI, si ha caducado o se lo han robado. En Tecmoviles indican como conseguir una cita previa para el DNI.

Servicio a la ciudadanía

De ahí que los call center y los servicios telefónicos de atención al cliente sea uno de los sectores que se mantiene en pie con el objetivo de dar un servicio a la ciudadanía, al igual que la sanidad, las fuerzas y seguridad del Estado, las empresas alimenticias o el sector de la limpieza.

Por ejemplo, algunas compañías telefónicas se encuentran en estos días con bastantes llamadas de clientes solicitando información por incidencias o averías en sus operadores o red wifi. Debido a la crisis del coronavirus, muchas de estos operadores de telefonía están ofreciendo en estos días más gigas para sus móviles y wifi.

Normalmente, estas compañías ofrecen teléfonos gratuitos para los clientes, incluso desde la web se pueden resolver las dudas. No obstante, también se puede llamar al 900360066 y pedir que faciliten el número de teléfono de atención al cliente para averías de distintas compañías.

Seguridad, paquetería, transporte

Otro de los problemas con los que se encuentran los ciudadanos debido al confinamiento sanitario: la seguridad de sus negocios. Muchas oficinas y pequeños comercios han tenido que cerrar y necesitan confiar en que sus negocios sigan estando a buen recaudo.

Muchas de estas empresas instalan un sistema de alarma entre las 24 y 48 horas de la firma del contrato. El objetivo de una alarma de seguridad es evitar robos y proteger el negocio todas las horas del día y los 365 días del año. Estas empresas mantienen abiertos sus servicios de telefonía de atención al cliente.

Las empresas de paquetería también es un sector muy reclamado en estos días. Las personas no pueden salir a la calle, no van de compras y prefieren enviar sus regalos para que lleguen a sus domicilios. Pero en ocasiones, ese paquete se extravía y el cliente debe llamar a la compañía para reclamar el envío. Todas estas empresas también disponen de call center para atender al usuario.

Aunque el Gobierno haya advertido que en estos días no se puede viajar, y muchas compañías aéreas o ferroviarias hayan notificado a sus clientes que se les devolverá el importe de su billete, muchas personas necesitan ponerse en contacto con la empresa para verificar, de viva voz y a través de un operador por esa devolución. Todas estas compañías de transportes también disponen de servicios telefónicos de atención al cliente gratuitos.

Pedir cita previa para renovar el DNI

Aunque de momento, y hasta que dure el estado de alarma general en España, el Gobierno haya cancelado la renovación del DNI, para evitar las aglomeraciones en las comisarías y así evitar que se propague el virus, lo cierto es que muchos ciudadanos se preguntarán por una serie de dudas acerca de su Documento Nacional de Identidad.

Por ejemplo: ¿puedo ir pidiendo cita previa telefónica para renovar el DNI? Llamar al número de teléfono gratuito no está de más. Lo más probable es que se conceda en un par de meses que, esperemos, España haya entonces vuelto a la normalidad.

Para ello, el usuario tiene la opción de llamar al 060 o bien, solicitar la cita previa a través de la web https://www.citapreviadnie.es y para ello, es necesario disponer de un DNI o NIE y rellenar un formulario.

Otra pregunta: ¿Qué debo hacer si estoy fuera de España y tengo que renovar el DN? Para personas fuera de España, el 060 no les servirá y, como alternativa podrán llamar al 902887060. Un asistente virtual les ayudará en el proceso. Una vez que hayamos solicitado “pedir cita previa para renovar el DNI”, el asistente les orientará para fijar el día y la hora de dicha renovación. Para ello, habrá que dar el número de DNI y el código postal.

¿Qué pasa si he perdido el DNI?

En el caso de que hayamos perdido el DNI por robo o sustracción, el asistente telefónico también nos indicará los pasos que hay que seguir. Si este es el caso en el que nos encontramos, deberemos llamar al 060 para denunciar la situación y que nos oriente qué debemos hacer durante el estado de alarma general del país.

¿Y si tengo el DNI caducado? En la actual situación de estado de alarma, las autoridades han advertido que todos estos trámites quedan paralizados, pero no está de más llamar a alguno de los números de teléfono mencionados anteriormente y preguntar. Un dato tranquilizador: tener el DNI caducado no es objeto de multa, aunque el ciudadano no podrá realizar algunas gestiones administrativas.

Las personas enfermas, discapacitadas o dependientes también pueden pedir cita previa para renovar el DNI. Sin embargo, en estos casos, será el familiar quien solicitará el DNI a su nombre que, junto a la documentación necesaria, deberá entregar un formulario de solicitud cumplimentado por dicha persona, una fotografía reciente del titular del documento y un certificado médico oficial (o en su caso un informe médico que acredite su imposibilidad de desplazarse). Es entonces cuando un equipo móvil se dirigirá al lugar en el que se encuentre.

Como vemos, en estos momentos de confinamiento general, los profesionales que trabajan en los call center o en los servicios telefónicos de atención al cliente, están realizando una prestación esencial a la ciudadanía que bien merece también un aplauso de todos.