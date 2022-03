La solución más práctica para comenzar tu negocio

Poner en marcha un negocio no es tarea fácil. Por ello, es fundamental contar con una hoja de ruta que nos facilite el emprendimiento. En cualquier caso, una de las primeras decisiones que se habrán de tomar cuando emprendemos un negocio es la figura jurídica de la empresa. Así pues, es posible que el emprendedor realice las gestiones por sí mismo, o bien comprar una sociedad ya creada para agilizar los trámites de constitución de una entidad. Debido a su facilidad, son muchos los emprendedores que deciden confiar en la venta de sociedades limitadas y anónimas.

¿Cómo montar un negocio?¿Por dónde empezar?

Lo primero que se ha de llevar a cabo es un estudio de mercado que nos de información relevante sobre la viabilidad de nuestro negocio. De este modo, podremos analizar los pros y los contras de montar nuestra propia empresa y evitaremos lanzarnos al mundo empresarial a ciegas.

A continuación, y una vez hayamos comprobado a través de los resultados del estudio de mercado que nuestro negocio es viable, deberemos marcar unos objetivos empresariales a corto plazo.

Otra de las tareas fundamentales que han de llevarse a cabo a la hora de poner en marcha nuestro negocio, es el diseño y la creación de un plan de marketing y publicidad. A través de la estrategia de marketing y publicidad, el empresario dará a conocer su negocio y podrá captar clientes potenciales.

Ventajas de comprar una sociedad ya constituida: ¿por qué decantarse por esta opción?

Poner en marcha un negocio es una tarea de gran complejidad que entraña multitud de gestiones y trámites necesarios para constituir una sociedad y conseguir la viabilidad de la misma. Por ello, cada vez son más los emprendedores que, con el objetivo de ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza a la hora de montar un negocio propio, deciden comprar una sociedad ya constituida.

Comprar una sociedad ya constituida no solo es una práctica completamente legal, sino que, además, tiene bastantes ventajas. Son las siguientes:

Evitamos la realización de multitud de trámites : para constituir una sociedad se han de cumplir con los requerimientos establecidos en la legislación vigente. En este sentido, para poder crear una sociedad se han de llevar a cabo diversos trámites, algunos de ellos muy complejos. Entre estos se encuentran la solicitud del NIF, la constitución de la sociedad en escritura pública ante Notario, la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, el depósito del capital social requerido para la constitución de la entidad en una entidad bancaria o la certificación negativa que acredita que no existe una entidad que tenga el mismo nombre.

: para constituir una sociedad se han de cumplir con los requerimientos establecidos en la legislación vigente. En este sentido, para poder crear una sociedad se han de llevar a cabo diversos trámites, algunos de ellos muy complejos. Entre estos se encuentran la solicitud del NIF, la constitución de la sociedad en escritura pública ante Notario, la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, el depósito del capital social requerido para la constitución de la entidad en una entidad bancaria o la certificación negativa que acredita que no existe una entidad que tenga el mismo nombre. Ahorro importante de tiempo: no solo son muchas las gestiones que se han de realizar para poder formar una empresa, sino que muchas de ellas, además, suelen dilatarse en el tiempo. Así, comprando una sociedad ya constituida podremos comenzar cuanto antes a desarrollar nuestra actividad empresarial.

Sin duda, la compra de una entidad ya creada es una buena forma de ahorrar tiempo, dinero y quebraderos de cabeza. No obstante, no debemos olvidar que esta operación también puede entrañar riesgos si no se lleva a cabo esta operación a través de una empresa profesional que nos asegure que la empresa que vamos a comprar está al día con sus obligaciones legales.