Venta de pisos en herencia: cómo evitar conflictos con hermanos

Tras haber pasado por un mal momento tras el fallecimiento de los padres, después llega el problema de la herencia. Si la herencia es en metálico, no suele haber problemas. Una vez abierto y aceptado el testamento, cada una de las partes recibe su dinero y cada hermano se puede ir por su lado.

El problema viene dado cuando en la herencia hay bienes inmuebles que hacen que sea imposible llegar a un acuerdo. Para que te hagas a la idea, el gran problema de las viviendas en herencia suele ser su venta. Unos hermanos quieren vender, otros no… y los hermanos que quieren vender en más de una ocasión no se ponen de acuerdo en cuanto al precio de venta. Todo esto hace que la situación se presente como imposible, lo cual complica mucho la situación y hace que el conflicto no tarde en surgir o ir a más en caso de que ya de por sí exista.

¿Qué pasa si el bien hereditario es una vivienda?

Supongamos que la herencia está formada por cuatro hermanos. Esto quiere decir que si no hay ningún hermano desheredado, cada uno de los hermanos tendrá una cuarta parte de la vivienda por ley una vez que haya aceptado su parte del testamento. Esto es conocido como proindiviso.

Como cada hermano tiene una parte de la vivienda, esto quiere decir que la vivienda tiene multipropietarios y que cada uno de ellos tiene que pagar su parte correspondiente. Ahora es el momento de ver qué hacer con la vivienda. Lo más común suele ser el de intentar vender la vivienda para conseguir liquidez y que cada hermano haga con el dinero lo que quiera. Pero el problema viene dado cuando una o varias de las partes no quieren vender por diferentes motivos. Hay que tener en cuenta que para poder vender la vivienda hacer falta que todos los propietario quieran vender.

Si una de las partes quiere vender y el resto no, lo más común suele ser intentar negociar para llegar a un acuerdo. Puede que esas partes que no quieren vender compren la parte al propietario que quiere vender, aunque las cosas no suelen salir tan bien como en las películas. Me explico, los hermanos no querrán vender, pero tampoco querrán comprar la parte al hermano que quiere vender. Todo esto se traduce en un conflicto que va aumentando cada vez más. Y cuanto más aumente, más complicado será llegar a un acuerdo.

¿Qué puedo hacer para vender mi parte de la vivienda?

Gracias a la ley, se puede decir que se puede vender la parte del proindiviso para conseguir el dinero que estamos buscando y dejar de lado el problema que nos ha dejado la herencia.

Como bien hemos dicho, la vivienda no se puede vender porque el resto de las partes no quieren, pero sí que podemos vender nuestra parte a una empresa especializada en la compra de proindiviso. Como nos comentan desde PisoAlContado, si los hermanos no aceptan adquirir nuestra parte, entonces podemos vender nuestra parte del proindiviso a una empresa especializada sin que los otros hermanos nos puedan decir nada.

Para evitar que los problemas puedan ir a más, lo más importante es informar a los hermanos para que tengan consciencia de la venta que vas a realizar para que puedan volver a valorar tu oferta y así adquirir tu parte.

¿Cómo se puede solucionar el conflicto de intereses?

Lo más normal sería que el hermano que quiere conservar la vivienda sea cual sea el motivo, compre la parte al hermano o hermanos que quieren vender su parte para conseguir el dinero y hacer sus propios planes olvidándose del bien inmueble.

Si no puede comprar o no quiere, lo más normal sería que el hermano que no quiere vender ceda y termine por vender. Recuerda, si no tiene dinero, siempre le puedes proponer la idea de que busque financiación a través de una hipoteca para comprarte tu parte y así quedarse la vivienda en propiedad.

Si las dos cosas anteriores no dan efecto, entonces lo mejor es acudir a la vía judicial, aunque siempre queda la opción de intentar contratar a un mediador que tome medidas para que ambas partes salgan ganando. Recuerda, la vía judicial es lenta, por lo que no suele ser la vía más interesante. Además, si el juez no ve intención por ninguna de las partes, puede que lance la vivienda a subasta pública, es decir, se terminará vendiendo por muy poco dinero y ninguna de las partes ganará.

Y una vez más vuelvo a repetir que siempre te queda la opción de vender tu proindiviso para conseguir el dinero.

¿Cómo se puede vender un proindiviso?

Si tienes claro que el conflicto no llegará a ningún sitio, pon a la venta tu proindiviso y consigue dinero para olvidarte del problema. Recuerda, si una empresa lo compra, no solo te dará dinero, sino que se quedará con tu parte de la vivienda y en consecuencia será la encargada de negociar y hacer frente a los pagos que la vivienda pueda originar en su porcentaje.

Para poder vender el proindiviso, en primer lugar hay que buscar una empresa que esté interesada en comprártela. Una vez que hayas encontrado la empresa que buscas, lo siguiente que debes hacer es negociar el precio de venta. Una vez negociado el precio, será el momento de proceder a la venta, siempre se hará ante notario para que todo quede registrado. Cuando la venta y la firme se formalicen, la empresa te dará el dinero pactado. Tú podrás gastarlo en lo que quieras y así olvidarte del problema y del conflicto. Lo más seguro es que tu hermano o hermanos te dejen de hablar porque no estarán de acuerdo con la decisión que has tomado, pero en muchas ocasiones es la mejor opción para finalizar un conflicto familiar que suele ir a más.