Vigila tus inversiones del Malware, nuevo método para robar criptomonedas

A pesar de que la industria de las criptomonedas ha ganado prestigio por ser una de las más seguras, esto no significa que no tenga ciertas vulnerabilidades. Tal es el caso de un usuario que recientemente perdió 0.255BTC, alrededor de 9000€ para ser exactos.

Como cuentan desde mercadocrypto.com, la seguridad de nuestras criptomonedas debe estar siempre activa, nunca debemos fiarnos de los desconocidos y hay que tener bien seguros los activos digitales.

Este acontecimiento tomó lugar el 14 de marzo del año en curso, cuando Louis Nel, un conocido inversor cripto, lo mencionó en su cuenta de Twitter: “un amigo envió 0.255BTC desde su billetera bitcoin a un intercambio. Él copió y pegó la dirección de la cartera en su computadora. 4 horas después, estaba preocupado, pues sus fondos no aparecían en el intercambio…”.

Tras un poco de investigación y con la ayuda de Louis, llegaron a una conclusión: el ordenador estaba infectado con un virus que reemplazaba la cartera al ser copiada.

Como todos sabemos, la red de bloques, es pública, por lo que la dupla de amigos no tardó mucho en localizar la cartera e indagar en profundidad. Al parecer, esta cartera había recibido ya otro par de transacciones, pero, el dinero no se había movido desde entonces.

Esto es solo uno de los ejemplos de los cientos de estafas que se han reportado en las últimas semanas, pues cada vez los piratas informáticos son más creativos.

Tras hablar con el equipo detrás del intercambio, se agregó la dirección a la lista negra y Louis en su Twitter dio un par de consejos para evitar un acontecimiento similar a otros usuarios que tengan criptomonedas:

“Siempre revisen los primeros 4 o 6 caracteres y los 4 o 6 últimos de la dirección para asegurarse que coincidan”. “Incluso mejor, revisen todo. No confíen en nadie. Siempre verifiquen”.

Como si haber perdido tal cantidad de dinero no fuera suficiente, parece que el amigo de Louis no pudo deshacerse del malware de forma tradicional, por lo que se vio obligado a formatear su ordenador por completo para eliminarlo de forma definitiva.

Recomendaciones para evitar estafas con criptos

Expuesto el caso anterior, es necesario hacer un llamado a todos aquellos novatos que recién comienzan a interesarse por las criptomonedas.

Gracias a la popularidad que ha ganado el sector, muchos principiantes pueden ser víctimas de estas estafas debido a su ignorancia. Por esta razón, toma en cuenta los siguientes consejos antes de realizar una operación con criptos:

Siempre revisa la dirección de la cartera: La dirección de una cartera es el requisito más importante para transferir activos entre las distintas cadenas. Una vez copies la dirección, asegúrate siempre de que las direcciones coincidan, haciendo énfasis en los primeros y los últimos dígitos. Utiliza intercambios oficiales: Aunque los intercambios descentralizados pueden ofrecer mejores prestaciones, no siempre es recomendable usarlos. Esto se debe a que muchos proyectos nuevos buscan únicamente estafar un par de personas y luego desaparecer con su dinero. No descargues nada de sitios no oficiales: Esto no solo se restringe a las criptomonedas, sino a todo en internet. El malware presente en un archivo puede no solo hacerte perder dinero, sino también robar toda tu información personal. Intenta no hace transacciones con terceros: Aunque es inevitable recurrir a terceros, lo mejor es evitarlo. En muchas ocasiones, es mejor asegurar tus activos recurriendo a sitios oficiales.

Sin duda, hechos como estos nos ayudan a tener una mejor visión de lo mucho que podemos perder si no navegamos con seguridad en internet.

Los estafadores cada vez son más creativos, pero, los usuarios contamos con la ventaja de tener suficiente información para evitarlos. Recuerda navegar con seguridad y no confiar en entidades no oficiales, de esta forma, no tendrás que temer por tu dinero.