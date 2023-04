El anuncio del Ministerio de Igualdad “#Amatuchocho”.

Esta mañana (1 de abril) me ha llegado por Whatsapp un vídeo promocionando los auto deleites de lo entrecomillado. Por esa vía, promete el vídeo, defender a la mujer contra la violencia de género. Y, me pregunto yo, ¿Hay alguien que no sea un/a amalvado/a que no esté por defender a la mujer frente la brutalidad de un agresor? o ¿Es que hace falta salir a las puertas de los ayuntamientos cada vez que matan o violan a una mujer? ¿Hace falta bandera política para sentir el dolor profundo por la muerte de un/a inocente? o ¿Es que los que se manifiestan han perdido la sensibilidad y la empatía por lo maravilloso que es la vida y sus emociones y sentimientos… de amor y de dolor, y se lo tienen que recordar a sí mismos?

No sé si habrán dado cuenta: los mismos que promocionan el dicho vídeo, están facilitando con sus errores que los mismos agresores vuelvan a las calles.

Al igual que el cuerpo humano, la sociedad tiene enfermedades, algunas muy graves. Para remediar en lo posible las del cuerpo, la medicina se ha esforzado y ha educado a sus profesionales. Y su tarea no para: en los laboratorios y en sus consejos sobre la prevención. Para los males de la sociedad, la propia sociedad ha creado desde la antigüedad instituciones, que al efecto dimanan de la justicia. Siendo fundamentales la educación y el civismo.

Un problema tan grave como la agresión a la mujer, la violación y el asesinato, ¿es un problema político? ¿es que hay algún político que siendo hombre o mujer no esté en contra? ¿no tienen ellos/as madre, hermanas, hijas? Pues si es un problema social, la sociedad debe encargarse, y no los políticos, en prevenir y atajar tan grave problema. La sensibilización de la sociedad ya llega tarde si se espera conseguir con manifestaciones políticas callejeras. Los educadores, los sociólogos, e investigadoresde ambas ramas, son los que tienen que actuar sobre los niños y sus profesores, sin que ninguna ideología interesada interfiera.

Cuando se empieza a oír el vídeo te choca un poco el tema, pero no es que sea particularmente escandaloso el juego de los epítetos, que aún se quedarían cortos en boca de D. Camilo José Cela. Y, para excusar la provocación de buena mañana, para gentes con sentido de la estética y el respeto por la mujer, está la muy manida “libertad de expresión”. Sin embargo, cuando llegas al final y te enteras de que “la cuña publicitaria” la pagamos los contribuyentes, uno, por no menos, se siente consternado por la forma que se le ha dado. Hay otra cuña publicitaria del mismo ministerio –y posiblemente haya muchas más—en Onda Cero, que la insertan tras la tertulia política de las mañanas, a la que podemos aplicar la misma crítica.

Si este artículo atrajera la atención de mujeres, sería de agradecer que ellas fundamentaran una mejor y honorable y estética defensa del feminismo que la que hace tal ministerio. Y si las mismas, y hombres, conocedores de los fundamentos de la Hacienda Pública ofrecieran una defensa legal contra el uso de los recursos públicos para propaganda electoral, también sería de agradecer.