La atención primaria, protagonista en el sistema nacional de salud

El envejecimiento de la población, que según el INE, el año pasado se registro un nuevo máximo histórico en España, llegando a 137 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16; la crónica insuficiencia financiera para costear la Sanidad Publica y la inoperancia e incompetencia de las autoridades de uno y otro lado, son la tormenta perfecta para hacer tambalearse el Estado del Bienestar en nuestro país. El pilar mas importante que sustenta la Economía del Bienestar es la Sanidad, seguida de la educación y las políticas sociales (pensiones, etc). En España, la salud es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que solo un 20% de la población mundial tiene; empero, es necesario renovarla y mejorarla a pesar de ser una de las mejores del Mundo. Los países de la UE, asignatarios del Tratado de Lisboa como España, tendrán una sanidad de función publica, con un sistema de auditación europea, para que coordinen en el futuro los diferentes Sistemas de Salud que componen los países de Europa. En mi opinión, la salud de los ciudadanos se sustenta principalmente en la Atención Primaria, que como en anteriores ocasiones he dicho, es el filtro y el muro de contención del resto del sistema; sin una Atención Primaria bien estructurada, el resto de la sanidad se cae.

Demos algunas cifras: la cantidad de dinero dedicado a la salud en España se ha incrementado en el año 2022 situándose en el 7,3% del PIB, Alemania en el mismo año, alcanzo el 10,44 del PIB, Francia el 9,3 del PIB, Italia el 7,4% y la media en la UE se ha situado en el mismo año en el 10,44% del PIB. ¿Pero cual es el problema?; Veamos: el gasto en Atención Primaria en España, es ocho veces menor del resto total del gasto sanitario, que en el año 2022 se situó en 94.694 mill de euros debería ser bastante mayor, como mínimo no menos del 20% del gasto sanitario total, ya que la inversión en medicina hospitalaria esta suficientemente costeada y debidamente implementada. Gran ligereza sería no señalar la importancia que tiene poner mayor atención en mejorar la financiación en la Atención Primaria, que en España vive en una precariedad crónica en varias Comunidades Autónomas y que es necesario resolver si queremos renovarla y mejorarla. Hablemos de los Médicos de Familia y pediatras de zona: tanto unos como otros necesitan mayores incentivos; los primeros deben tener un mayor protagonismo en el Sistema Sanitario de Atención Primaria, pudiendo prescribir pruebas complementarias, lo que agilizaría el proceso y contribuiría a disminuir las listas de espera y el trasiego del paciente de un lado a otro con las molestias que ello conlleva.

En otras ocasiones he comentado la alta cualificación que tienen los Médicos de Familia, por ello como he antedicho, deben recibir más incentivos; sobre todo aquellos que atienden zonas rurales de difícil acceso y que además carecen de médicos suficientes para atender a la población. La Asociación de médicos generalistas y de familia (SEMG), lo ha dicho en los últimos congresos. Los especialistas en medicina de familia están cualificados para tratar perfectamente las cinco patologías más frecuentes: hipertensión, epoc, diabetes, enfermedades reumáticas e insuficiencia cardiaca; pero para poder tratar a estos pacientes, el médico necesita apoyarse a veces en pruebas complementarias más complejas; TAC, RM, Ecocardiograma, ecografía abdominal y urológica, eco doppler etc, además de analíticas más específicas, por lo que es necesario que pueda prescribirlas.

En ocasiones cuando la enfermedad se complica debe remitir al enfermo a otro especialista; aunque en la mayoría de los casos no es necesario. Todas estas mejoras, son muy importantes para evitar en la medida de lo posible el abandono de la especialidad, que en los últimos años ha representado del 20, %. Huelga advertir, la necesidad de fomentar la colaboración publico__ privada, que en los últimos cuarenta años ha funcionado razonablemente a través de los conciertos sanitarios; no olvidemos tampoco que en España hay mas de 12 mill de personas que reciben atención medica privada a través de la compañía de asistencia sanitaria como son, Asisa, Adeslas, Sanitas etc. Ni hay que olvidar, a los funcionarios, que reciben atención sanitaria en MUFACE; pudiendo elegir entre la atención en la Seguridad Social o en una compañía que tenga firmado concierto con la mutualidad. La contribución de la Medicina privada en el Sistema Nacional de Salud es como he antedicho muy importante y ayuda a descargar de pacientes la red hospitalaria publica como también la Atención Primaria, contribuyendo a mejorar el sistema.

Por lo dicho arriba, es primordial establecer un Pacto de Estado, como dije en anteriores escritos, entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas, médicos, el principal partido de la oposición y el Colegio de Médicos: que aborde sin sesgos ideológicos, si técnicos, la renovación y mejora de la Atención Primaria, protagonista del Sistema Nacional de Salud; es lastima grande que no se haya hecho antes. Todavía estamos a tiempo.