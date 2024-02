Las Baleares, los Turistas y los Otros...

Sin lugar a dudas queda demostrado el Paraíso que son estas islas del Mediterráneo, para el turismo español y extranjero, de toda clase y condición, incluidos los invitados invasores africanos, con preferencias por Las islas Canarias, repartidos los miles que no paran de llegar, normalmente por toda España... En Mallorca y sus pueblos, estamos sufriendo cada día por los Indeseables delincuentes que en vez dé estarnos agradecidos por la amable hospitalidad recibida, no paran de atentar cruelmente para avasallar, robar y violar contranatural... Los violentos atracos suelen ejecutarlos en personas ancianas. En varios medios se publicó que, la Jefatura Provincial de Policía en Mallorca, recibió orden de busca y captura de un supuesto terrorista peruano de Sendero Luminoso, supuestamente escondido en uno de los 53 pueblos en Mallorca. Fue encontrado en Maria de la Salut, un tranquilo pueblo del centro. Sobre este había Orden Internacional de Detención y Extradición a Perú por supuestos miles de asesinatos, ejecutados por su grupo de doctrina maoísta-leninista, e influencias rusa actual. El 31-1-24 fue puesto ante el Juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que decretó su inmediata entrega a la autoridad peruana. Al mismo tiempo en la RTVE regional se dice: Está pendiente de que el Juez dicte sentencia... En la TV TV3 Balear, dicen que estará libre hasta que el Juez decida, y otros medios “dispares”. ¿ A quién creemos ? Pues atentos a lo que sigue: Por lo averiguado, comprobado y confirmado, este peruano huyó de Sendero cuando vio la violencia que empleaban. Se fue a Inglaterra, donde conoció una mujer estudiante de este pueblo de Mallorca, donde volvieron, se casaron, tienen dos hijos, una tienda de artesanía y son queridos y excelentes personas. Quedando demostrado la DESINFORMACIÓN DE ALGUNOS CRUELES MEDIOS. Sin que rectifiquen ni castigo...Hace unos días, una Señora de avanzada edad fue atacada violentamente por dos argelinos, de 21 año y un menor, residente en un centro de menores donde reciben todos los servicios. Mientras uno la agredía y tiraba al suelo, el otro le sustraía el bolso. Eran las 14 horas, los testigos avisaron a la Policía Nacional que llegó a localizarlos, fueron detenidos, el argelino adulto sería llevado ante el Juez, el otro devuelto al Centro Es Pinaret de menores... La señora con costilla fracturada y la cara con varias heridas, fue llevada en ambulancia a un hospital... La Guardia Civil ha conseguido detener a 2 marroquíes que llevaban meses asaltando, robando y agrediendo a moradores de casas en Felanitx, que amenazaban hasta conseguir sus propósitos crimínales. Hasta que forzaron la casa del Campeón Olímpico de Piragüismo, Marcos Cooper Wall, le sustrajeron objetos de gran valor y varias medallas ganadas en su historial deportivo, éstos Ladrones eran MARROQUÍES que fueron descubiertos in fraganti en la vivienda de Cooper, que se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx para dar las gracias por la rápida acción desarrollada. El historial delictivo de éstos marroquíes es muy amplio... Y, un rumano de 18 años, que años antes había sido acogido por el hijo de de un Sr. de unos 80 años, propietario de un taller de mecánicos, donde trabajó a veces el rumano, En calle Magallanes de Palma, gracias a un repartidor de periódicos que, vio un joven apostado frente al taller, con el rostro a medio tapar con una braga negra y otro a unos metros con capucha, sospechó y no se equivocó, al poca tiempo, éste volvió ya que conocía al del taller, donde encontró al anciano en estado de shock, muy dolido le explicó que le acababan de robar 7.000 €. Dijo que le agarraron por detrás él cuello y amenazaron con una llave inglesa, pidiéndoles la cartera y que abriera la caja fuerte. Sabían que tenía que ir al banco para entregar la caja de días pasados. El otro indeseable le esperaba fuera, era el nieto rumano acogido del hijo, el sabía de esto al final de semana. Que acompañado de su compinche, un ruso, cometieron el ataque, que fue grabado por las cámaras de establecimientos cercanos cuando huían.La Policía Nacional fue avisada por el repartidor de periódicos. Días después fueron puestos a disposición del Juez, que decretó el ingreso en la carcel. Demostrado el nulo agradecimiento del rumano y la mala influencia del ruso. Seguimos con una banda de crimínales Extranjeros. Fueron detenidos en Xátiva, Valencia, relacionados con centros deportivos de Palma y pueblos, donde vendían su elaborada gran cantidad de sustancias dopantes, eran un polaco, un italiano y otros más precavidos... Fueron puestos a disposición en un Juzgado de Palma el jueves 1-1-24. Fue una más de labor policial, de acuerdo con la de Madrid, Valencia y Palma, con amplias investigaciones. Por lo visto, el tráfico de anabolizantes produce grandes beneficios, las investigaciones siguen, pues otros 12 ya fueron juzgados por lo mismo, que también vendían cocaina y éxtasis, condenados a 2 años de carcel que, “ no cumplen” el Trabajo de investigación policial en España ¡ NO SE VALORA ! ¿ Que se puede pensar de esta rumana ? Tiene 41 año, está enamorada locamente de un conocido entrenador de Fitness. Éste no consigue parar los frívolos ataques y a veces violentos actos que le propina ésta mujer, lo persigue a todas partes, lo fotografía sin consentimiento, lo telefonea constantemente, amenazó a su pareja sentimental cuando ésta le rogó que dejara de molestar y acercarse a él, en el centro deportivo no dejaba de manosearlo en músculos y sus partes. El 8-1-24 fue detenida, siendo conocida por la Policía por casos similares a otros hombres de entre 40 y 65 años. Loredana que es su nombre, recibió de la Jueza la orden de alejamiento del entrenador, como ya ocurriera con otros, quedando en LIBERTAD. Avisada de que la próxima irá a prisión ¡ DE RISA ! En cuanto a menores marroquíes y argelinos, no paran de llegar a las Baleares, ahora ya en aviones... El pasado año 2023 se nacionalizaron más de 300.000 personas extranjeras que no poseían papeles legales... Desde hace años son muchos los rumanos, los rusos, pakistaníes y otros parecidos, todos éstos muy ofensivos sexuales. Los marroquíes y argelinos, deambulan vaga y constantemente por las calles... Los chinos llegan e instalan sus tiendas donde venden de todo, hasta que les llegan las Mafias chinas, como supuestos “protectores" intimidatorios de ellos” y pueden imaginar... Un detalle: Curiosamente, los africanos de color consiguen trabajo casi siempre, si no, suelen convertirse en vendedores ambulantes de baratijas en las playas... Y no suelen crear problemas de convivencias, excepto algunos desquiciados con credos islamistas, desmadrados e influidos por otros. Ocurrió esto en una casa de Cala Ratjada, forzando la puerta, entraron a robar en la madrugada del viernes 2-2-24, en el término municipal de Capdepera. Un vecino oyó ruidos extraños en el interior, donde sabía que no estaban sus propietarios y, llamo a la Guardia Civil, que llegaron de inmediato, vieron la puerta forzada y los Ladrones en el interior. Quedaron detenidos por delito de robo con fuerza, fueron llevados al cuartel de Artá, donde completar las diligencias. Eran tres de nacionalidad senegalesa, hacía poco que llegaron ilegalmente. Dijeron que fueron detenidos y al poco tiempo puestos en LIBERTAD. ¿ Falta de alojamientos ?Estaban descontrolados. Tenemos hambre y... Otros de esta raza, razonablemente se ayudan entre ellos, estudian y se adaptan...