De besiños y otras chorradiñas.

Quien haya visualizado "Viva Zapata", película que narra la vida del revolucionario mejicano Emiliano Zapata recordará la secuencia en que se descargan en el Palacio Presidencial unos cajones con dinero que había ordenado imprimir en la idea que unos papeles pintados, como si de billetes de curso legal se tratara, resolvería la pobreza de una población a la que creía representar, cuestión que en estos tiempos sería motivo de reflexión por no estar alejado de la realidad del sistema financiero actual no objeto del presente artículo.

La referencia a dicha secuencia y al protagonista real evoca a nuestra aún vicepresidenta segunda del Gobierno, personaje de naturales y múltiples encantos dotado, por si los mismos no fueran suficientes, de un sólido discurso sostenido por enciclopédica formación que, al igual que aquel analfabeto Zapata, le permite en su caso iniciativas igualmente revolucionarias.

En junio de 2022 describía al personaje como persona cuyos conocimientos y recursos académicos eran notorios "por publicitados", licenciatura en Derecho y múltiples másteres como les denominaba en su currículum, en realidad diplomas de cursillos de 5 horas que incluyen café y pastas y estilo que se sustancia en glamour aderezado con ropa de diseño y sonrisas que, por forzadas, resultan muecas y mohines de falsa afectación, así como dedicación "casi exclusiva", a la autopromoción política, que no al empleo de su tiempo en el trabajo y responsabilidades por las que le pagamos.

Es mi opinión se trata de un personaje tan magro en conocimientos como excesivo en autopromoción, lo que puede inducir al mal pensado que es capaz de traicionar a quienes le auparon, opinión que posiblemente comparte mí también admirado D. Pablo Iglesias que estimo estará de acuerdo son sus sonrisas falsas, impostadas y empalagosas que personalmente me resultan vomitivas por absolutamente artificiales.

De lo poco que llegué a entender, en un intento fallido de añadir a mí formación académica la de grado en psicología, está la dificultad que entraña entrar en la mente humana, cuestión solamente posible y no siempre analizando las acciones del sujeto en cuestión que, en este caso confirma mi impresión de falta de profundidad y total desconocimiento en asuntos que le competan y en su relato siempre acompañado de teatralidad.

De su "haber político" y entre otras personalísimas originalidades que diría el maestro flamenco "Niño de Marchena", destacaría la forma de contabilizar el número de personas que trabajan en España, nuevo milagro en versión laica de la multiplicación de los panes y los peces o mejor ejercicio de prestidigitación al convertir parados de indistinta duración en "fijos discontinuos" , hecho solo comparable a descubrimientos extraordinarios posteriores como la crianza de vino sin uva.

Entre sus múltiples ocurrencias está el propósito de "dotar con una herencia de 20.000 €" (he dicho bien, veinte mil €) a todos los jóvenes como especial regalo en su dieciocho cumpleaños, lo que llevará a cabo, dice, "haciendo pobres a los ricos" y que de confirmarse haciéndose extensiva a los jubilados, cual mí condición, prometo contará con mi voto en cuantas elecciones venideras se produzcan hasta el día me sea aplicada la eutanasia, creación de dos millones de viviendas sociales, ayuda universal de 200 € al mes por hijo, quedando solamente pendiente el regalo de una muñeca chochona con independencia de la edad y condición sexual del agraciado-agraciada ( ¿sabe tan siquiera sumar? ), todo lo cual me traslada a un paraíso de esperanza en el sistema comunista que abandera.

Decía D. Quijote conocer los ingredientes de la fórmula secreta del "bálsamo de Fierabrás" , ungüento que según la leyenda sirvió para embalsamar a Jesucristo. Ello me lleva a pensar para quien o quienes "el comunismo es democracia e igualdad y Largo Caballero el modelo a seguir", si hubieran empleado dicho ungüento para embalsamar, eso sí, en absoluta igualdad, a los más de 100 millones de seres humanos muertos en regímenes tan democráticos como la China de Mao, la URSS de Lenin y Stalin, el Perú de Sendero Luminoso, la Camboya de Pol Pot, ... Ah, ¡que es propaganda!

Insisto, originalidades que algunos malintencionados confunden con ocurrencias "estilo Zapata" (no confundir con el estadista Zapatero) que trasmite a sus seguidores, con "boquiña de piñón y besiños" que trata como a menores de 8 años o disminuidos mentales el traslado a un falso paraíso de alegría, ilusión, luz y esperanza.

Quiero entender habla de una ideología comunista reinventada con fórmulas de feminismo aparente y otras que llamaré multisexual que el globalismo que hoy parece imperar no desdeña y además fomenta, que elige como portavoz o "porta boza" de los llamados "trans" a una persona muy joven que hace un año declaraba que nunca aceptaría un cargo en un partido político, ni que iría en las listas de ninguna formación, criatura antes hombre, pero que actualmente se auto percibe mujer al tiempo que lesbiana (me he perdido)