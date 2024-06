Consideraciones a tener en cuenta en Atención Primaria (3)

En mis anteriores artículos sobre sanidad, he tratado de dar mi opinión a propósito de la situación por la que está pasando la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de Salud. En un primer artículo hago una reflexión de la situación por la que pasa la medicina en el ámbito rural. En el segundo artículo, hablo del protagonismo que tiene la Atención Primaria dentro del Sistema de Salud Pública; muro de contención en la medicina pública sobre todo en la hospitalaria, evitando así su saturación.

En este escrito, voy a hacer algunas consideraciones y reflexiones a propósito de la falta de médicos de familia en los centros de salud de las Comunidades Autónomas. Permítaseme señalar, que existe una falta de médicos generales de familia en Atención Primaria, pero el problema de esta falta de profesionales no se resuelve de un día para otro poniendo parches; como permitir que los residentes de cuarto curso en medicina de familia puedan pasar consulta en los centros de salud como si fuesen titulares; así no se resuelve el problema, se crean otros. Uno de ellos, es la diferencia de honorarios de estos médicos con los titulares, haciendo las mismas labores que estos, además de estar supervisados; en mi opinión innecesario. Por el pronto, debemos resaltar que estos residentes tienen suficiente preparación para resolver la mayor parte de las enfermedades mas frecuentes como son: hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedades reumáticas e insuficiencia cardiaca. No se trata de que esta medida para paliar la falta de médicos sea legal, de hecho no lo es. Pero el objetivo principal de un residente es completar su formación, no ejercer la especialidad hasta haber acabado la residencia. Como afirma el doctor José Dehesa Sainz de los Terreros, médico generalista con más de cuarenta años de profesión en la zona rural de Santander: esta decisión es poner un parche, no resuelve el problema.

Para paliar en la medida de lo posible la falta de médicos de familia, se necesitan en mi opinión dos cosas. Primera: agilizar al máximo la homologación de títulos en médicos extracomunitarios, que están deseando poder trabajar, y que han de pasar por unos tramites muy exigentes para ejercer en España. No hay una cifra oficial, pero se calcula que el número de profesionales extracomunitarios que está en esta situación de limbo en nuestro país gira en torno de 5.000. Segundo: hecho notorio es la necesidad de dar al médico de familia un mayor reconocimiento; este es en mi opinión el punto más importante. La medicina general de familia debería ser el referente de las demás especialidades. Como afirma el Doctor José Dehesa; el médico generalista es el director de orquesta, que indica cuando tiene que trabajar el saxo o el timbal.

Para concluir: el problema de la falta de facultativos de familia en Atención Primaria, pasa por un pacto serio entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad; no solo para resolver el problema de falta de médicos a corto plazo; hay que ir mucho mas allá; debe hacerse un pacto que resuelva el problema de una vez por todas; sin sesgos ideológicos por ninguna de las partes; debe abordarse únicamente basándose en criterios técnicos y en la problemática de cada una de las Comunidades Autónomas.

Agustín Hidalgo. Economista, experto en economía de la Sanidad.