Corruptos y la Salud de los Españoles por medio...

Hace unos días la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) organizaron una concentración ante las delegaciones del Gobierno en todas las Autonomías de España. Denunciaban la “crítica situación” que se está sufriendo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) el colectivo de la sanidad reclama unas condiciones laborales “dignas”, desde hace mucho tiempo: La falta de recursos, tanto en servicios de Atención Primaria como hospitalaria. El deterioro continuado en este y la falta de apoyo de los RESPONSABLES POLÍTICOS, deja mucho que desear. Fernando Hotangas, responsable de Sanidad en CSIF, dijo frente a la delegación del gobierno en Madrid: Se tiene que mejorar las condiciones laborales, adecuando las funciones de nuestros profesionales con actualización clasificatoria y, por supuesto, mejores remuneraciones en base a unas funciones actualizadas, las actuales están obsoletas, siendo preconstitucionales desde 1971 y 1973. Exigimos medidas inmediatas. La Sanidad prescindió de 8.530 empleados en enero. Con la crisis sanitaria de la Gripe, el Coronavirus y una enorme saturación en Urgencias. Exigimos igualdad salarial en todas las Autonomías de España, y reformar la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Incluyendo la dinámica en el abastecimiento necesario de la compra del material sanitario... Viene a cuento el aprovechamiento de unos “personajes” en la compra supuestamente obligada de las MASCARILLAS.

El Juzgado Central de Instrucción número dos, coordinado con la Fiscalía Anticorrupción, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desarrollaron en distintas regiones españolas unas investigaciones que están dando buenos resultados y, se sigue investigando... Enhorabuena. Por lo visto se han detenido al que fue mano derecha y asesor del exministro de transporte José Luis Ábalos y 20 personas más, por corrupción en la compra de mascarillas durante la Pandemia del Coronavirus... Se ha señalado a Koldo García Izaguirre, como cabecilla instructor de la trama. Con más de 56 millones de € en contratos acordados. Empresa sin actividad antes de la Pandemia, que se declaró beneficio (cero) en 2020, pero en la empresa amiga de Koldo, Soluciones de Gestión en 2020 de 53,13 millones de € ... También en Baleares, la presidenta de la pasada legislatura, del PSOE, hace 3 años, se vio obligada a comprar un 1.400.000 mascarillas al entramado de Koldo, por 2.600.000 €, que resultaron defectuosas. -Las cifras varian según el medio informativo- Se reclamó lo pagado a Koldo y le fue negado. Las mascarillas estan almacenadas, esperando no sabemos que...

En Canarias algo similar: Se contrataron 2.750.000 mascarillas por 6.875.00 €. La estafa fue como en Baleares, en cantidad y cálida, sin ser FFP2. Este individuo estaba protegido por Ábalos, Santos Cerdán, y Sánchez. Era éste voluminoso individuo un fornido portero de un club de alterne o puticlub, obteniendo cierta fama en el Club Rosalex. Fue escolta de Nicolás Maduro, sindicalista de UGT, consejero de Renfe. Realizó un papel clave junto a su jefe Ábalos,en el aeropuerto de Barajas, cuando llegó el 20 de enero Delcy Rodríguez en vuelo de Caracas. Descargando las 40 maletas con lingotes de oro y millones de $, cargándose en coches hasta la embajada de Venezuela en Madrid, escoltados por policías. Todo esto sin PASAR CONTROL ALGUNO... Luego la vicepresidenta Lecy Rodríguez con esto voló en Qatar Airways con destino a Doha... El Guardia de seguridad que habló de este encuentro, fue despedido y amenazado... Los de la UCO descubrieron un gran incremento patrimonial a Koldo y su familia sin poderlo justificar, a nombre de su mujer e hija menor de edad. Pisos y terrenos... La causa está asumida por el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional: por Ismael Moreno. Se llevó a cabo con intervenciones telefónicas y muchos seguimientos. Las violentas formas de Koldo fueron exageradas. Siendo vigilante de un vertedero, un vecino le recriminó la obstrucción y estorbo de un camión. Este y otro le dieron tal paliza que le rompieron varias costillas y huesos de una mano, con un golpe de Koldo que casi lo mata. Lo condenaron a 28 meses de carcel, que no cumplió por el indulto de 1996... Siendo edil de Huarte, entre 2011 y 2015, fue cuando conoció a Pedro Sánchez y éste lo presentó a Ábalos, que le prometió una protección "ESPECIAL". Fue condenado por dar una paliza a un chaval de 16 años, que celebraba el Mundial de España pasado, alabando a los jugadores españoles y, castigo que no cumplió. El Alcalde de León, José Antonio Diez ha dicho que fue amenazado por Koldo tras un acto público en 2021, donde le dijo que tuviera cuidado porque aún le quedan 3 años para joderme... este alcalde del PSOE, y todo porque en el programa de Onda Cero: "Más de Uno", dije que el Gobierno no respetaba las promesas ferroviarias a realizar en León, me siguió hasta el coche y allí me amenazó. Debido a esto, se intentó mi expulsión del partido. Pero como ven mi pueblo, León me respalda.

Los contratos de muchas empresas fueron obligados por el contacto visible del Ministro de Transporte José Luis Ábalos. En todas las Autonomías y Ayuntamientos gobernados por el partido socialista, y socios. Los detenidos se negaron a declarar ante el Juez y están en Libertad. La única persona del PSOE que se ha pronunciado en contra de Ábalos, fue Margarita Robles, Ministra de Defensa. Cuando el Koldo descubrió que estaba siendo investigado, se sirvió de su mujer que a través del móvil contactaba con quienes aún les debía "comisiones y favores". Su hermano Joseba, colaborador necesario, le dijo a Koldo: no quiero que nos vean juntos, aléjate le dijo Koldo. La empresa Soluciones de Gestión SL. ya sabía las adjudicaciones antes de que se hicieran oficiales. Esta trama liderada por Koldo, con los del MITMA, dando contratos, cobraban y blanqueaban las comisiones. La lista de aprovechados estafadores es tan amplia o más que la de los ERE de Andalucía. Esperemos la realización de los Tribunales... Y que no estemos gobernados por LOS ACTUALES...

De Antonio Quiros Abadía