Crónica de la caída electoral anunciada del P.S.O.E (II).

Es normal en el desgaste habitual de los gobiernos, más en el caso presente, fruto en parte de la difícil gestión de la pandemia, la crisis socioeconómica paralela, el consecuente paro, el problema del desbocado IPC., -más tras la guerra de Ucrania y la visceral postura de la U.E. de ir a una “guerra económica”, sin prepararse y sopesar mínimamente los riesgos-. No obstante, lo anterior, es obvio, que el principal desgaste del partido en el poder, viene derivado de los propios “aliados del gobierno”, que le obligaron a practicar un claro “populismo legislativo” que a veces, iba contra la misma razón humana y la lógica jurídica, pecados electorales que ha asumido el PSOE como propios tras las “cenizas” de Podemos. Veamos los 10 top que aseguraran una clara victoria de la derecha en breve:

1.- Pretender con la ley de la memoria histórica (ahora con el adjetivo de democrática), que de democrática por cierto, tiene poco, pues no se puede imponer por real decreto que la memoria común, tenga que iniciarse exactamente en 1936 con la G.C., -que sería el mero “efecto”-, sin permitir razonar o debatir ni siquiera académicamente las “causas” reales que originaron ese sangriento conflicto, y que se remontarían a 1932, donde la anarquía, la inseguridad jurídica, la paz social, el acoso a la religión y tantas otras cosas esenciales en un estado de derecho se pusieron en entredicho, y donde precisamente la izquierda, y en concreto el PSOE de Largo Caballero más la otra izquierda radical, no fueron precisamente ejemplo a seguir en 1934, pues también habían dado su propio previo golpe de estado. ¿No se podría hablar entonces de las previas checas, matanza de religiosos, violaciones de monjas; asesinato de empresarios; los múltiples asesinatos en Casas Viejas y tantos otros desmanes?

Si a todo eso, se le suma que la aprobación de dicha normativa, viene de la mano ensangrentada de Bildu, apaga y …

2.- La división social que se está provocando con las “leyes de género”, que, partiendo de una obvia legitimación para tender a la igualdad, lo están degenerando en otras tantas medidas populistas, que llevan incluso al rechazo social generalizado, perjudicando en realidad incluso a dichos colectivos que están siendo convenientemente manipulados con meros fines electoralistas, y que dan en cierto modo, incluso la razón a Vox. Véase por ejemplo los indeseables efectos de la popularmente conocida ley del “solo sí es sí”.

3.- La obsesiva idea de atacar la religión católica contra la mayor parte curiosamente de su propio electorado, con la excusa de ampararse en que el estado es laico, - obviando así la propia realidad social-, insinuando incluso el fin de la Semana Santa, o pretender quitar la misa dominical televisiva, mientras felicitan solo a otras religiones importadas, todo ello, según varias manifestaciones de Unidas Podemos. Sencillamente, es propio de descerebrados, quienes aún deben estar pensando en el anacrónico y superado “opio del pueblo”.

4.- El ataque constante a la familia y a los valores que encarna, en especial en imponer valores educativos tanto sexuales, como de género, sin previa consulta a los padres en dichas leyes educativas no consensuadas; familia que junto con la religión son verdaderos pilares de Occidente, bases ineludibles en definitiva de nuestra cultura.

5.-El ataque permanente a la institución de la Corona, conscientes que es el ábside de los pilares del sistema, verdadero equilibrio entre los intereses partidistas de los partidos políticos, que no siempre buscan la razón de estado ni el bien común ¿Tendríamos más seguridad y libertad, más viendo las dos previas experiencias históricas?, ¿ Es feudal U.K. por ser una monarquía parlamentaria?, ¿es realmente medieval la institución pese a su clara evolución histórica democrática, o es más la visión feudal la de la izquierda, que no lo sabe asimilar y adaptarse el presente?.

6.- El apoyo y premio constante al nacionalismo separatista, que paradójicamente representa una parte “ínfima y residual” de la población, y que, sin embargo, por el sistema d´Hondt, y por la nula voluntad de suprimirlo, “tanto el PSOE. como el PP”., provocan humillaciones permanentes al soberano español en determinadas comunidades, que día tras día, tiene que ver concesiones aberrantes a sus intereses, incluso siendo claramente delictivos los fines y los medios empleados, atropellando los derechos básicos (“lengua”, igualdad, acceso al trabajo , movilidad social…), cuando lo que realmente procedería aplicar sería “la norma de Kant”, sin temblar el pulso frente a un “síndrome de emperador” más que evidente de estos díscolos , y que precisamente como los niños, están pidiendo en realidad se les aplique la norma de conducta positiva imperante.

7.- No impedir el destierro del español de las escuelas nacionalistas, o no obligar a aplicar las sentencias judiciales, es sumamente grave, fenómeno que se estaba extendiendo a Baleares y Valencia, y que afortunadamente, a través de un pacto PP-Vox, se suprimió de un plumazo en esas dos últimas Comunidades autónomas.

8.- Los indultos concedidos a unos delincuentes sentenciados en firme, quienes incluso pregonan a los cuatro vientos los cándidos que “lo volverán a hacer”, y que siguen excitando de nuevo a la “ingenua clientela” (a descontar los 700.000 que ya han abandonado en las penúltimas elecciones, más los casi 400.000 mil en las últimas locales. Todo ello, en un contexto de permanente rebeldía de dichas instituciones autonómicas tanto para la Constitución como para los Tribunales, legislando en contra de la mayoría social al mejor “estilo franquista” -del cual curiosamente dicen renegar pero que se afanan en superar día a día y con nota-, y cuya única respuesta oficial del Estado, es mirar para otro lado. Lo más lamentable es que para ello, es que el gobierno, engañando al ciudadano, manipuló la realidad legislativa existente en Europa, cuando en realidad, pese a tener lógicamente diferente terminología y tipificación, la pena, era igual, o más severa que nuestro tipo penal.

9.- Reformar el delito de sedición, rebajándolo a meros desordenes agravados, es más que grave, y las recientes urnas, ya se han preocupado de dejarlo patente, las próximas, salvo craso error, aun serán más contundentes, pues en las locales, se suele votar mayoritariamente a las personas más que a los partidos, acorde a su mejor o peor gestión, mientras en las generales, se vota más severamente, y donde están más definidas las infranqueables “líneas rojas” de lo que no debe traspasarse por mero sentido común o interés general.

10.- El establecer una mesa unilateral de negociación con los partidos, cuyos dirigentes antaño fueron sentenciados en firme por atentar contra la Constitución (ignorando a los constitucionalistas catalanes y a todo el soberano español) es un precedente extraordinariamente grave.

11.- La reforma del delito de malversación de fondos públicos, que, nuevamente engañando al elector, se intentó justificar en una pretendida equiparación a la legislación europea, teniendo que pedirle la propia U.E. recientemente que rectificara, todo ello, realizado exclusivamente para beneficiar de nuevo a los delincuentes y sentenciados separatistas, así como otros ocultos posibles fines propios.

12.- Las absurdas regulaciones del derecho de propiedad contra lo previsto en el art. 33 de la Constitución, que equivalen a una verdadera expropiación forzosa encubierta y sin indemnización, que no tienen equivalente en nuestro entorno. Nuevo populismo que permite ocupar propiedades ajenas sin más título que la “anarquía” que practica ahora sorpresivamente la propia administración, puesto que el deber de dar techo, corresponde obviamente al estado y no a los particulares. El motivo esencial, es que mientras la media europea de parque de alquiler social es de un 13%, en España, se limita a un 3%, fruto nuevamente del oportunismo e imprevisión del Estado en la venta indiscriminada de la vivienda social creada por principalmente en la época de Franco. La pregunta sería, ¿con la ley de la desmemoria democrática, no podría por ejemplo hablarse de este tema en concreto por ejemplo?, pues no hace mucho, la misma Unidas Podemos alababa sin saberlo, la regulación de alquileres del año 1964, es decir franquista.

Es aquí donde radica posiblemente “el mayor craso error del Gobierno”, no entender que un país que concentra un 80% de la propiedad en manos de particulares, solo por esta inseguridad jurídica (que además es incompatible con un estado de derecho), antes o después tendrá su certero reflejo en las urnas. Sencillamente es una política suicida que puede acarrear convertir al partido algo meramente simbólico (véase la progresión y caída de Unidas Podemos por ese radicalismo de su líder), o véase como han terminado las izquierdas por ejemplo en Francia.

13.- El olvido de la España, erróneamente llamada vacía, incluso legislando contra su voluntad y sus propios intereses que incluso la aproximan a la inviabilidad económica, todo ello dentro de una torpe visión de claro egocentrismo propio de una mentalidad urbanita, que tiende a centrarse exclusivamente en ese ámbito (pese a ser territorialmente ínfimo respecto al rural), ninguneo que se observa en múltiples acciones: en permitir la entrada de productos de terceros países, contra los que no pueden ni deberían tener que competir; y cuyas raíces habría que buscarlas en oscuros acuerdos que autoriza la propia U.E. de manos de unos más siniestros actores internacionales ocultos, cuya mano también se ve en el tratamiento legislativo del tema del agua ( derribar presas y pantanos en plena desertización del país); en intentar restringirles reglamentariamente, desde el uso del monte, los pastos, la producción lechera, agrícola…., así como en omisiones: permitir la negativa bancaria a realizar sus obligaciones que le son propias en todo el territorio nacional, por meros exclusivos criterios de beneficios al confundir valor-precio propio de necios; no incentivar la fibra óptica e internet…

14.- El turbio y secreto cambio en política exterior, en concreto con Marruecos y el problema Sahara Occidental, con una decisión unipersonal presidencial que acrecentó más si cabe el recelo social, e incluso la división de su propio partido, ya débil y fraccionado.

15.- La invasión de las instituciones, caso de la utilización de la Fiscalía del Estado, nombramientos de Magistrados para el T.C., Tribunal de Cuentas, utilización partidista del CIS., que junto al abuso de los reales decretos ley, da la sensación ciudadana de que gobierna un autócrata, más con el control rígido al propio partido que imprime su secretario general.

16.- La inasumible deuda pública de 1.535.262 millones a la que nos está llevando una política populista que representa un 113% del PIB, ello, pese a las ayudas europeas del Covid, no es asumible, y que retóricamente pretenden hacer creer que es un enfoque más social que el de Rajoy en su día, pretendiendo ignorar, la política de austeridad implantada por Merkel en dicho momento.

17.- Las desorbitadas promesas electorales, caso de las 120.000 viviendas de protección oficial ofrecidas, cuando en cinco años de gobierno apenas nada se hizo, lo que provoca un rechazo social por la lógica inviabilidad, sobreactuación que solo provoca pérdida de credibilidad.

18.- El propio personalismo de Pedro Sánchez, tanto frente a su ya dividido partido, como sus constantes cambios de criterio (que asevera no son mentiras), a espera de si la superior R.A.E. permite homologarlo como sinónimo, en línea de la canción: “por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará”. En cierta manera, está recogiendo su propia cosecha de lo sembrado previa y reiteradamente (que nada tiene que ver con cambios de criterios puntuales de Felipe o Suarez), y que, haciendo un símil, nos recuerda la osadía del propio Julio César traspasando el Rubicón, respecto a lo que la sociedad considera la imagen, la coherencia de actos propios, así como de la palabra que debe acompañar a un político que se precie. Roma (el electorado) da la impresión que no aceptará entregarle el senado en esta clara confusión de principios y valores que hace gala.

Toda esta opinión, como si dictamen fuese, queda y se somete al mejor criterio de la decisión del auténtico soberano el 23 de Julio, mes paradójicamente “instaurado por Cesar”, quien al pasar ese río exclamo: “alea jacta est”. Si esa fuese la verdadera justificación oculta de tan anómala fecha de convocar elecciones, pese a querer emularlo, podría haber cometido el error de no sopesar que su predecesor, Décimo Junio Bruto, en el Rio Limia, ( provincia de Orense y lugar de nacimiento de Feijóo) animó a sus tropas a cruzar ese temido “río del olvido” (que afectaba a la “memoria” según Estrabón), y que lo llevó a triunfar en Gallaecia e Hispania; eso sin olvidar también que un pariente de éste, “Albino”, compañero de armas de César en la Galia, sería uno de sus ejecutores. Mal presagio, en definitiva.