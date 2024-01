Un desacierto del gobierno

Desacierto, despropósito, dislate, insensatez, desatino, disparate: es lo mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez junto con los sindicatos, ha abierto la caja de Pandora de la economía, sin pactar con la Patronal. Desde el 2020 en que el SMI estaba en 950 euros / mes, se ha incrementado cuatro veces hasta los 1134 euros/mes; sin contar con la Patronal en estas ultimas veces. Un 5%, es lo que han pactado Díaz y sindicatos, un punto mas de lo que recomendaba la Patronal. Este incremento del SMI es por un trabajador a jornada completa, lo que supone 1200 euros el coste por trabajador. La Patronal ha manifestado que semejante subida iba a impactar de manera especial en las pequeñas y medianas empresas, por su pequeña estructura, menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala, por lo que tienen menos recursos para asumir esta escalada se costes laborales; es una carga que lastra el empleo y que resulta excesiva para estas empresas y que afecta a los trabajadores mas vulnerables. La organización empresarial exige que las subidas del SMI se aborden teniendo en cuenta la situación de la economía, que en este momento no es favorable para las PYMES que han de afrontar el efecto de la inflación en los suministros de provisiones además del alza en las cotizaciones. Es norma sabida en economía, que el incremento de salarios no ha de superar la inflación y debe como antes he dicho, adecuarse al momento económico del país. Hace unos días, Hacienda ha anunciado el alza del mínimo exento después que los populares manifestasen que el Estado se quedaría con 338 euros de los 756 euros de la subida; la medida va a suavizar el IRPF del SMI, lo que paliara algo el impacto de la subida.

Actualmente la inflación en España es del 3,3, %, más baja que en la UE que está en el 9,2%; el crecimiento económico está en la misma línea que en la UE, un 0,2%; empero, el paro en España supera en 6,6 puntos al de la media europea. España está a la cabeza de Europa con un 12,7%. La renta per cápita es de 30.103,51 USD, por debajo de Italia con 35.657 USD, de Francia con 43.659USD. La deuda exterior es de 1.572.130,52 mil de euros. Por todo lo antedicho, hay que ser prudentes a la hora de subir el SMI para evitar en la medida de lo posible que a medio plazo se cree mas paro y aumente la inflación.

Es un dislate ideológico y demagógico que el Gobierno y los sindicatos no han sabido manejar; dejando de lado a la Patronal. Quede por sentado, pues que está medida va a repercutir en una potencial destrucción de no menos de 37.000 puestos para el 2024; aunque la medida de Hacienda de suavizar el IRPF puede paliar algo la destrucción de puestos; de todas formas, tantas subidas consecutivas del SMI, va a dificultar el acceso al mercado laboral sobre todo para los colectivos vulnerables (servicio de estudios del Banco de España). España esta a la cola de la UE tanto en productividad como en paro; dos problemas que tienen gran impacto en la economía. El Sector Primario ha perdido en los últimos años cerca de 100.000 puestos de trabajo; La medida solo ha beneficiado a la mitad de sus trabajadores. Diez nombro un grupo asesor de expertos que han afrontado demagógica e ideológicamente la medida de incrementar los salarios un 5% y que, por lo antedicho, va a tener un impacto a medio plazo en las empresas.

Gran ligereza sería no señalar, que cualquier incremento del SMI, debe tenerse en cuenta dependiendo del momento económico del país; en este momento como he dicho arriba, es poco aconsejable.

Concluyó: no quiero ser catastrofista, pero el discurso triunfalista del Gobierno con Diez como responsable de Trabajo, no se corresponde con el momento económico, que trocea el trabajo sin crearlo.

Agustín Hidalgo. Economista.