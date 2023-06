El desmadre de las izquierdas, los Separatistas catalanes, sus Disfraces y los otros.

Los independentistas catalanes a través de la Generalitat, invirtieron 6.986.597,35 € en 2021, incluyendo 90.000 € brutos para los representantes del Gobierno fuera de España. De momento son 14 embajadas. Estas ocultan desde hace años sus gastos con disfraces en actos culturales: The Objective, su mayor colaborador, el ruso. En estas y otras, según cálculos, subirán un 74% los gastos. Ya Puigdemont gastó 14 millones de € en publicidad expansiva, diciendo que era necesario comercialmente.

El Aragonés destinará a las nuevas embajadas 54 millones de €. Como ejemplo del despilfarro: en EE.UU. el gasto de un mes de teléfono “por entretenimiento” 2000 €.

La todavía alcaldesa de Vic, diputada y vicepresidenta de Junts x Cat, Anna Erra, el pasado viernes fue elegida presidenta de la Cámara Autonómica Catalana. Se fue a visitar a Puigdemont en Bélgica, le prometió que en breve volverá libre a Cataluña. Publicó entre otras lindezas: que ¡Los castellanos hablantes en Cataluña son Colonos, en vez de catalanes! Lo que más me duele, son los millones de € que reciben del Gobierno Español, a costa de todos los españoles.

En 2022 fueron 26.560 millones de €, oficialmente, este 2023 serán 3.100 millones más de €, que superan en muchos a las demás Comunidades. No nos extrañemos del afecto Separatista catalán por Sánchez. Por cierto, me resulta molesto escuchar y leer en los medios continuamente, la expresión de ¡Extrema derecha! Por qué no también las ¡Extremas izquierdas! con los partidos donde admiran a crimínales que fueron presidentes de los gobiernos de la Unión Soviética y el actual Putin, los amigos de ETA, el dañino disfrazado marroquí, del que se dice “amigo”.

El ejemplo del delegado de Sánchez en Madrid, Francisco Marín, diciendo que Bildu ha hecho por los españoles más que los patrioteros de pulseras... Estaba presente cuando lo dijo el Marlaska... Viene a cuento el entramado oscuro de Yolanda Díaz con Agustín Santos Maraver, que será su 2º en Sumar por Madrid, fue jefe de gabinete del ministro de exteriores Miguel Ángel Moratinos, con R. Zapatero. Josep Borrell lo nombró en 2018 embajador de España en Naciones Unidas, sustituyendo a Jorge Moragas.

Ahora ostenta relaciones con el de Exteriores José Manuel Albares. Tiene cierta fama gris de sus artículos Marxistas Leninistas contra España, en la revista Sin Permiso, firmando como Gustavo Búster, apoyando insistentemente las independencias: catalana, vasca y gallega...

Cuando Marruecos expulsó a la activista saharaui Aminatou Haidar, éste aprovechó hacerse la foto con ella, alegando su defensa en contra de Marruecos. Le ofreció asilo y nacionalidad española “sin estar autorizado”, contando siempre con ciertos falsos españoles, como Pilar Barden, Pedro Almodóvar y... La Agencia Canaria de Noticias, publicó la decepción de Haidar que recibió la falsa admiración de Maraver. Confesando éste que no quería exponer su vida frente a esa causa.

Cuando el secretario general del Frente Polisario Brahim Gali, fue hospitalizado en España, lo ignoró totalmente. Sánchez se disculpó con el Mohamed VI. Y atentos a la activista saharaui Tesh Sidi, la 3ª por delante de Errejón y Belarra en Sumar.

El 14-VI-23, el medio de Pablo Iglesias, Canal Red, en su espacio estrella entrevistó al portavoz de Juventud Activa Saharaui, que ya había expresado en un comunicado su repulsa por el supuesto atractivo de Santos en Sumar, gracias a nuestras investigaciones.

En el grupo III de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) En Zaragoza descubrieron un menor presentado como “MENA” (menor extranjero no acompañado) que decía estar desamparado. Se consiguió localizar a su madre en el aeropuerto, cuando intentaba huir a Marruecos sin su hijo. Detenida con otras 2 personas colaboradoras de esta, y con más delitos.

La intención, muy extendida en España es pretender que ese hijo sea tutelado por las administraciones públicas españolas, consiguiendo exagerados beneficios y al poco tiempo beneficiarse ella misma por reagrupación familiar.

La investigación policial sigue otros casos similares... Y no olvidemos las relaciones de Rubalcaba con el Norte de África... Este, unos meses antes de las Elecciones Generales de marzo del año 2004, de acuerdo con el marroquí ...

Le prometió a Rodríguez Zapatero que ganaría esas elecciones... Además, ciertas personas o personajes, aficionados a investigar con respecto al atentado de los trenes: dijeron: Rubalcaba está detrás de Eso... Recuerden que el marroquí no tragaba a Aznar, después de lo ocurrido en la Isla de Perejil.