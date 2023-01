El loco a palos

Miguel de Cervantes Saavedra, fue el escritor del Siglo de Oro más relevante; que más sabia de locos. Por eso fue el autor de uno de los libros más importantes que se han escrito en la historia: El Quijote.

No recuerdo bien si fue en alguno de los entremeses donde escribió el pasaje que a continuación voy a describir; que también mi padre me contó en varias ocasiones..

Había un loco, que tenía la manía de colarse en las fincas de la zona llevando un palo; y cuando veía un perro, lo arreaba con el palo hasta reventarlo, si este no escapaba antes. Un buen día, se coló en una finca buscando un perro hasta que este apareció: el loco ni corto ni perezoso agarro el palo y atizó al pobre perro; pero he aquí que apareció el dueño de la finca con una garrota he hizo lo mismo con el loco: lo molió a palos mientras le decía; “acuérdate hermano que es podenco, no lo olvides”.

Pues bien; parece que el loco estuvo algunos días tranquilo debido a los golpes recibidos. Pero como era de esperar, cuando se curó volvió con su manía de colarse en las fincas para atizar garrotazos a perro que se le cruzase.

Un día, al colarse en una casa, vio a un perro que estaba atado en su caseta; se dispuso a darle canela, pero he aquí, que al levantar el palo se acordó de la tela que había recibido y se dio la vuelta diciendo… Guarda hermano que es podenco: de lo que se deduce como decía el insigne Cervantes, que el loco por la pena es cuerdo(1).

Lo mismo se debería hacer con los independentistas catalanes que no están locos, pero se les puede aplicar el mismo tratamiento que al loco de Cervantes, no con el palo (con las armas); pero si aplicando el artículo 155 de la Constitución Española que esta para los casos en que una Comunidad Autónoma se revelase contra el Estado y que es del todo eficaz; no con la tibieza como se hizo en el año 2017, ni tampoco negociando con ellos como hace este Gobierno: siempre pedirían más hasta conseguir su objetivo: la independencia.

Lo mismo ha elevado el tono de sus exigencias que ya piensa en la autodeterminación Bildu; que habla que se reconozca a Euskal-Herria como Nación: seguro que como el loco de Cervantes al ver la orejas al lobo ambos se darían la vuelta diciendo…Guarda hermano que es podenco; y no volverían a intentarlo.

(1) Miguel de Cervantes.