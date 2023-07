El Feijóo de los pactos.

Que dice que lo suyo es gobernar con mayoría absoluta y, para ello, pide insistentemente el voto útil. ¿Útil para quién?, cabe preguntarse. Y como sabe de la pertinencia de la cuestión, la responde el mismo: para echar al “sanchismo”.

Sin embargo, por si la jugada no funciona, deja abierta la puerta de los pactos, siempre que le permitan ocupar el sillón presidencial, obviamente.

El primero que ofrece, públicamente, es en su único debate televisivo. Y, paradojas de la vida, se trata de un acuerdo precisamente con el “sanchismo”: Que si Sánchez saca más votos, el le dejará gobernar aunque no consiga la mayoría necesaria. En justa correspondencia, espera recibir igual comportamiento de su adversario. Y finaliza la representación de su sainete estampando su rúbrica en el papel.

No es que Feijóo considerase tonto de baba a Sánchez, de sobra conocedor del tracking de las encuestas. No. La cuestión es, entonces, ¿a quién iba dirigida la proposición?. La respuesta no puede ser otra que: a los demás presentes en el debate. Es decir, a Vd. futuro votante. ¿Será este es el concepto que Feijóo tiene sobre el nivel mental de los votantes?

Sánchez le respondió con toda lógica: “cuénteselo Vd. al sr. Vara”. La respuesta de los telespectadores está por ver.

Muchos dan por hecho que el pacto natural de Feijóo será, si lo necesita, con Vox. Quizá olvidan que a quien pretende echar “el aspirante” es al “sanchismo”, no al Psoe. Al otro Psoe, como el dice, con quien ansía llegar a “Pactos de Estado” o, mejor dicho, de mayoritarios.

Vayan ensayando, por si acaso, su mejor cara de sorpresa.