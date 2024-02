El Gas Radón. Radioactivo Natural, los Cánceres y otros padecimientos que produce este...

Hace ya muchísimos años que es conocido el Gas Radón en Galicia, por los sufrimientos en la salud humana. En enero pasado el periódico La Voz publicó que en ésta Autonomía se registraron se había registrado 110 muertes en un año por Cáncer de pulmón, quedando demostrado que la causa era el gas radón. Se supone ser de todos conocido sanitariamente, que el suelo e Galicia es casi todo Granítico, rico en Uranio, siendo principalmente donde se genera el Gas Radón, que es Radiactivo de origen natural. Entra en las viviendas bajas sin que se pueda notar. Se ha constatado que es la causa del 4% de muertes por cáncer de pulmón en un sólo año en España. En Galicia llegó al 11% en 2022. La normativa de hace años, en el Código Técnico de Edificaciones, se incluye la obligatoriedad de que las nuevas viviendas ( y las de todas construcción, donde circulen personas por su trabajo u otros medios. Digo yo ) sean a prueba del Radón. Quedando demostrado que el cáncer de pulmón en España es atribuible entre el 3% y 14%, sobretodo en las y los Fumadores.

Este Radiactivo Gas, incoloro e insípido, se produce en la desintegración radiactiva natural del Uranio presente en suelos rocosos. También presente en aguas que circulan sobre granito o rocas. En el aire se desintegra, emitiéndote las partículas radiactivas, que respiraremos según el lugar... y se depositan en las células de las vías respiratorias. Incluso pueden dañar el ADN y provocar primeramente el cáncer de pulmón. Al aire libre, su concentración varía entre 5 Bp/m3 y 15 Bp/m3, en espacios cerrados se eleva por no estar ventilados... Siendo un gran peligro las minas, las cuevas, los sótanos, las viviendas bajas, las escuelas, los comercios... Sus concentraciones radiactivas pueden oscilar entre 10Bp/m3 y más de 10.000 Bp/m3. Los ocupantes de éstos lugares sin saberlo, pueden estar sufriendo niveles muy altos... En estudios e investigaciones realizados en Europa, EE.UU. Y China, y debido a exagerados casos de cáncer de pulmón (sin ser fumadores) en minas de Uranio, se descubrió que era debido al Radón. En fumadores, el riesgo supera el 40%. Entre las personas que no fuman, en muchos casos de infección en otros órganos, se ha demostrado que se cuela este gas por grietas al rededor de tuberías, desagües, conductos de cableado eléctrico, juntas dilatadoras, suelos embaldosados, alrededores de pilares de hormigón, que carecieron de observación en la construcción. Donde se aconseja ventilación adecuada. En muchos países se han detectado el Radón en el subsuelo donde se ignoraban manantiales, pozos, o antiguas perforaciones. Nunca en Ríos, Lagos, Embalses y causes de aguas, se supone por su ventilación. En el agua potable que consumimos, además de estar ventiladas, se debe usar filtros de Carbón Activado granular.

Las normas Básicas Internacionales de Seguridad en 2014, de la OMS, reunió una base de datos específicos como parte de su Observatorio Mundial de la Salud. Prometiendo aplicar un protocolo de prevención, con unidades de medición de la radiactividad que es el Becquerelio ( Bq ). Siempre con la intención de “NO ALARMAR”... Tengamos en cuenta la concentración del Gas Radón más intensa en España: Galicia el 70%. Extremadura el 47%. Madrid el 36%. Canarias el 19%. Castilla y León el 19%. Cataluña el 16%. Asturias el 12%. Ceuta el 11%. Castilla La Mancha el 10%. Andalucía el 8%. Navarra el 6%. Las Vascongadas el 2%. Murcia el 1% y, no existian o no me quisieron dar más datos desde 2022. Y donde estoy, en Mallorca, ¿ lo ignoran en Sanidad o no les preocupa ?.Sabemos que el Gobierno Español tiene exagerada cantidad de Asesores, ¿Será posible que el Ministerio de Sanidad carezca de Expertos en Gas Radón?.

En cuanto a Cánceres inesperados... Se debe tener en cuenta el consumos de ciertas drogas, debilitan el organismo y este facilita el efecto fatal del Gas Radón, por ejemplo: el Alzheimer, la Esclerosis múltiple (EM) muy relacionado con el envejecimiento. existiendo otros devarios afectando al sistema cerebral... Existen empresas que publicitan la eliminación del Gas Radón ( que nunca es total ) desde unos 2.000 €. Ofrecen una tecnología adecuada a cada lugar, evacuando el aire viciado con el gas al exterior. Se suele instalar un sistema de ventilación forzada positiva. En casos más complejos, se hace obras creando conductos subterráneos con técnicas de limpieza aireadas de extracción. Si los niveles de Radón superan los 4 picocurios por filtro ( PCI/L ) de aire, se debe profundizar la ventilación e intentar evitar la RADIACTIVIDAD...