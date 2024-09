La Leucemia, los Sufridores y posibles Avances Científicos...

Sofía Oliva, una niña de 12 años que jugaba en el CD Parquesol vallisoletano, empezó a sentirse mal una semana antes, la llevaron a un Hospital y, después de una analítica detectaron que padecía Leucemia. Fue trasladada a Salamanca por empeorar los síntomas. 48 h. después del ingreso falleció. El Club en el jugaba lo comunicó a los medios, ya que era mu conocida y querida por todos. Fue publicado por el diario Tribuna Valladolid. Mi más sincero pesar a su familia, que Dios la tenga en su seno, descanse en Paz . Y estemos atentos al cáncer (IARC) Investigadores de la Agencia Internacional para la Investigación sobre este, que pertenece a La organización Mundial de la Salud (OMS) e Instituciones asociadas de Francia, España, Inglaterra y EE.UU. advierten del aumento de mortandad por neoplasias hematológicas sobre todo en trabajadores de instalaciones nucleares, por estar expuestos continuamente a dosis bajas de radiación ionizantre Los científicos descubrieron una asociación positiva entre la exposición a las radiaciones a largo plazo y La mortandad por Leucemia ( excepto la Leucemia linfocitica crónica (LLC). Leucemia mieloide crónica, la aguda, síndrome mielodisplásico y mieloma múltiple. Los resultados se han publicado en The Lancet Haematology. Estimándose científicamente que, la mortandad por Leucemia aumentó en más de un 250 % por gray (Gy) de exposición. Tasa relativa de exceso (ERR) por Gy, 2,68; intervalo de confianza del 90 %, 1,13-4,55. Confirmando que el exceso se describía mediante un modelo lineal dosis-respuesta.

La mortalidad atribuida a la exposición a la radiación en el lugar del estudio, se estimó en 13 muertes por cada 100.000 trabajadores en 35 años, en comparación con las 250 esperadas por Leucemia no LLC entre personas no expuestas a la radiación. Un gray es la unidad de dosis absorbida por cantidad de radiación que mide la energía depositada por la radiación ionizante, definida cómo la absorción de un Julio de energía de radiación por kilo de materia. Está preocupando el estudio en personas expuestas a dosis bajas de radiación. La ERR por Gy de mortalidad por Leucemia, se aproxima a la tasa de exceso anteriormente en el Radiatión Effects Research Foundation Life Span Study de los Supervivientes japoneses de la Bomba Atómica, que fue de 2,75 por Gy. Este nuevo artículo es una importante actualización del Estudio Internacional de Trabajadores Nucleares (INWORKS) con él seguimiento de 309.932 personas en ésta industria nuclear durante 35 años. Ellos realizan su trabajo en céntrales de Francia, Inglaterra y EE.UU. portando placas medidoras de radiación en su exposición. El CIIC lleva más de 35 años coordinando y dirigiendo estudios en conjuntos de éstos trabajadores, con el INWORK, el IARC, el Institut de Radioprotection et de Sùreté Nucléaire de Francia, la Heralth Segurity Agency de Inglaterra, el National Institute for Occupational Safety and Health de EE.UU. el Instituto de Salud Global de Barcelona y la Universidad de California, Irvine Joe C. Web School of Population & Public Health de EE.UU. Atentos pues a los síntomas que, pueden ser: Fiebre. Infecciones. Pérdida del apetito. Cansancio. Sangrar o amoratarse con facilidad. Inflación de los ganglios linfáticos. Sudores nocturnos en la cama. Dificultad para respirar. Dolor en las articulaciones. Los factores de riesgo en los niños, pueden ser: Tener una hermana o hermano que la padezcan, ciertos trastornos genéticos, recibir tratamiento con radiación o quimioterapia... Aunque en los niños, la Leucemia se puede curar con tratamientos médicalizados, quimioterapia, radiación adecuada transplante de médula ósea o células madres. Hace años, cuando yo siendo Instructor de Artes Marciales, allá por los años 1960, entre los alumnos había dos adolescentes de diferentes familias, que sufrían Leucemia, también un alumno médico. Nos reunimos éstos y los padres, aconsejamos más ejercicios físicos, dietas y algunos fármacos, con seguimiento adaptado. Pasaron meses y éstos chicos lo superaron, con gracias a Dios, porque se curaron. Ahora me acabo de enterar que el investigador Manel Esteller renunció a dirigir el Instituto Josep Carreras, en la Investigación contra la Leucemia. Dice que se dedicará exclusivamente a la investigación Epigenética del cáncer, en este mimo Instituto. Su renuncia es debida a ciertos desacuerdos con la gerente del centro. Ojalá no afecte a los avances contra la Leucemia... Y para colmo de lo novedoso, la revista médica Canadian Journal of Cardiology, ha publicado que el uso frecuente de teléfonos móviles por fumadores,incluidos Los vapeadores y diabéticos, están asociados a un aumento de problemas cardiovasculares, como la Leucemia, psicológicos e inestabilidad emocional. ¡ CUIDADO !

De Antonio Quirós Abadia. Naturalista.