El cine, el teatro y la novela de calidad tienen el mérito de arrastrarnos a la profundidad de los sentimientos y las emociones de los hombres y las mujeres de todas las culturas. De ahí, “literatura universal”: contar relatos o historias con los que todos nos sentimos identificados.

Siento no conocer en profundidad los valores éticos, sociales y educativos de la sociedad japonesa. Espero no equivocarme mucho analizando en este corto espacio la citada película, de la directora Naomi Kawase.

He experimentado con su relato, la abismal diferencia con la que ella trata temas tan serios como la maternidad frustrada, la adopción, el aborto, el feminismo, el machismo en la pareja, y la incomprensión acerca de todos los que sufren las reglas sociales, comparados con los que las feministas de pacotilla las tratan en nuestra sociedad actual española.

Para nosotros, latinos, la exquisitez y el respeto en el trato en la pareja, tanto entre adolescentes como en adultos japoneses (en esta película), contrasta con la que manifestamos, por ejemplo, con el cine de Almodóvar (“madres paralelas” del año 2021) en el que también, ahondando en el corazón, se deriva más hacia la ironía de la propia vida y se exagera para arrancar la carcajada.

En “madres verdaderas” (=mv) choca que quién es más delicado y vulnerable es el marido, sin pudor por llorar, contemplado por la esposa silenciosa que sólo “habla” con sus expresiones faciales, tan dolorosas como el llanto. Sería maravilloso y envidiable, que todas las parejas en el Japón fueran así, pero mucho me temo, que del abuso en las parejas no hay cultura que se libre. Lo que sí que hay que aclarar a las “pacotillas”, es que el abuso, o el bullying, no es sólo de los hombres, como puede verse entre niñas en los colegios.

Como el tema del aborto es un “arma” política en la mayoría de los países, y su “solución”, es muy difícil individual y socialmente, vean en mv la sensibilidad de su abordaje. Más que medidas políticas monetarias favoreciendo el aborto, o, su abolición, con la dureza que conlleva sobre todo a adolescentes y solteras, creen centros donde la embarazada sea tratada con el amor de una familia. En donde el futuro del bebé y las condiciones legales queden claramente expuestas a la donante, a los adoptantes, y a la sociedad. Y luego no vengan con juicios morales propagandísticos políticos.

No debe ser ningún estigma ser adoptado/a. La propia directora de mv dice serlo. De lo que se trata es de que toda la sociedad adopte a todo nuevo niño o niña con amor y cuidado. Y se dé cuenta, que cuanto más educado, instruido y empático sean, mejor será para la sociedad en general. No olvide ésta que en la vejez todos seremos vulnerables.

Creo que, aunque me alargara en el análisis no podré hacerlo completo. Los temas tratados son múltiples, como lo es nuestra propia vida.

Por ejemplo, la estética es un plato fuerte de la película. Las flores blancas, de las famosas floraciones del Japón, vuelven en numerosas escenas, como si fueran la nueva página con la que se inicia cada una de las partes del relato. Y, ¿ quién iba a decir que Hiroshima es ahora una isla idílica rodeada de un mar con brillos y destellos del sol que oculta al atardecer?

¡Vean Madres Verdaderas (“Asa ga Kuru”) de la directora Naomi Kawase, 2020, y saquen sus propias conclusiones o deducciones!