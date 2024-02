Mauritania, los rusos, marroquíes y Obsequios de Sánchez a cuenta del Contribuyente Español...

El jueves 8-2-24, Pedro Sánchez, acompañado de la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, llegaron a Mauritania con evidentes regalos de millones de Euros. Sánchez expuso al Presidente de ese país, Mohamed Quld Ghazouani, el desafío que están provocando las llegadas de subsaharianos a las Islas Canarias, el 83 % proceden de Mauritania, interviniendo la Sra. Leyen, diciendo que la Unión Europea contribuirá con 210 millones de € ya que Sánchez, más espléndido regalará 300 millones de €. ( éstos datos difieren según los medios informativos ) Además, nuestro Presidente prometió inversiones millonarias de empresas españolas para facilitar el desarrollo de proyectos de Hidrógeno Verde que, fomentará El Progreso laboral del país, Ghazouani, mostró gestos de satisfacción. Llegarían expertos en varias tecnologías, muy avanzadas que en España que están dando buenos resultados, dijo Sánchez. Los fondos procederán de la Internacionalización de la Empresa Española ( FIEM ) y la Española de Seguros de Crédito y Exportación, en varios años.

Ghazouani sacó a colación las aguas del Mar Saharaui, que está explotando Marruecos... de este tema se “evadieron” ella y el... Recordemos el resiente consejo de ministros, donde Sánchez acordó la entrega a Rey Marroquí de 250 millones de euros, para contribuir en la construcción de la gran potabilizadora de agua de mar en el norte de Marruecos. Pues en Tánger, Tetuán y Alhucemas se quejan de la falta de agua potable. Que al final de 2022, se comenzó la construcción, con una inversión de 22 millones de Dirhams y, que no les vasta... “ las constructoras son marroquíes “. Y ya que el todopoderoso Sánchez dispone de los Euros del Contribuyente Español. Los 250 millones de € ¡ CONCEDIDOS ! Sin tener en cuenta de qué forma ¡ ESTÁ AGONIZANDO EL CAMPO ESPAÑOL ! Marruecos duplicará su producción agrícola y como ya se sabe, su exportación será cada vez más dura para el Agricultor Español... Y volviendo a la intervención de la Sra. Leyen y Sánchez en Mauritania. ¿ Es posible que éstos no estén enterados de la visita del ruso allí, el 8-2-23 ? En ésta fecha llegó a Mauritania el Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Se reunió con el Presidente y el Canciller, Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani y Mohamed Salem Ould Merzoug. El ruso dijo a los periodistas que ésta era una visita de trabajo ordenada por nuestro presidente Vladimir Putin. Se abordaron temas colaboracionistas de máxima actualidad, locales, regionales e internacionales. En el aeropuerto mauritano de Nuakchot, fue recibido por el Ministro mauritano, Mohamed Salem uld Merzoug, que le ofreció una cena de lo más crediticia en su honor, donde se habló largo y entendido de colaboración rusa. Al día siguiente con el Presidente Mohamed Uld Cheij El Ghazuani. Después los tres, sobre el Sáhara Occidental, Oriente Medio, norte de África y Sáhara-Sahel. Por cierto, el ruso se extrañó de que no reclamaran el poder que tuvieron en el Sáhara... A cuento viene la famosa Marcha Verde organizada por Hassan II de Marruecos y ESTRATEGICAMENTE planeada por EE.UU. con 300.000 personas, 25.000 de ellas militares armado. Gobernaba España el Principe Juan Carlos, por enfermedad terminal de Don Paco el Franco. Este decidió enviar a EE.UU. a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colon de Carvajal, administrador privado de Juan Carlos durante 20 años. Este habló con Henry Kissinger, secretario de Estado. Que le aconsejó al emisario que le dijera a Juan Carlos que le entregara a Marruecos el Sáhara y(ara disimular, la mitad a Mauritania )... Como así fue. Pero por presiones de Hassa II. MAURITANIA cedió su parte al marroquí Se le dio mucha importancia a la prometida cooperación comercial con Rusia. Garantizando condiciones laborales muy favorables para los pescadores rusos en las aguas exclusivas de Mauritania. Incluso estuvieron de acuerdo los mauritanos en apoyar a Arabia Saudí por las críticas de EE.UU. al reducir la exportación de la OPEP+... El ruso ofreció sublimes mejoras en cooperación económica que promete ser “mutuamente beneficiosa” con nuestros principios básicos de igualdad y respeto mutuo, la solidaridad y los intereses legítimos de cada uno como socios. Se recordó las varias décadas en que expertos rusos participan en exploraciones de yacimientos minerales de Mauritania. La creación de empresas procesadoras de pescados y la investigación oceanográfica.

La formación de cerca de 2.000 médicos mauritanos, en universidades rusas. Tomaremos más interés en la adhesión de Nuakchot a la legitimidad internacional, ya que nuestros países están cada vez más coincidentes. Vosotros vinisteis a Rusia en 2010, 2014 y 2017, gracias a nuestras relaciones diplomáticas desde 1964. Vuestro presidente ya participó en el Foro Económico, en la Cumbre Rusia-África, celebrada en Sochi, los días 23 y 24 de octubre de 2019. Y en San Petersburgo, en la Cumbre Rusia-África, del 26 al 29 de julio de 2023, con representantes de 40 países africanos... Donde Putin ofreció unas 50.000 toneladas de cereales Gratuitos, a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana, Eritrea y otras promesas ... Dos días estuvo Lavrov en Mauritania, disfrutando de una muy agradable acogida, en esta República Islamica de Mauritania. Desde entonces recibe de Rusia el abastecimiento de hidrocarburos, alimentos, fertilizantes y cantidades económicas de ayudas periódicas... Con este pastel de regalos ya veremos de qué ha servido lo de Sánchez y Leyen...