La medicina en el ámbito rural

En España , la población empadronada en municipios rurales supera los siete millones y medio de personas; lo que supone un 16% de la población total.Los municipios de tipo rural ocupan un alto porcentaje de la superficie en España .Todos esos millones de personas, son atendidos por quince mil médicos de familia .En la España llamada vaciada , existe un problema muy importante de logística; es harto difícil la idiosincrasia local; hay médicos que atienden a pacientes distribuidos en pueblos y aldeas que suelen tener lejos los hospitales y núcleos de población .Algunos médicos han de recorrer más de ochenta km a la semana; es un problema de primer orden y harto difícil de resolver .

Faltan recursos para una atención más accesible en muchas comunidades; es fuerza por tanto invertir en infraestructuras que ayuden a los médicos a hacer su trabajo menos dificil; es competencia del Gobierno Central ocuparse de estos menesteres .Empero , se necesita tiempo y mucho dinero para poder costear tales infraestructuras .

Las Comunidades Autonomas , deben dar una buena atención sanitaria , ya que tienen transferidas tales competencias en la materia; pero necesitan ayuda por parte del Gobierno Central a través de los Ministerios correspondientes , sobre todo Fomento y Sanidad; con este último , las Comunidades Autonomas mantienen reuniones periodicas interterritoriales donde se plantean las deficiencias en la atención primaria en el ámbito rural y se buscan soluciones .

En los próximos cinco años, se jubilarán cerca de cuatro mil quinientos médicos en atención primaria de las zonas rurales .Por el pronto ,permítaseme decir lo importante que es dotar en estos lugares un mayor numero de facultativos en medicina de familia y personal de enfermeria , para paliar en la medida de lo posible las de deficiencias existentes.

El médico que ejerce su profesión en zonas rurales , acompaña , alivia y cura a muchas personas en los lugares más recónditos del país , ayudado por el personal de enfermería; imprescindible en estos menesteres .Andalucía según informo hace días Juan Manuel Moreno , está pasando por serios problemas para atender debidamente a muchos pacientes en zonas apartadas , debido a las grandes distancias que existen entre muchas localidades y también por la falta de médicos; los que hay , como dije arriba, han de hacer muchos kilómetros a la semana , lo que supone que algunos pacientes tengan que esperar más de una semana para ser atendidos .

Los médicos de atención primaria en zonas rurales , mantienen periódicamente reuniones de trabajo en la asociación SERMEGEN , ( Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista ) .En estas reuniones ,los facultativos y enfermeras , exponen los problemas y aportan soluciones .Como por ejemplo , rotar por los centros de salud en las zonas rurales , y de esta forma conocer mejor las deficiencias por las que pasa la medicina rural .

El Partido Popular de la Rioja, está elaborando un documento que mejore la atención médica en el medio rural; la fórmula que se está estudiando , podrá llegar en breve al Consejo Interterritorial del SMS .

Permítaseme contar el relato de un pariente mío muy cercano que ha ejercido como médico por más de cuarenta y cinco años en Cantabria , donde procede nuestra familia . El Dr José Dehesa Sainz de los Terreros , me contaba lo siguiente: yo solo he trabajado en dos sitios: en Liebana donde atendía a diario cinco pueblos , más uno agregado por ser de un ayuntamiento diferente , que por ser pequeño , y por su aislamiento me lo acoplaban a mí.

Cuando hacía guardias de fin de semana, atendía siete ayuntamientos con ciento dos pueblos; no era lo peor el número , sino la accesibilidad de muchos pueblos ( pueblos de montaña y sin carreteras en gran número de ellos). En mi segunda etapa años más tarde , atendía un ayuntamiento civilizado con solo cuatro pueblos , pero con diez veces más de población . En este caso, atendíamos pueblos más grandes , unos diez o doce .En Liebana , podía haber cuatro mil habitantes en total , con las dificultades propias de la geografía y aislamiento de la zona . En Plielagos , el trabajo era mas intenso pero sin dificultades ambientales; aunque atendíamos a quince mil personas .

El Dr Dehesa , trabajo durante muchos años en una de las zonas más aisladas y reconditas de la geografia española . El relato del Doctor ya lo dice todo ; poco mas puedo yo añadir .

Fuerza es por tanto resolver la precariedad que existe en la medicina rural de muchas zonas de España , que aunque ha mejorado bastante en los últimos años , aún le queda mucho recorrido por hacer .