Las próximas elecciones en España y los posibles desajustes orgánicos de ciertos políticos...

Un grupo de científicos, han descubierto un hongo en el parque Nacional de Ecuador Sur, que posee un gran potencial antibacteriano, inhibiendo la bacteria causante de diarreas, neumonía, meningitis y... es el “Gloeocystidiellumlojanense”, hongo resupinado y corticioide, contra Escherichia coli. Lo comunicó el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, (Inabio). Vengo a informar a ciertos líderes políticos, por si necesitan calmar los desajustes orgánicos, ocasionados el 29-V-23, por los resultados favorables a los otros... En mi grupo, es chocante que todos los gobiernos de turno, no estén interesados en cambiar la denigrante Ley D’ Hondt. La creó el jurista belga Victor D’Hondt en 1878, éste intentaba beneficiar a ciertos separatistas de Amberes de la época, pero no resultó lo calculado... En España, dice la Constitución que es un sistema de ¡cálculo proporcional! La realidad es beneficiar a los partidos mayoritarios o poderosos. Resultando que no todos los votos valen lo mismo, según el lugar... por ejemplo: unos 130.000 votos para un escaño en Madrid... Unos 40.000 por un escaño en Soria... ¡Esto no debería ser aceptable! Los legisladores cambian y crean leyes, cuando les viene bien en beneficios muy propios... Esta Ley D’ Hondt, está Jo...robando a millones de electores, y así vivimos en ¡Democradura! Los paises que adoptan esta Ley son: Bélgica, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal, República Checa y España. Chile, desde 2015. En Venezuela con raros arreglos, según el presidente... Dudosos: Paraguay, Bulgaria, Suiza, Turquía, Irlanda y Japón. Ese 28-V-23 no celebrarán las autonómicas: Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Las Vascongadas. De aquí a entonces, los electores españoles de verdad, deben informarse de quienes van a votar. En Mallorca existe la tradición de votar a las personas “por varias razones” y... que dios y la divina providencia nos proteja.