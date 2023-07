La Talidomida, el Sufrimiento Humano y el Comercio Farmacéutico

Ya pasaron más de 60 años del devastador daño causado por este fármaco, desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH. Fue comercializado entre 1957 y 1963. Supuesto sedante y calmante de náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo (hiperémesis gravídica) se creyó que no causaría efectos secundarios, incluso en ingestión masiva no resultaría letal. Pero, en Alemania provocó miles de nacimientos con bebés afectados de Focomelia, anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades en los recién nacidos... Afectando a la madre por la ingestión de la Talidomida y, al padre, ya que afectaba al esperma, transmitiendo el efecto nocivo en el momento de la Concepción, los efectos teratogénicos nocivos provocando Las malformaciones congénitas. Lo descubrieron el Dr. Widukind Lenz y su compañero Claus Knapp, de la Clínica Universitaria de Hamburgo. Inmediatamente se ordenó retirar este fármaco en los países donde fueron comercializados con diferentes nombres: Imidan, Varian, Contergan, Gluto Naftil, Softenon, Noctosediu, Entero-sediv, y Entero Sediv Suspenso. Los muy afectados en Alemania, usaron el Cotergan. En España se retiró en 1963. En EE.UU. se contabilizaron más de 40.000 casos de malformaciones en recién nacidos y muchos casos de abortos “raros”. La Dra. Frances Oldham Kelsey, revisora de la FDA, se negó a autorizar este medicamento, exigiendo más estudios, aun siendo aprobado en más de 20 países europeos, africanos y americanos... En 1962, se aprobaron drásticas reformas en las leyes, exigiendo pruebas clínicas de los medicamentos antes de su comercialización. Todos estos daños que los Sufridores aún siguen soportando quienes viven, me llevan a retroceder a los años 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, el que fue Cabo en la Primera Guerra Mundial Hitler, que consiguió ser el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, enfadado a muerte contra la Banca, dominada por judíos, ya que le negaron los préstamos solicitados, para su revolución ... Les señaló en nombre del Dios (que demostró no creer) empezando a llenar las cárceles de judíos. Fue cuando ordenó a médicos cirujanos e investigadores sanitarios, que aprovecharán los cuerpos de éstos “enfermos” donde podrían practicar para conseguir vacunas u otras mejorías en ciertas enfermedades descubiertas en los presos... Desde entonces y, hasta los años 1960, en Alemania no existía control Oficial alguno en los fármacos... Actualmente, aunque parezca raro y, creo que aplicaron cambios químicos... La Talidomida se vuelve a utilizar (al menos el nombre) con apoyo de la OMS, se ha comprobado su eficacia contra la Lepra, en niños nacidos con Dismelia en Etiopía y Brasil, Hijos de padres tratados con Talidomida. Se está comprando a través de Internet, siendo totalmente ilegal... Se están haciendo ensayos en enfermos con ciertos tipos de cáncer. Es eficaz en casos de melanoma múltiple, donde la quimio y radioterapia no han tenido éxito. Este fármaco que tantos problemas y sufrimientos crearon, ahora supera eficazmente las terapias convencionales. ¿Estrategia económica de la Grünenthal? Se está usando con cierto éxito en Lupus eritematoso discoide, en eritema nodoso, en tuberculosis, úlceras aftosas, en pacientes con VIH, en prostatis crónicas y ... Se administra en dosis de 200 a 1.200 mg. al día... La Audiencia Provincial de Madrid, condenó a Grünenthal en 2012, a indemnizar a menos de 20 personas “que aún viven”, a 20.000 € por punto porcentual de minusvalía. Ésta dice no estar de acuerdo y ¡Recurrirá! Muchos sufridores ya murieron. Los gobiernos de turno en España... ¡no han mostrado interés!