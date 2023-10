El Timo de la Amnistía y los Votos...

Ya se ha creado una veteranía con ese rollo de la Amnistía contra España y en beneficios de otros. No debemos de extrañarnos, la estrategia distrae al personal, respecto a los independentistas, alternadores de la convivencia en Cataluña y le seguirán los vascos. La realidad de esta manipulada amnistía está pensada para Librar de castigos - nada ejemplares - a los personajes aprovechados de los ERE en Andalucía. Ya se cargaron a la Jueza que cumplía con solemnidad y Justicia a estos: Mercedes Álava, durante más de 13 años y 263 imputados y sus más de 1.200 millones de €. Pusieron en su lugar a la Jueza Maria Ángeles Núñez Bolaños que al poco tiempo se apartó por ciertas amenazas... Dijo estar de baja por enfermedad... Alaya se enfrentó a ella, caso peligroso que resolvió el CGPJ a favor de Mercedes Álava y... Recordemos el atentado en los 4 trenes de cercanías en Atocha, el 11-III-2004, tres días antes de las Elecciones Generales en España. 192 muertes y más de 2000 heridos. Se destruyeron miles de pruebas, muy significativas para la investigación. Se quiso justificar con varios marroquíes, Confidentes de la Policía Nacional, asaltando con explosivos unos Geos un piso en Leganes, culpandolos del terror causado ¡ Y MUCHAS DUDAS ! Si realmente fueron ellos ! ¿ porque no huyeron y seguían viviendo en el mismo lugar... ? Se culpó de ser el cerebro del atentado al marroquí de Alqaeda Amer Azizi. Otra mentira... piensen reflexionando que, tres meses antes del atentado, el asesor y consejero de José Luis Rodríguez zapatero, el personaje Alfredo Pérez Rubalcaba, que era Químico... Le había prometido a este que ganaría las " Elecciones Generales, costarán lo que costarán ". Rubalcaba hacia tiempo que negociaba con ciertos dirigentes de ETA. Algunos ahora en Bildu. La promesa de ganar se cumplió. Con sangre, sudor y lágrimas del atentado en los trenes. ¡ Que aún hoy no está aclarado ! A los de ETA que le habían prometido perdón o amnistía, se cansaban de esperar. El 30-XII-2006, robaron una furgoneta a un guipuzcoano mientras esquiaba en el pirineo francés. La cargaron de 500 k de explosivos y la hicieron explotar en el aparcamiento T4 del aeropuerto de Madrid Barajas, murieron 2 personas, destrozos cuantiosos y 20 heridos. Se estaba gestionando el proceso de paz con ETA, que Zapatero ordenó parar. Se detuvieron 4 terroristas de ETA. Como está claro que Sánchez emplea de escudo al Zapatero ( que nada remendo ) aconsejando - por el bien de España - y los catalanes, sobre la amnistía en televisión y en todo lugar que ie dejan hablar... Recordemos la muerte de 2 guardias civiles en prácticas, Salva y Carlos Saenz que, estando en el interior del todo terreno policial, una bomba lapa con mando a distancia estalló, elevando el vehículo destrozado varios metros, fue el 30-VII-2009 en Palmanova, Calviá, Mallorca. El ministro de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo a los periodistas: Los asesinos de ETA recibirán el castigo merecido... Y es que el día anterior, estos terroristas produjeron otro atentado con bombas en la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos, 46 heridos y enormes daños estructurales. 10 días después de los 2 muertos en Calviá, colocaron en el restaurante LA Rigoleta un explosivo, otro en el bar Enco, el 3° en una galería comercial subterránea de la Plaza Mayor, en Palma de Mallorca. Gracias a Dios no hubo heridos, pero muchos daños materiales, entre las 14 y 17 horas. Ahora la Fundación Denaes prepara convocar una manifestación contra la amnistía el 29 de este octubre... Para colmo del separatismo catalán, el Pere Aragonés sube a la tribuna del Senado, y durante 10 minutos habla contra España y dice que la amnistía será el punto de partida para llegar a la independencia como punto final. Votaremos el referéndum contra vientos y mareas. Terminó diciendo que España es un Estado opresor... Supongo que olvidó decir los millones que cada dos por tres, ¡ RECIBE A TRAVES DEL GOBIERNO ESPAÑOL !