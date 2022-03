Las mejores páginas web donde descargar libros gratis en 2022

Descargar libros gratis es una tendencia cada vez más afianzada entre los lectores más jóvenes, no en vano, han crecido en la era digital. Este público emergente que sigue queriendo disfrutar de todo lo que aporta la buena literatura, prefiere leer en formatos distintos al papel. Un claro ejemplo es la posibilidad de descargar libros PDF gratis en los que sumergirse de lleno para imaginar y deleitarse en miles de historias. A fin de cuentas, la lectura sigue siendo una de las actividades de ocio con más beneficios a nivel mental y emocional.

Leer no solo protege la memoria y evita el Alzheimer, sino que también mejora el rendimiento escolar, las habilidades matemáticas, el vocabulario, quita el estrés y fomenta la creatividad y la empatía. Todo esto es posible si se tiene acceso a libros XYZ, si además son gratuitos, mejor que mejor.

Dónde descargarse cientos de títulos gratuitos

Aunque en internet se pueden encontrar bastantes sitos web desde los que descargarse libros gratis, libros 4 contiene una selección verdaderamente magnífica de títulos. En esta página se pueden encontrar historias de todos los géneros: Acción, Aventuras, Biografías, Comics, Cine y fotografía, Arte, Bienestar, Cocina, Cuentos, Deportes, y un largo etcétera.

Lo mismo ocurre si se decide optar por Epubgratis otra de las mejores páginas web donde descargar libros gratis con una variedad de géneros, autores y editoriales que hacen posible contentar a todo tipo de lectores. Algo que no siempre es posible en cualquier plataforma de descargas. Y es que la lectura sigue siendo una de las actividades más satisfactorias, no solo aporta innumerables beneficios cognitivos, sino que también aporta felicidad, incluso permite viajar sin moverse del sitio. Y aunque los dispositivos móviles, tablets, videojuegos y otras tecnologías hayan invadido nuestro mundo, leer sigue siendo un privilegio.

Razones por las que la lectura es importante

Ya se han adelantado algunos beneficios que proporciona la lectura, no obstante, a continuación, se detallan los principales, que no son pocos:

Ejercita a nuestro cerebro: despierta las conexiones neuronales, activa la memoria, etc.

Nos mantiene informados.

Despierta la imaginación.

Aumenta la curiosidad y el conocimiento

Alimenta la inspiración y hace que surjan ideas.

Permite conectarse y ponerse en la piel de otras personas / personajes.

Hace recordar, conocer y aprender.

Libera las emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa, amor… Todas ellas pueden salir a la superficie gracia a un buen libro.

Permite desconectar y evadirse del mundo y de los problemas o preocupaciones.

Permite conocer, descubrir, explorar mejor el mundo.

Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos.

Ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura.

Facilita la comunicación y la expresión oral y escrita.

Hace que podamos sentirnos activos y que podamos concentrarnos.

Permite la relajación, el descanso e incluso es capaz de reducir el estrés.

Fomenta la curiosidad e investigación sobre los temas que más nos interesan.

Nos permite crecer como personas.

Sin duda, ningún otro hobby o actividad de ocio es capaz de aportar tantos beneficios a una persona o de incluir entre sus ventajas la capacidad de hacernos crecer como personas. Está claro que leer es más que el acto mecánico de ir pasando páginas de un libro, puesto que un buen libro puede llegar a transformar a quien lo lee. Dicho esto, hay que celebrar que exista la posibilidad de descargar libros gratis de internet, puesto que no todas las economías pueden permitirse comprar las últimas novedades editoriales. Además, al no tener que almacenar ejemplares en papel también ahorramos espacio y evitamos que se talen más árboles.

Cierto es que algunos libros, por su edición especial, sus ilustraciones, o quizá la admiración hacia el autor o autora, sería preferible tenerlos en formato papel, bien expuestos con orgullo en nuestras estanterías, pero, muchos otros bien pueden leerse en formato digital sin que ello afecte en nada al impacto que pueda producirnos su lectura.

Las ventajas de leer en formato digital

Los libros electrónicos no solo aportan comodidad, puesto que no pesan, aunque sean volúmenes de más de 500 palabras. Además, se tiene acceso a cualquier título independientemente de donde se viva, es decir, no hay que esperar que la librería más cercana traiga el libro que se quiere leer, sino que se accede a él de manera fácil y rápida a través de internet.

También permite la lectura de todo tipo de escritos, nos podemos descargar, artículos, periódicos, manuales, guías de viajes, y todo tipo de libros con la ventaja de que son mucho más económicos o incluso gratuitos. Ya se han señalado en este artículo varias páginas web donde descargarse libros gratis con total comodidad. Por si fuera poco, la lectura en formato digital facilita el acceso a persona con deficiencias visuales, puesto que pueden aumentar el tamaño de la letra o cambiar la tipografía a su conveniencia.