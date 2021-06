El sorprendente discurso de un enfermero en un centro de vacunación

Esta mañana de jueves, Jorge Prieto se ha convertido en el enfermero más viral y conocido del Summa 112. Es el protagonista de todas las conversaciones de redes sociales. Él pregunta y el público corea la respuesta en el Wanda Metropolitano.

El público de Jorge son los recién vacunados contra el coronavirus y quiere que todo aquel que se vacune, esté informado del procedimiento posterior y de que todo el mundo reciba correctamente la segunda dosis.

"Somos personal del Summa 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado de la ambulancia y nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono" comienza diciendo el enfermero.

El grita preguntas o frases sin terminar para que el público las responda: "Sabemos que la siguiente dosis será en", sugiere, y el público responde: "21 días". "Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España..." y entre bromas y risas de los pacientes, sigue "no tenemos mano en los números de teléfono, si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí de Salud Pública".

Y así va aclarando situaciones hipotéticas que podrían ocurrir: "Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái". Él mismo responde: "Lo primero, disfrutad de Hawái que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme. Tercero, y mucho más importante, por favor cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje cuando le llega viene el teléfono de gestión de citas".

Y termina su discurso dirigiéndose a los recién vacunados: "Me van a permitir darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes, de verdad, unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto", dice, "gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos está dando dolor de cabeza, y no tiene que ver con la vacuna".

"Les voy a pedir que hagan vida normal, esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo, pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone: ¿partido a partido? Pues nosotros vacuna a vacuna".