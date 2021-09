Vox ve “el rostro de la muerte” en la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha dicho este miércoles que los españoles ven "el rostro de la muerte" cuando miran a la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua y ha censurado su "manipulación del lenguaje" cuando habla sobre el terrorismo de ETA.

En declaraciones a los medios ante el Tribunal Constitucional -donde Vox ha presentado un recurso contra ley vasca para la gestión de la pandemia-, Olona ha denunciado que el terrorismo "se sienta en las instituciones públicas" a través de EH Bildu y ha denunciado su "equidistancia" y "batalla del lenguaje".

"Aizpurua hace esfuerzos para evitar que cuando los españoles la miramos de frente no veamos en ella el rostro de la muerte", ha señalado advirtiendo de que Vox no cae en esta trampa y respecto a ETA "no hay equidistancia posible".

En este sentido, ha lamentado que el PSOE se apoye en Bildu para gobernar, aunque ha reconocido que es "coherente" con la deriva de los socialistas. "El PSOE actual se ha olvidado de que tiene once asesinados (por ETA) en sus filas", ha reprochado.

Y ha avisado al PSOE de que esta "traición" no le saldrá "gratis" porque "los españoles no están dispuestos a mirar para otro lado". "Hay mucha decencia en España", ha remarcado la dirigente del partido liderado por Santiago Abascal.