Así defiende el PSOE que el rey le encargue a Sánchez la investidura sin apoyos

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversan durante una sesión plenaria en el Congreso.

El Partido Socialista encara la ronda de consultas con el objetivo de que el rey Felipe VI encargue presentar a la investidura al presidente en funciones y secretario general del partido, Pedro Sánchez. En las filas socialistas confían en que lograrán el mandato del Jefe del Estado, a pesar de que tienen menos apoyos de los que presentó Feijóo al monarca en agosto: "Ya no hay alternativa", argumentan desde Ferraz.

Sin acuerdos cerrados

Los socialistas no han cerrado ningún acuerdo antes de la ronda de consultas que se ha celebrado este lunes y este martes en el Palacio de la Zarzuela. Tan solo cuentan con los 121 escaños que obtuvo el PSOE en el 23-J. Desde Sumar han reiterado que, actualmente, los socialistas "no cuentan con sus apoyos", aunque la formación liderada por Yolanda Díaz lleva semanas trabajando para la reedición de un nuevo Gobierno de coalición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó tres acuerdos cerrados: con Vox —33 diputados—, Coalición Canaria —un escaño— y Unión del Pueblo Navarro —otro parlamentario más—. Tres formaciones que previsiblemente optarían por apoyar al PP, pero que dejaban lejos la mayoría absoluta necesaria para que alcance La Moncloa. Los populares no consiguieron sumar los votos de PNV ni Junts por su alianza previa al partido dirigido por Santiago Abascal.

Sin embargo, Sánchez cuenta con menos diputados en su haber. Feijóo consiguió 172, mientras que el líder socialista solo podrá presentarle al rey la posibilidad de alcanzar una mayoría. Una clave que llevó al rey a encargar la investidura al líder popular tras la ronda de consultas de este verano.

Pero ahora no hay opción y en Ferraz consideran que la falta de apoyos actual no invalida la candidatura de Sánchez. "Ya no hay otra investidura posible que no sea la de Pedro Sánchez. La de Feijóo fue un fracaso, como se sabía desde el 23J.", aseguran fuentes de la dirección socialista a ECD.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno de investidura.

Única alternativa a las elecciones

A pesar de que los socialistas no tengan acuerdos cerrados, sí tienen la posibilidad de aunar una mayoría alternativa. Algo que el PP no tiene a su alcance y que llevó a Feijóo obtener una investidura fallida la semana pasada. El PSOE ya sumó los votos de Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG y los grupos que conforman Sumar en la pasada legislatura.

Una mayoría que permitió aprobar el mayor número de iniciativas legislativas desde el inicio de la democracia en casi cuatro años de mandato. Todas las formaciones están dispuestas a apoyar de nuevo a Sánchez bajo una negociación y acuerdo previo. Incluida Junts per Catalunya, que ya apoyó la candidatura de la socialista Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso. Los socialistas aspiran a revalidar esa mayoría sumando al partido de Carles Puigdemont.

El rey podría esperar

Tras las reuniones con todos los representantes de los grupos políticos, el rey tiene varias opciones. Una es nombrar candidato a Pedro Sánchez, el mejor postulado tras el fracaso de Feijóo y el único candidato posible para evitar una repetición electoral. Pero también podría decidir esperar a que el secretario general del PSOE recabe más apoyos confirmados. Una decisión sin precedentes en democracia, pero que entra dentro de las decisiones que podría adoptar el monarca.

Duras negociaciones

Las conversaciones están siendo complicadas. La entrada de Junts como partido necesario para una hipotética investidura de Sánchez ha llevado al ERC a elevar la apuesta y solicitar la amnistía y el referéndum para la independencia de Cataluña. Unas condiciones difícilmente asumibles por los socialistas.

Desde Sumar ya trabajan en encajar una amnistía dentro del marco Constitucional, pero una consulta al pueblo catalán necesitaría una reforma agravada de la Carta Magna; y, por tanto, el apoyo de tres quinta partes de la Cámara. Es decir, del PP.

Si el Rey encarga construir una mayoría a Sánchez, las fechas apuntan a que el debate se celebrará en noviembre y los socialistas tendrán casi un mes —el mismo tiempo del que ha gozado Feijóo— para conseguir 178 síes.