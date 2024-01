Árbitra de atletismo y alférez, los otros sorprendentes trabajos de los diputados

Pista de atletismo

El Congreso de los Diputados permite a sus miembros realizar otras actividades relacionadas en mayor o menor medida con su condición parlamentaria. Estas actividades se autorizan en la medida en que no incurran en los supuestos del artículo 159.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con las cautelas de no invocar la condición de parlamentario, no menoscabar la dedicación parlamentaria, y no incurrir en actividades prohibidas del citado artículo 159.2. En definitiva, podrán compaginarlo siempre que no perciban ingresos del sector público ni perjudique a sus obligaciones parlamentarias.

En esta XV Legislatura, la Cámara Baja ha aprobado recientemente la primera tanda de autorizaciones. En algunos casos se trata de cargos de índole política, ya sea en sus respectivos partidos o en instituciones públicas, y en otros se trata de actividad privada.

Este primer dictamen, el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado ratificado por el Pleno ha autorizado en este sentido a 268 de los 350 diputados, un 76 % de la Cámara.

Las profesiones más comunes se dan en el sector público, fundamentalmente alcaldes y concejales. También son frecuentes los abogados, tertulianos y profesores. Entre las diferentes ocupaciones, hay dos que llaman la atención: árbitra de atletismo y alférez de fragata.

Maribel García, árbitra de atletismo

La diputada del PSOE Maribel García López ha tenido que renunciar a sus actividades públicas como funcionaria de carrera del cuerpo de maestros de la Junta de Extremadura y como inspectora en la Delegación Provincial de Educación de Badajoz, en ambos casos en situación de servicios especiales.

Sin embargo, sí ha recibido autorización para desempeñar actividad privada como árbitra en la Real Federación Española de Atletismo.

Licenciada en Psicopedagogía, con estudios superiores de danza clásica, diversos másteres en las ramas de educación y de comunicación, y estudios de doctorado en intervención psicopedagógica, la diputada es también miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo, donde ejerce como jueza árbitra nacional en esta disciplina deportiva.

Agustín Conde, alférez de fragata

En la bancada popular, el diputado por Toledo Agustín Conde Bajén compaginará su cargo parlamentario con las vocalías en el Comité Ejecutivo del PP de Castilla-La Mancha y de su provincia. Realizará asimismo actividades privadas, como abogado en ejercicio y consultor jurídico (sin prestar servicios al sector público institucional o empresarial), académico en la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha y en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, docente y miembro de distintos Consejos y entidades.

Con todo, lo más llamativo reside en su otro cargo público. El diputado es alférez de fragata del Cuerpo General de la Armada, como reservista voluntario, y estuvo destinado en el Cuartel General de la Armada como analista de Planes.

Su vinculación con este sector no es algo reciente. Tras licenciarse en Derecho y cursar el Diplomado en Estudios Avanzados en esta disciplina, Conde Bajén realizó un diplomado y un máster en Defensa Nacional, por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, respectivamente, y entre 2016 y 2018 ocupó el cargo de secretario de Estado de Defensa. También ha sido miembro de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

En la presente legislatura, ha formado parte como vocal de la comisión de Defensa en el Congreso (comisión que ya presidió entre 2012 y 2015) y desde el pasado 7 de diciembre ejerce de portavoz adjunto.