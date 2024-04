Constitucionalistas no aprecian dejación de funciones en el paso atrás de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los expertos en derecho constitucional consultados por ECD no aprecian dejación de funciones ni visos de ilegalidad en suspensión de la agenda que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como denunció el dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En un comunicado publicado en su cuenta de X —antes Twitter—, el líder del Ejecutivo comunicó que se tomaría cinco días para "reflexionar" sobre si dimitir o permanecer en el cargo.

El catedrático Francesc de Carreras apunta que no observa problema alguno y lo considera una práctica habitual de los primeros ministros: "No es extraño que los presidentes anulen su agenda por distintos motivos", afirma. Una opinión coincidente con la del exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías: "El presidente es dueño de su agenda y como tal puede gestionarla del modo que quiera. Ni la Constitución ni la ley del Gobierno presentan problema alguno", asevera.

No hay dejación de funciones, sigue en el cargo

La clave del análisis de ambos juristas reside, según explican, en que no cesan sus funciones. Despeja su agenda, pero ante cualquier evento imprescindible al que tenga que acudir, deberá hacerlo. También podrá delegar la representación gubernamental en cualquier ministro que acuda allí donde Sánchez no vaya. "El presidente sigue siendo presidente, aunque libere su agenda (...) De facto, seguirá pendiente de los asuntos de Estado porque si hay que tomar decisiones las seguirá tomando, aunque delegue la presencia de la agenda en otras personas", afirma Urías.

Para la "dejación de funciones" que denuncia Feijóo, hubiera sido necesaria la renuncia del presidente a ejercer como tal sin dimitir. "Diferente sería un presidente que se fuera del país o que dejara su función (..) Él no abandona el cargo, no renuncia a su posición; simplemente libera la agenda y ahí no hay ningún problema", desarrolla el exletrado del Alto Tribunal.

De modo que el líder del Ejecutivo puede diseñar la agenda a su gusto y delegar su asistencia en cualquier miembro del Gobierno; pero tendrá que atender aquellos temas de especial relevancia durante estos cinco días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Sucede ante sucesos imprevistos como un atentado

De Carreras explica que esta situación no es excepcional, sino que es habitual que los primeros ministros liberen su agenda ante determinados imprevistos como una catástrofe natural o un atentado terrorista. Sánchez ya canceló su agenda, por ejemplo, cuando dio positivo en Covid-19. "Estas decisiones son habituales. Igual que pueden modificar sus planes para acudir a mítines", asegura.

La decisión, el lunes

El presidente del Gobierno anunció, en el escrito que hizo público este miércoles, que no renunciaba por ahora, pero se tomaría cinco días, hasta el próximo lunes, para decidir. El próximo 29 de abril anunciará si renuncia al cargo o sigue al frente de La Moncloa. El PSOE ya ha convocado una manifestación en apoyo al presidente este sábado a las 10:30 en la calle Ferraz. Los socialistas buscan conseguir una movilización masiva que respalde al líder del Ejecutivo y secretario general.

El líder del Partido Popular acusó este miércoles a Sánchez de haber incurrido en una "dejación de funciones": "Intenta victimizarse, dice cosas impropias de un primer ministro", aseguró el máximo mandatario popular en una entrevista en La Brújula de Onda Cero.

La organización que denunció a la esposa del presidente, Begoña Gómez, —admitida a trámite este miércoles por un juez de Madrid— ha admitido en un comunicado que los titulares de prensa en los que se basa la querella podrían ser falsos: “Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad”, ha asegurado su secretario general, Miguel Bernad, en un comunicado publicada este jueves.