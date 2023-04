Así se financia Valents, el partido que busca sustituir a PP y Ciudadanos en Cataluña

La líder de Valents, Eva Parera, en rueda de prensa.

El partido Valents pretende postularse como la fuerza hegemónica de la derecha en Cataluña. Ante el presumible naufragio de Ciudadanos, y la caída del apoyo al Partido Popular (superado por Vox en los últimos comicios autonómicos), la formación liderada por Eva Parera surge como la alternativa regionalista del "constitucionalismo", definen desde la formación. Con poco menos de un año desde su nacimiento, el partido cosecha buenas perspectivas electorales, según sus encuestas. A pesar del poco tiempo desde su aparición, la nueva fuerza política acumula 3.000 afiliados. Son la base de su sustento económico y el motor para darse a conocer y ampliar su proyección política y, en consecuencia, económica.

Subvenciones y cuotas

Fuentes de la dirección del partido afirman a ECD que las subvenciones, como en cualquier formación política, son fundamentales para el arranque de un nuevo proyecto. Estas irán en aumento en función del número de representantes municipales que obtenga Valents en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Sin embargo, parte importante de los ingresos de la formación responden a la aportación que realizan los propios cargos. Aunque desde la formación no detallan la cuantía, todos los cargos orgánicos de la formación donan una parte de su sueldo.

La aportación de los militantes

Todos los afiliados al partido pagan una cuota por formar parte del mismo. Se trata de una pequeña cantidad que supone una parte muy importante de la financiación de Valents. Aunque la suma no es muy alta (tampoco la detallan con exactitud) del número de militantes, multiplica su importancia. El partido suma 3.000 afiliados en tan solo doce meses de vida. Una cifra que ha permitido un salto cualitativo a la formación. "Solo con lo que aportan los afiliados nos da y nos sobra para pagar la sede", señalan desde la dirección de Valents. La sala de operaciones del partido se sitúa en la calle de Trafalgar, 11, una zona bastante céntrica de la ciudad condal, cerca de la conocida plaza de Urquinaona. El partido inauguró la sede el pasado mes de marzo.

Presentación del libro 'Por qué dejé de ser nacionalista' con los periodistas Álex Rosal y Xavier Horcajo, la presidenta de Valents, Eva Parera, y el cofundador de Vox Aeljo Vidal-Quadras.

Sustituir a Ciudadanos y Partido Popular

La intención política de Valents no es poco ambiciosa. Aspiran a liderar el bloque "constitucionalista" en Cataluña, esquivando los errores que, consideran, cometieron otros partidos que trataron de ocupar dicho lugar. "Ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox tienen un proyecto político para los catalanes. Todos han utilizado Cataluña como escaparate nacional", afirman desde la cúpula del partido. Por ello, su intención no pasa de mantenerse como una formación regionalista. Aunque se presentará a las elecciones generales, lo hará solo desde la autonomía catalana, no en otras circunscripciones del España. Como adelantó ECD, el partido liderado por Eva Parera ha incorporado a sus filas a casi un centenar de cargos y miembros de Ciudadanos.